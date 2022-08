Luzern Nötigung und sexuelle Handlungen mit einer Abhängigen – Lehrmeister verurteilt Das Luzerner Kantonsgericht hat nun sein Urteil im Fall eines übergriffigen Lehrmeisters begründet. Der Portugiese wurde auch zweitinstanzlich als schuldig beurteilt und nur vom Vorwurf sexueller Nötigung freigesprochen. Sandra Monika Ziegler 23.08.2022, 20.10 Uhr

Eine Privatklägerin wurde von ihrem Lehrmeister genötigt. Bild: Fotolia

Nach dem Kriminalgericht hat nun das Kantonsgericht den «Lehrmeister-Fall» beurteilt. Es geht um den Vorwurf der sexuellen Nötigung und der Nötigung, geschehen in der Zeit von Oktober 2015 bis Dezember 2016. So soll der Lehrmeister die Privatklägerin während über zehn Monaten an Brüsten, Hintern und im Intimbereich betatscht, verbal per Whatsapp mit Worten wie «Du bist so geil, du törnst mich an, ich würde dich ...» attackiert und im Keller zum Oralsex genötigt haben.