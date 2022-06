Luzern In der Luzerner Altstadt verschwinden zwei Buchhandlungen Mit Weltbild und Alter Ego werden gleich zwei Buchhandlungen die Luzerner Altstadt verlassen. Das Buchhaus Stocker bleibt ab 2023 als einziger Buchhändler in der Altstadt übrig. Robert Knobel 03.06.2022, 13.27 Uhr

Der Buch-Discounter Weltbild ist ab 2023 nicht mehr in der Region Luzern präsent. Bereits im April wurde bekannt, dass die Weltbild-Filiale im Krienser Pilatusmarkt einem Mc-Donalds-Restaurant weichen soll. Nun ist auch das Ladenlokal an der Hertensteinstrasse in der Luzerner Altstadt zur Vermietung ausgeschrieben. Die zuständige Immobilienfirma bestätigt, dass Weltbild Anfang 2023 ausziehen wird.

Weltbild an der Hertensteinstrasse (Mitte). Googlemaps

Schliessen wird auch die Buchhandlung «Alter Ego» an der Mariahilfgasse. Die Fachbuchhandlung für Natur- und Geisteswissenschaften sowie Architektur und Kunst, wird noch bis Ende 2022 in Luzern bleiben, danach wird Inhaber Heinz Gérard das Geschäft nach 28-jähriger Tätigkeit an einen Nachfolger übergeben. Dieser wird Alter Ego im Frühling 2023 in Sempach-Station neu eröffnen.

Mit dem Auszug von Alter Ego und Weltbild bleibt der Luzerner Altstadt nur noch eine Buchhandlung erhalten: Das Buchhaus Stocker an der Hertensteinstrasse.