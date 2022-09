Verunreinigtes Trinkwasser in Luzern: EWL klärt Ursache

Luzern Jetzt ist klar, warum ein ganzes Stadtquartier tagelang kein frisches Wasser hatte Im Juli war das Trinkwasser im Luzerner Langensand-Matthof verunreinigt, die Anwohnenden mussten es abkochen. Wochenlang war zunächst unklar, was dazu geführt hat. Nun ist der Grund bekannt. 1 Kommentar 27.09.2022, 14.23 Uhr

Die Untersuchung zur Trinkwasserverunreinigung im Luzerner Quartier Langensand-Matthof ist abgeschlossen: Ein am 20. Juli 2022 neu eingebautes Rohr war mit Spuren von eingetrocknetem Schmutz verunreinigt, teilte EWL am Dienstag mit. Natürlich wurde dieses sofort ersetzt. «Die Ursache zu finden und Lehren für die Zukunft zu ziehen, war für uns ganz zentral», sagt Patrik Rust, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Bei der Analyse des gefundenen Schmutzes aus dem Rohr hat das kantonale Labor festgestellt, dass in diesem pflanzliches Gewebe enthalten ist, das von aussen in das Rohr gelangt sein muss, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Zudem wurden Enterokokken-Bakterien nachgewiesen, die auch bei der Trinkwasserverunreinigung aufgetreten sind.

Wie konnte es dazu kommen? Dazu schreibt EWL:

«Die Untersuchung der Prozesse hat gezeigt, dass das betroffene Leitungsstück während dreier Monate auf der Baustelle gelagert wurde.»

Während dieser Zeit hätten sich offenbar die Verschlusskappen, die die Rohre vor Verunreinigungen schützen, vorübergehend vom Leitungsstück gelöst, wodurch es mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Verunreinigung des Rohrs gekommen sei. Dies sei bei der Sichtkontrolle vor dem Einbau der neuen Rohre nicht erkennbar.

So will EWL Verunreinigungen künftig verhindern

Damit solches nicht mehr vorkomme, werden Wasserrohre ab sofort nur wenige Tage auf der Baustelle gelagert und zudem täglich kontrolliert. «Zusätzlich werden wir alle neuen Leitungsabschnitte vor der Inbetriebnahme mikrobiologisch untersuchen», sagt Rust.

Im Sommer mussten Anwohner des Luzerner Langensandquartiers Trinkwasser abkochen oder von öffentlichen Anlagen entnehmen. Bild: Manuela Jans-Koch (5. August 2022)

Aber nicht nur bauliche Massnahmen werden ergriffen: Die EWL hat auch «Verbesserungspotenzial in den Bereichen Krisenorganisation und Kommunikation identifiziert», sagt Rust. Dazu gehöre, dass Kommunikationsmittel wie die App Swissalert oder das Meldesystem Polyalert besser in die Kommunikation eingebunden werden, um die Betroffenen bei einer Trinkwasserverunreinigung zeitnah zu informieren. EWL betont aber: «Als die Lebensmittelsicherheit nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet war, hat EWL in Abstimmung mit Kantonschemiker Silvio Arpagaus die Bevölkerung zeitnah gewarnt und dringend darauf hingewiesen, das Trinkwasser vor dem Konsum abzukochen.»

In ihrer Mitteilung teilte EWL abermals Bedauern über die Wasserverunreinigung im Sommer aus und entschuldigte sich wiederholt dafür. (mme)

1 Kommentar Edi Röösli vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Also handelte es sich „nur“ um fehlende Qualitätskontrolle und/oder Werkabnahme, seiteans der ewl! Es ist auf jeden Fall klar, wer für allfällige Schäden haftet! 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen