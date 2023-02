Motel a Miio eröffnet Filiale in Luzern

Luzern Keramikgeschirr aus Portugal: In der Altstadt öffnet eine Filiale von Motel a Miio Ab dem 3. Februar gibt es am Sternenplatz in Luzern handgefertigtes Keramikgeschirr aus Portugal zu kaufen. Die Kette Motel a Miio betreibt Läden in insgesamt fünf europäischen Ländern. 01.02.2023, 13.27 Uhr

Blick in eine Filiale von Motel a Miio Bild: PD

Handgemachtes Keramikgeschirr in allen möglichen Grössen, Farben und Formern – hergestellt in Portugal. Am 3. Februar wird am Sternenplatz in der Luzerner Altstadt eine Filiale von Motel a Miio eröffnet.

Die Kette betreibt Läden in Deutschland, Österreich, Holland und Dänemark. In der Schweiz gibt es den Keramikladen bislang nur in Zürich, Genf und Basel. Wie das Unternehmen schreibt, werde das Geschirr fair und umweltfreundlich produziert. (pl)