Luzern Krienser Politikerin fährt zur ersten Behindertensession in Bern Nicole Nyfeler (45) darf an der ersten Schweizer Behindertensession teilnehmen. Das ist kein Zufall: Sie stammt aus einer Krienser SP-Dynastie und war selber lange als Einwohnerrätin tätig. Beni Frenkel Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Nicole Nyfeler in ihrer Wohnung in Kriens. Nyfeler ist seit 2009 teilweise gelähmt. Dominik Wunderli (07.02.2023)

2009 war das Jahr, in dem sich das Leben von Nicole Nyfeler total veränderte. Die damals 31-Jährige fuhr mit dem Bus von der Arbeit nach Hause. Sie spürte ein Unwohlsein, kurze Zeit später sackte sie zusammen. Sie konnte noch kurz ihre Eltern anrufen, dann ging alles schnell. Die Ambulanz brachte sie ins Luzerner Kantonsspital, danach wurde sie per Helikopter ins Kantonsspital Aarau verlegt.

Nyfeler erlitt eine Hirnblutung und ist seither auf der rechten Seite gelähmt. Durch eine Störung des Sprachzentrums (Aphasie) ist sie in der Kommunikation eingeschränkt. Nur langsam schaffte sie den Weg zurück ins Leben. Heute, 14 Jahre später, kann sie sich ausdrücken. Jeden Tag baut sie ihren Wortschatz auf. Nur manchmal braucht sie noch Papier und Stift, um einen Begriff zu erklären.

Die Assistentin wurde zur Freundin

Die heute 45-jährige Nicole Nyfeler sitzt entspannt in ihrer geräumigen Wohnung in Kriens. Neben ihr die Assistentin, die ihr seit neun Jahren im Haushalt hilft. Aus der Alltagshilfe ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Und dann ist auch noch Pumuckl da, die Katze, die den Besucher neugierig mustert.

Am 24. März wird Nyfeler an der Schweizerischen Behindertensession in Bern teilnehmen. Die Session findet zum ersten Mal statt. Doch für Nicole Nyfeler ist Politik nichts Neues. 15 Jahre lang sass sie für die SP im Krienser Einwohnerrat – wie zuvor schon ihr Vater Hans. Auch in der Krienser Exekutive war die Familie prominent vertreten: mit Grossvater Fritz Nyfeler (SP) und Tante Verena Funk-Nyfeler (SP), die 1991 zur ersten Frau im Krienser Gemeinderat gewählt wurde.

Erste Behindertensession Am 24. März 2023 findet im Nationalratssaal die erste Behindertensession der Schweiz statt. Teilnehmen werden 44 Personen mit unterschiedlichen Behinderungen. Im Fokus steht die Frage, wie Behinderte ihre politische Teilhabe in der Schweiz stärken können. Weitere Details auf der Seite www.proinfirmis.ch.

Hindernisfreies Krienser Parkbad

Das alles erwähnt Nicole Nyfeler nicht ohne Stolz. Dass sie für die Behindertensession ausgewählt wurde, hatte wohl auch mit ihrem politischen Engagement zu tun. So ist etwa der hindernisfreie Umbau des Parkbads Kriens auf ihre Vorschläge zurückzuführen. Sobald ein Bauvorhaben publik wird, studiert sie die Pläne und weist auf mögliche Schwachstellen hin. Auch dass die Stadt Kriens künftig die «Einfache Sprache» bei ihren Publikationen anwenden will, geht auf Nyfelers Engagement zurück.

Sobald sie die Wohnung verlassen muss, ist Nicole Nyfeler auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. Hier in Kriens kennen sie alle. Als die Hirnblutung geschah, war die Betroffenheit gross. Ausgerechnet die junge Frau, die als Sozialarbeiterin tätig war und davor auch schon als Behindertenbetreuerin gearbeitet hatte, ereilte selber dieses Schicksal.

Nyfeler tauschte die Rolle

Von Verbitterung ist bei Nyfeler aber nichts zu erkennen. Sie erzählt von einer älteren Dame, die ihr nach der Hirnblutung beim Einkaufen half und mit ihr gemeinsam kochte. Das klappte einige Jahre. Als die Frau erste Anzeichen von Demenz aufwies, tauschte Nyfeler die Rolle. Fortan war sie es dann, die der Frau im Haushalt half. Und als die betagte Dame ins Heim musste, wurde sie von ihrer lieb gewonnenen Freundin besucht, bis sie 2018 verstarb.

Der Elektrorollstuhl zieht manchmal unsichere Blicke auf sich. Kinder hingegen sind da unkomplizierter. «Wie heissisch?», werde sie beim Einkaufen von interessierten Dreikäsehochs gefragt, erzählt Nicole Nyfeler.

Es gebe in Sachen Integration noch einiges zu tun, meint sie. Andererseits gibt sie der Politik ein gutes Zwischenzeugnis für die bisherigen Errungenschaften ab. In den letzten 14 Jahren habe sich vieles zum Guten entwickelt. Sie nennt als Beispiel den ÖV, der zunehmend barrierefrei wird. Auch andere Institutionen seien mittlerweile rollstuhlgängig.

