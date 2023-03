Im Rahmen der Woche des Glücks sind zahlreiche Clowns der Stiftung Theodora in Spitälern unterwegs. Finanziert wird das Projekt durch die einwöchige Social-Media-Kampagne der Stiftung Theodora. Während dieser Woche, die am 20. März mit dem internationalen Weltglückstag beginnt, ist die Öffentlichkeit eingeladen, ihr Lächeln in den sozialen Medien zu teilen. Dank der Unterstützung von Sponsoren wird für jedes gepostete Foto mit einem Theodora-Herz und der Erwähnung der Stiftung ein Kinderbesuch im Spital ermöglicht.