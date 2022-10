Luzern Der 80-jährige Hörspielmacher Buschi Luginbühl verabschiedet sich vom Radio «Schreckmümpfeli», «Zweierleier», Luzerner Spielleute und ein Papstbesuch: Der 80-jährige Luzerner hat der Schweizer Kulturlandschaft zahlreiche Stempel aufgedrückt. Im Oktober läuft sein letztes offizielles SRF-Hörspiel. Simon Mathis Jetzt kommentieren 02.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Meine Energie kommt vom Arbeiten», sagt der 80-jährige Luzerner Buschi Luginbühl. «Wenn ich meine Pläne nicht mehr verwirklichen könnte, wäre bei mir schnell die Luft draussen.» Der gebürtige Krienser sitzt in der Stanser Rosenburg im Literaturhaus Zentralschweiz.

Auf dem Tisch vor ihm liegen zahllose Unterlagen zur Innerschweizer Künstlerin Gertrud Guyer-Wyrsch, über die er zurzeit recherchiert. Bekannt ist Luginbühl vor allem als Regisseur von Theaterstücken und Hörspielen. Anfang Oktober läuft im Radio sein letztes offizielles SRF-Hörspiel: «Der böse Trieb», die vierte Folge des Kultkrimis rund um den Zürcher Rabbiner Gabriel Klein.

Bild: Dominik Wunderli (Stans, 19. September 2022)

Luginbühl tritt also kürzer, bleibt aber aktiv – mittlerweile wieder in der Zentralschweiz, in die er nach dem Tod seiner Partnerin, der Schauspielerin Franziska Kohlund, zurückkehrte. «Ich interessiere mich einfach für alles, was mit Kultur zu tun hat», sagt er.

«Keine Ahnung, wieso. Meine Verwandten wissen es auch nicht, kamen doch meine Mutter und meine Tanten und Onkel aus einer Coiffeurfamilie.»

Allerdings: Sein Grossvater, den er aber nicht mehr kannte, hatte lange Jahre als Beleuchter beim Luzerner Theater gearbeitet. Luginbühl selbst kam als Drittklässler erstmals mit dem Theater in Berührung. In seiner ersten Rolle musste er einen Satz äussern: «Voilà, Madame Eptinger!» Da zeigte sich schon, dass Fremdsprachen nicht so seine Sache waren.

Vom Architekten zum Theatermensch

Beruflich schlug Luginbühl zunächst andere Wege ein. Er lernte Hochbauzeichner, arbeitete in Luzern, Zürich und Frankfurt, bis er sich selbstständig machte. Mit einem Freund hatte er bald Erfolg – sie gewannen den Wettbewerb für ein Frauenkloster und Pflegeheim in Ettiswil. Es war ein Auftrag, der später ein ungewöhnliches Türchen öffnen sollte.

Damals stand er mit einem Bein bereits fest im Theaterleben, engagierte sich etwa bei den Luzerner Spielleuten. 1978 schliesslich sprach ein Kollege den Elefanten im Raum an: Luginbühl musste sich ein für alle Mal für die Architektur oder das Theater entscheiden.

«Als mein Kollege mit diesem Thema kam, da wusste ich bereits: Ich will weg von der Architektur.»

Er wurde Hospitant beim Schweizer Radio, wo er diversen Hörspiel-Regisseuren assistierte. Noch im Dezember desselben Jahres fiel ein Regisseur kurzfristig aus; Luginbühl sprang ein, seither gab es kein Zurück mehr.

Der Theater- und Hörspielmacher Buschi Luginbühl in der Rosenburg. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 19. September 2022)

Alles, nur nicht Musik

Luginbühl schätzt, dass er um die 100 Hörspiele produziert hat. Zu den Titeln gehören «Die Brüder Löwenherz» von Astrid Lindgren, «Die Schattmattbauern» von Carl Albert Loosli und – auf dieses Werk ist er besonders stolz – «Blumen für Algernon» von Daniel Keyes. «Es gibt zwei Arten, Hörspiele zu machen», sagt Luginbühl:

«Die einen wollen Kunst schaffen, die anderen wollen Geschichten erzählen. Ich will Letzteres. Dass ich deshalb als Traditionalist gelte, ist mir egal.»

Denn letztlich wollen die Menschen Geschichten hören. «Mich faszinieren Einzelschicksale, die exemplarisch ein allgemeines Problem näherbringen.» Auf und hinter der Bühne hat Luginbühl praktisch jede erdenkliche Aufgabe übernommen, sei es Beleuchter, Schauspieler, Bühnenbildner oder Regisseur – von Luzern über Liechtenstein nach Deutschland. «Nur Musik habe ich nie gemacht, über die Blockflöte bin ich leider nicht hinausgekommen», sagt er mit einem Lachen. «Aber sonst bin ich definitiv ein Hansdampf in allen Gassen.»

Auch bei satirischen Radio-Formaten wie «Zweierleier» mit Walter Andreas Müller und Birgit Steinegger oder bei den ironischen Kurzkrimis «Schreckmümpfeli» mischte Luginbühl engagiert mit, ebenso bei «Musik für einen Gast», zum Beispiel mit Paul Flora oder der Fürstin Gina von Liechtenstein.

«Die Leute arbeiten scheint’s gerne mit mir, auch wenn ich bekannt dafür bin, sie zu fordern.»

Wobei Luginbühl nicht viel davon hält, illustre Namen aufzuzählen. Um einen Namen kommt man jedoch nicht herum, wenn man von seiner Karriere erzählt: Papst Johannes Paul II.

1984 sprach Papst Johannes Paul II auf der Allmend. Bild: Ruedi Hopfner/Vaterland (Luzern, 17. Juni 1984)

Reformierter Regisseur für den Papst

1984 lebte Buschi Luginbühl mit seiner Lebenspartnerin Kohlund in Stäfa, mit der er zuvor die Theatergruppe «Il Soggetto» gegründet hatte. Eines Tages erhielt er einen Anruf vom Luzerner Staatsschreiber Franz Schwegler. «Du must mir helfen, der Papst kommt nach Luzern!», sagte dieser voller Aufregung. Derjenige, der den Besuch gestalten sollte, war ausgefallen – und Schwegler erinnerte sich an den theaterbegeisterten Architekten, der in Ettiswil einen Wettbewerb gewonnen hatte. «Aber ich bin reformiert», erwiderte Luginbühl perplex. «Das ist mir gleich», so Schwegler.

So kam es, dass der damals 42-jährige Luginbühl gemeinsam mit seiner Partnerin den Auftritt des Papstes in Luzern inszenierte – vom Vorspiel bis und mit der Messe auf der Allmend. Es war ihm ein grosses Anliegen, den Anlass von «jeglichem faschistoiden Pathos» zu distanzieren. Luginbühl gestaltete unter anderem eine Szene aus dem Luzerner Osterspiel, verpflichtete Dimitri-Schüler und verlangte, dass gleich viele Ministrantinnen wie Ministranten einen Auftritt haben.

Der Anlass war ein Erfolg, eine italienische Zeitung bezeichnete Luginbühl gar als «Franco Zeffirelli der Schweiz». Der Papst liess ihm über den damaligen Bischof Otto Wüst einen Gruss ausrichten: Er habe schon gemerkt, dass ein Theatermensch für die Feier verantwortlich gewesen war. Ein Gruss, der Luginbühl durchaus freut. Es ist auch eine passende Bezeichnung für ihn: Theatermensch durch und durch.

Hinweis: Dreiteilige Hörspiel-Premiere «Der böse Trieb» auf Radio SRF 1. Am 3., 10. und 17. Oktober jeweils um 14 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen