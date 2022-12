Luzern Adrian Borgula: «Das Auto wird auch in Zukunft seinen Platz haben» Der Luzerner Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) nimmt Stellung zu aktuellen Verkehrsproblemen in der Stadt, zu den Carhaltekanten am Bahnhof und zu aufgehobenen Parkplätzen. Interview: Matthias Stadler Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Autos und Busse stehen zur Rushhour am Schlossberg im Stau. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Dezember 2022)

Gefühlt ertrinkt die Stadt Luzern seit Wochen im Verkehr. Immer wieder bilden sich riesige Staus. Was ist da los?

Der Luzerner Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne). Bild: Eveline Beerkircher

Adrian Borgula: Wir haben keine Hinweise darauf, dass es mehr Verkehr als vor der Pandemie hat. Aber vielleicht haben gewisse Verkehrsteilnehmende jetzt das Gefühl, der Stau nehme zu, weil während Corona weniger Fahrzeuge unterwegs waren und sich das nun wieder eingependelt hat auf dem Niveau vor der Pandemie. Was hinein spielen könnte: Es gibt derzeit vermehrt Unfälle, was auch der Jahreszeit geschuldet ist. Unfälle in der Stadt oder auf der Autobahn produzieren sehr schnell Stau. Denn die Autofahrenden können nicht einfach so auf eine andere Strasse ausweichen. Schliesslich könnte auch die aktuelle Diskussion um die Dosierampeln, die wir in Betrieb genommen haben, eine Rolle spielen in der Wahrnehmung.

Manche dieser Dosierampeln wurden gegen den Willen von Parkhausbetreibern installiert, es sind noch Einsprachen hängig. Ist es wirklich zielführend, dass man gewissen Parkhäusern Dosierampeln vor die Nase setzt?

Ja. Das ist ein Teil des Gesamtverkehrskonzepts, welches der Kanton, der Verkehrsverbund Luzern, Luzern Plus und die Stadt gemeinsam entwickelt haben. Zwei Ziele werden damit hauptsächlich verfolgt: Der öffentliche Verkehr soll beschleunigt werden und der Verkehrsfluss auf den Hauptachsen hoch bleiben. Um den Verkehrsfluss in der Stadt zu garantieren, braucht es diese Zufahrtsdosierung, welche bisher gut funktioniert, solange es keine Unfälle gibt.

Im Verkehrskonzept steht, dass die Wirkung der Dosierampeln «frühestens in einem halben Jahr nach der Umsetzung» nachgemessen werden könnte, also jetzt. Wieso wartet die Stadt bis im Frühling/Sommer 2023 mit einer Analyse? Man sieht ja bereits heute, dass gewisse Massnahmen nicht funktionieren.

Die Verkehrsteilnehmenden brauchen etwas Zeit, um sich an neue Situationen zu gewöhnen, ändern vielleicht ihre Abfahrtszeiten. Zum anderen gibt es saisonale Schwankungen im Verkehrsaufkommen. Für eine seriöse Auswertung ist eine Zeitspanne von einem Jahr deshalb zweckmässiger. Erste feine Anpassungen bei Parkhausausfahrten haben wir aber bereits vorgenommen.

Kommen wir zu den geplanten Carhaltekanten am Bahnhof. Welche Cars sollen dort künftig halten dürfen?

Hier am Bahnhof Luzern sollen Carhaltekanten entstehen. Bild: Manuela Jans-Koch

Weil noch ein Vorstoss offen ist, kann ich Ihnen nur das sagen, was der Stadtrat schon im Konzept Carparkierung und bei der Abstimmung zur Inseli-Initiative definiert hat: Für die unmittelbaren Bedürfnisse der Beteiligten vor Ort – also für die SGV, das KKL und weitere Nutzungen am Bahnhof – sind bis zu sechs Halteplätze vorgesehen. Dies sind so viele, wie bisher auf dem Inseli bestehen, nachdem wir die Parkplätze zur Zwischenparkierung der Reisecars mit dem Parkplatz Rösslimatt in Kriens ersetzen konnten. Zwei sind nun am Bahnhof-Haupteingang geplant, die übrigen werden wir in der Antwort zum Vorstoss am 22. Dezember präsentieren.

Zum Platz vor dem Bahnhof: Der ist schmal, sowohl für Velofahrer, Autofahrer und Fussgänger. Ist er wirklich geeignet für eine Carhaltekante?

Auch dies wird am 22. Dezember beantwortet.

