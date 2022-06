Bahnhof Luzern Münz ist passé: Im Bahnhof-WC kann nur noch digital bezahlt werden Der alte Bargeld-Automat war kaputt – und wurde nicht mehr ersetzt. Dass nur noch mit Karte oder Twint bezahlt werden kann, sorgt bei vielen Besucherinnen und Besuchern für Ärger. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Toiletten- und Duschenanlage im UG des Luzerner Hauptbahnhofs. Ab sofort kann der Eintritt nur noch bargeldlos bezahlt werden. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 17. Juni 2022)

Wer im Luzerner Bahnhof ein dringendes Bedürfnis hat, braucht ab sofort eine Kredit- oder Debitkarte oder Twint. Nur damit kann man sich Eintritt in das WC/Dusche-Hygienecenter im Untergeschoss verschaffen. Die 1.50 Franken Eintrittsgebühr mit Bargeld zu bezahlen, ist seit Mittwoch nicht mehr möglich.

Diese Neuerung verunsichert einige Gäste. Das zeigt sich bei einem Augenschein vor Ort. «Kein Bargeld! No cash!»: Eine freundliche Mitarbeiterin des Reinigungsteams weist die Leute schon von weitem lautstark auf das neue System hin. «Ich musste schon ziemlich vielen Leuten erklären, wie es funktioniert», sagt die Frau, deren Aufgabe dies eigentlich gar nicht ist.

Sie halten ihr Münz vergeblich bereit

Die Hinweistafel für die Bargeldlos-Zahlung. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 17. Juni 2022)

Im Prinzip geht es rasch und einfach: Visa-, Master-, PostFinance- oder Maestrokarte an das Display halten oder QR-Code einscannen, und schon öffnet sich die Eingangspforte. Die Gebühr wird automatisch abgerechnet. Für viele ist dies heute eine Selbstverständlichkeit. Doch beträchtlich viele Leute stehen am Freitagnachmittag einigermassen ratlos beim Eingang und stecken das vorbereitete Bargeld wieder in ihre Tasche zurück.

Ein älterer Herr versteht die Welt nicht mehr. «Ich kann Ihnen leider nicht helfen», sagt die Frau vom Reinigungsdienst. Dem Mann bleibt schliesslich nichts anderes übrig, als die Treppe zum Bahnhofplatz hinaufzusteigen und die beim Bahnhoftorbogen aufgestellten Gratis-Toiletten zu benutzen.

Auch ein paar ausländische Touristen wissen nicht, wie vorgehen. Bei ihnen dürfte es sich aber eher um ein sprachliches Verständigungsproblem handeln, denn die Hinweistafel ist nur auf Deutsch verfasst. Nach einigen Erklärungen hilfsbereiter Passanten schaffen sie schliesslich den Eintritt.

Der Bargeld-Automat war defekt

«Das alte Zahlungssystem war defekt», sagt SBB-Mediensprecher Martin Meier auf Anfrage. Deshalb habe die SBB Anfang Juni in Luzern das neue System eingeführt. Dieses habe viele Vorteile: «Es gibt weniger Touchpoints durch bargeldloses Bezahlen.» Dadurch werde der Zahlvorgang hygienischer. Zudem sei der Betriebsaufwand kleiner: «Zutrittssysteme mit Münzen sind störungsanfällig, anfälliger auf Vandalismus und benötigen mehr Wartungsarbeiten.» Aktuelle Zutrittssysteme stünden am Ende des Lebenszyklus, Ersatzteile seien schwierig zu finden. Deshalb sei die Umrüstung auf neue Systeme in jedem Fall nötig. Bargeldloses Bezahlen entspreche den heutigen Anforderungen an die Technik, in Bezug etwa auf Digitalisierung. Zudem: Der Zutritt sei ja auch mit Handy möglich (Apple Pay, Twint etc.), falls jemand sein Portemonnaie vergessen hat.

Gemäss dem SBB-Kundendienst habe es wegen des neuen Systems bisher nur sehr wenige Reklamationen gegeben, sagt Meier:

«Aus unserer Sicht ist bargeldloses Bezahlen auch für Touristinnen und Touristen ein Vorteil.»

Luzern ist einer der ersten Bahnhöfe in der Schweiz, wo in der Toilettenanlage das Bargeldlos-System eingeführt wurde. Längerfristig sollen weitere folgen.

Widerstand gegen Bargeldlos-Bezahlung am Stadtfest

Auch beim diesjährigen Luzerner Stadtfest am 24./25. Juni wollte man die Bargeldzahlung abschaffen. Neu sollten Besucherinnen und Besucher ihre Getränke und ihr Essen nur noch mit einer Bankkarte oder mit Twint bezahlen können. Das führte zu Protesten vor allem in Teilen der älteren Bevölkerung. Darauf machten die Organisatoren einen Rückzieher und entschieden, auch dieses Jahr neben Twint und Kreditkarte weiterhin Bezahlung mit Bargeld zuzulassen, obwohl dies mit Mehraufwand verbunden sei. Via Barzahlung können am Stadtfest nun Wertbons gekauft und anschliessend bei den Ess- und Getränkeständen eingelöst werden.

