Frauenstreik: Über 2000 Personen demonstrieren für Gleichstellung

Luzern «Frauen müssen mitgedacht werden» – und sie ziehen für Gleichstellung durch die Strassen Anlässlich des feministischen Streiks in Luzern sprachen Frauen über gendergerechte Sprache, Selbstbestimmung und Care-Arbeit. Beatrice Vogel 14.06.2022, 21.25 Uhr

Der Demonstrationsumzug am feministischen Streiktag in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (14. Juni 2022)

Die Sonne brennt auf den Luzerner Theaterplatz. Auch wer mit Hut und Sonnencrème ausgerüstet ist, sucht sich ein schattiges Plätzchen. Noch sind nicht viele Menschen hier – doch das ändert sich bald: An der abendlichen Demo zum feministischen Streik nehmen gemäss der Luzerner Polizei rund 1000 Personen teil, die Organisatorinnen sprechen von über 2000 am Streiktag. Am Nachmittag haben sich schätzungsweise ein paar hundert beim Theaterplatz versammelt. Die Sonne drängt die Leute nicht nur in den Schatten, sie macht auch gute Laune. Die Menschen informieren sich an den Ständen, malen Transparente, lassen sich verköstigen oder drucken T-Shirts.

Die Bühne auf dem Theaterplatz – als die Hitze ein wenig nachgelassen hat. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Juni 2022)

Vor der kleinen Bühne, wo verschiedene Bands spielen, sprechen Rednerinnen über Probleme und Forderungen. Den Anfang macht die Grünen-Kantonsrätin Gertrud Galliker-Tönz aus Beromünster. Sie spricht über gendergerechte Sprache. Erst kürzlich habe sie in der Zeitung von einer «Frau Gemeindeammann» gelesen. Mit solchen Begrifflichkeiten, bei denen eine Frau als Mann bezeichnet wird, kann Galliker nichts anfangen. «Wir müssen umdenken, auch in der Sprache», hält sie fest. Dabei gehe es nicht darum, die Sprache mit Wörtern wie «Salzstreuerin» ad absurdum zu führen, sondern ganz einfach darum: «Frauen müssen mitgedacht werden.»

Gleichstellung, Selbstbestimmung und Augenhöhe

Galliker plädiert dafür, zu analysieren, woher Wörter kommen. Denn «Sprachanalyse ist Machtanalyse». Damit sind wir mitten im Thema des feministischen Streiks des gestrigen 14. Juni: dem Kampf gegen das patriarchale System und für Gleichberechtigung. Der 14. Juni deshalb, weil 1991 an diesem Datum Hunderttausende Frauen in der ganzen Schweiz für ihre Rechte protestierten. Es war laut dem «Historischen Lexikon der Schweiz» die grösste öffentliche Mobilisierung seit dem Landesstreik von 1918. Vor drei Jahren, 2019, wurde der Frauenstreik erstmals wiederholt. Nun, scheint es, ist er bereits eine Institution – wenn auch mit etwas kleinerem Besucheraufkommen.

Direkt ans Patriarchat wendet sich die Poetry-Slammerin Hanna Altenburger: «Ich kann nicht ertragen, was deine Strukturen kaputtmachen.» Sie spricht davon, wie Blicke ihren Körper bewerten, wie traditionelle Familienbilder Mütter und Väter in die Rolle von Fürsorgerin und Versorger drängen. Sie aber möchte ihre Beziehungen zu ihrem Körper selbst bestimmen, Beziehungen auf Augenhöhe führen und aus den patriarchalen Strukturen ausbrechen. «Selbstbestimmung statt Rollenbilder», ist eine Zeile Altenburgers, die hängenbleibt.

Auch SP-Vertreterinnen erhalten vor dem immer grösser werdenden Publikum Gehör. Etwa Jasmin Stangl, Vorstandsmitglied der SP Hochdorf, ehemalige Emmer Einwohnerrätin und Leiterin einer Kindertagesstätte. Sie fordert, dass Frauen in sozialen Berufen endlich fair bezahlt werden und dass Care-Arbeit als gleichwertig mit anderen Arbeiten betrachtet wird. «Luzern ist der einzige Kanton, der die Kinderbetreuung nicht gesetzlich geregelt hat» sagt Stangl und macht Werbung für die Kita-Initiative ihrer Partei, die unter anderem fordert, dass Luzerner Familien höchstens 30 Prozent der Vollkosten pro Kind tragen müssen.

Feminismus ist nicht nur Sache der Frau

So geht es weiter, bis sich die Menge nach 18 Uhr in Bewegung setzt und im Demonstrationszug durch die Luzerner Innenstadt zum Inseli zieht. Die Forderungen sind vielfältig, und manche Hörerinnen und Hörer dürften dabei zum Schluss kommen, dass die Gleichstellung aller Menschen noch längst nicht erreicht ist. Dass Feminismus nicht nur Sache der Frau ist und es beim feministischen Streik nicht nur um Frauenrechte geht, betonen die Organisatorinnen in ihrer Medienmitteilung:

«Wir gehen nicht nur für die Rechte von Frauen auf die Strasse, sondern für alle Menschen, die vom Patriarchat feminisiert und deswegen unvermeidlich diskriminiert werden.»