Stichwort Parkplatzaufhebungen: Es gibt Befürchtungen, dass es immer schwieriger für das Gewerbe wird, Parkplätze zu finden und sich dieses irgendwann genervt von der Stadt fernhält. Verstehen Sie solche Befürchtungen?

Ja, selbstverständlich. Das Ziel unserer Parkraum- und Mobilitätspolitik ist, dass diejenigen, die wirklich auf das Auto angewiesen sind, dieses auch benutzen können. Aber man kann auch festhalten: Es gibt viele individuelle Autofahrten, für die es in Stadt und Agglomeration gute Alternativen gibt. So sind zum Beispiel etwa 50 Prozent der Autofahrten unter 5 Kilometern und viele Autos sind nur mit einem Passagier besetzt. Wir haben mit der Mobilitätsstrategie, den Konzepten zur Parkierung von Autos, Motos, Velos und Reisecars oder dem vom Volk gutgeheissenen Gegenvorschlag zur Veloinitiative gute strategische Grundlagen. Wir können aber nicht alle Massnahmen, die wir planen, aufs Mal umsetzen. Das braucht Zeit.

Neu brauchen Private einen Nachweis, um eine Dauerparkkarte zu erhalten.

Genau. Da viele Strassenparkplätze durch Dauerparkierung von Anwohnenden belegt werden – zum Beispiel im Hirschmatt-/Neustadtquartier zeitweise 60 bis 80 Prozent – suchten wir nach Möglichkeiten, wie diese Parkplätze besser für alle verfügbar werden. Das wollen wir unter anderem mit einem Berechtigungsnachweis erreichen: Wer eine Dauerparkkarte möchte, muss nachweisen, dass er auf seinem privaten Grundstück keine Möglichkeit hat zu parkieren. So holen wir Autos von öffentlichen Parkplätzen weg. Dazu kommt die Verkürzung der maximalen Parkierdauer auf öffentlichen Parkplätzen. Damit sorgen wir dafür, dass jene Autofahrenden in die Parkhäuser fahren, die ihr Auto länger abstellen möchten. Dank dieser Massnahmen stehen aktuell auf den Strassen mehr Parkfelder für kürzere Bedürfnisse zur Verfügung, etwa für das Gewerbe, obwohl in den letzten Jahren einige Parkplätze abgebaut wurden. Parkplatzabbau folgt immer einem Zweck: Höhere Verkehrssicherheit, sichere Velowege, bessere Aufenthaltsqualität, mehr Grünräume, Flächen für Boulevardrestaurants, Umnutzung zu Moto- oder Veloparkplätzen. Da Parkplätze entscheidend sind, wie viel Verkehr unterwegs ist und die Stimmbevölkerung im Rahmen der Klima- und Energiestrategie einer Reduktion des Autoverkehrs um 15 Prozent gegenüber 2010 zugestimmt hat, sollen bis 2040 rund 3600 Strassenparkplätze abgebaut werden.

Tatsache ist: Handwerker können nicht auf das Auto verzichten und haben zunehmend Mühe, Parkplätze zu finden.

Unsere Massnahmen zielen darauf, dass gerade der Sanitär, die Sanitärin, die das Auto wirklich braucht, flüssig vorwärts kommt und einen Parkplatz findet. Man darf nicht vergessen: Parkplätze sind öffentlicher Raum, sie gehören allen, sie sind einfach stundenweise vermietet. Von den 1950er- bis 90er-Jahren hat man die Städte auf Autoverkehr getrimmt, jetzt gibt es eine gewisse Gegenbewegung. Man möchte die Aufenthaltsqualität erhöhen, was natürlich auch dem Gewerbe zugute kommt. Denn wenn die Aufenthaltsqualität gesteigert wird, verweilen die Leute länger, gehen vielleicht noch in die Beiz und kaufen noch etwas. In Verkehrsdiskussionen habe ich manchmal den Eindruck, für gewisse Leute sei nur die Autokundschaft «gute Kundschaft». Das scheint mir nicht fair. In Luzern haben 44 Prozent der Haushalte kein Auto. Diese Leute gehen also wohl nicht nach Stans in den Länderpark einkaufen, sie kaufen hier vor Ort ein. Viel Kundschaft kommt auch mit dem ÖV, zu Fuss oder mit dem Velo und man kauft ja auch nicht jeden Tag schwere Güter. Ich will noch festhalten: Manchmal hört man, die Stadt wolle keinen Autoverkehr mehr und «zumachen». Das stimmt nicht, wir wollen einen guten Mix. Denn das Auto wird auch in Zukunft seinen Platz haben.

