Luzern Kinder mit seltenen Krankheiten: Eltern sollten sich frühzeitig fachliche Hilfe holen Am 28. Februar ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Deshalb fand am Samstag ein Wissensforum des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten im KKL Luzern statt. Im Fokus stand die Belastung der Eltern durch den Umgang mit den verschiedenen Sozialversicherungen. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 26.02.2023, 22.32 Uhr

Der Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten lud im KKL zu einem Podiumstalk ein. Bild: PD

Eine Krankheit gilt in Europa als selten, wenn weniger als 5 von 10’000 Menschen davon betroffen sind. 2014 wurde der Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten gegründet. Laut diesem Verein, der vergangenen Samstag im Rahmen des Tags der seltenen Erkrankungen ein Wissensforum im KKL Luzern organisierte, leiden fünf bis acht Prozent der Schweizer Bevölkerung unter einer solchen Krankheit.

Die Hälfte davon sind Kinder. Einige haben eine Krankheit, die entsprechend der Liste mit den Geburtsgebrechen diagnostiziert werden kann. Andere nicht. So zum Beispiel Mira. Das Mädchen, viereinhalb Jahre alt, hat bis heute keine Diagnose.

Christina Schönholzer, Mutter der kleinen Mira, beschrieb am Podium nicht nur den aufreibenden Prozess, den die Eltern mit ihrer Tochter durchlaufen müssen, die verschiedenen Untersuchungen, die Mira über sich ergehen lassen muss und die unterschiedlichen Unterstützungsangebote, die sie im Laufe der Zeit angenommen haben. Sie erzählte auch, dass die IV beispielsweise ein Stehbrett, das Mira beim Aufrechtstehen helfen soll, als Therapiegerät einstuft. Das finanziert die Sozialversicherung aber nur, wenn ein entsprechendes Geburtsgebrechen vorliegt.

Wichtige IV-Leistungen entfallen

Mehrere Teilnehmende am Wissensforum erklärten, wie schwierig schon das Managen der verschiedenen Versicherungs- und Unterstützungsleistungen und -möglichkeiten ist, wenn ein Kind eine «gültige» Diagnose hat. Ist eine solche Diagnose aber nicht möglich, entfallen wichtige IV-Leistungen. «Das wäre eigentlich nicht nötig und ich denke auch nicht, dass das im Sinn des Gesetzgebers ist», betonte Dieter Widmer. Der geschäftsführende Direktor der IV-Stelle des Kantons Bern ergänzte, dass der Bundesrat auf Ansuchen des Bundesamts für Sozialversicherungen besagte Liste so formulieren könne, dass nicht die Diagnose im Zentrum steht, sondern man sich an den verschiedenen Symptomen orientieren kann.

Daniela Lager, die den Anlass moderierte, forderte Widmer heraus: So eine Entwicklung ginge wohl schneller, wenn die IV als Vollzugsbehörde dieses Bedürfnis anmelden würde. «Es könnte schwierig werden, dass die 26 IV-Stellen der Kantone sich da einig werden», befürchtete der Experte. Neben den Schwierigkeiten, die die Eltern – zusätzlich zur eigentlichen Herausforderung, sich um ihr krankes Kind zu kümmern – mit den Sozialversicherungen an sich überwinden müssen, sehen sie sich oft diesem Föderalismus ausgesetzt.

Förderalismus als Herausforderung

Zum Beispiel, wenn es um die Einschulung eines Kindes geht: Je nach Kanton oder Gemeinde haben die Familien ganz unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. «Sobald es aber über die Kantonsgrenzen hinausgeht, wird es kompliziert», sagte Irene Weber-Hallauer, Sozialarbeiterin. Zudem sei es so, dass das Angebot oft den verfügbaren Mitteln statt den Bedürfnissen der Kinder angepasst werde, erläuterte Martin Boltshauser, Leiter des Rechtsdienstes von Procap Schweiz.

Die Podiumsteilnehmenden stellten fest, dass die erwähnte Liste angepasst werden sollte und dass der Föderalismus für die Familien eine Herausforderung sein kann. Tobias Iff, Kinderneurologe, wies ausserdem mehrmals darauf hin, dass Eltern die Experten für ihre Kinder seien und es deshalb wichtig sei, sie ernst zu nehmen.

Ausserdem waren sich die Fachpersonen einig, dass Eltern sich rechtzeitig Unterstützung im Umgang mit den verschiedenen Stellen holen sollen. Dazu gehört auch der Aufruf von Dieter Widmer, bei der IV ein Case Management zu verlangen. Dies müssen IV-Stellen seit dem Jahr 2022 anbieten.

Geschultes Personal fehlt

Doch ein Votum aus dem Publikum zeigte noch einen weiteren schwierigen Aspekt des Themas auf: Manchmal sei eine Leistung sogar gesprochen, aber es fehle den Institutionen an geschultem Personal, um diese auch umzusetzen.

Das 10. Wissensforum des Fördervereins thematisierte also mehrere Faktoren, die für Familien mit einem Kind mit einer seltenen Krankheit noch nicht optimal gelöst sind. Trotzdem freut sich Manuela Stier, Gründerin des Vereins, dass sich bisher 750 Familien über den Verein austauschen können und Wissensbücher, die der Verein erarbeitet und mit 190’000 Franken Spenden finanziert hat, bereits über 50’000 Mal kostenlos zur Verfügung gestellt werden konnten. «Und die Öffentlichkeit ist sensibilisierter für das Thema», sagt die Geschäftsführerin des Vereins.

