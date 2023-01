Stadt Luzern Lilu lockt trotz kleinerer Version mehr Leute an 130’000 Personen haben gemäss Festivalleitung das Luzerner Lichtfestival während elf Tagen besucht; 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Lukas Zwiefelhofer 23.01.2023, 15.47 Uhr

Die Projektion «Ornament» von Immersive Light Factory an der Jesuitenkirche in der Stadt Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. Januar 2023)

Ob tanzende Glühwürmchen beim Inseli, interaktive Unterwasserwesen unter dem KKL-Dach oder eine durch die Bevölkerung mitgestaltete Installation beim Hotel Stern: Das Lilu Lichtfestival Luzern 2023, welches am vergangenen Sonntag nach elf Tagen zu Ende gegangen ist, wusste viele Menschen anzulocken – die neuesten Zahlen bestätigen dies.

So spricht die Festivalleitung von 130’000 Besuchenden in elf Tagen. Das seien rund 18 Prozent mehr im Vergleich zum letzten Jahr, wie es in einer Mitteilung heisst.

Reduzierte Form wegen Energiekrise

Für die Festivalleitung ist der hohe Publikumsandrang umso erfreulicher, wenn man bedenkt, dass die vierte Ausgabe des Lichtfestivals in diesem Jahr aufgrund der drohenden Energiemangellage bloss in reduzierter Form durchgeführt werden konnte. Auch die teilweise eisigen Temperaturen taten dem Interesse vieler Menschen am Lichtfestival offenbar keinen grossen Abbruch.

Die interaktive Lichtinstallation beim KKL. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Januar 2023)

Obgleich es sich bei der Zahl von 130'000 Personen bloss um eine Hochrechnung handelt, die auf einer manuellen Auszählung basiert, zieht der Verein Lichtfestival Luzern ein durchwegs positives Fazit: «Dieses Jahr hatte es bei unseren Zählungen wesentlich mehr Besucher und Besucherinnen, vor allem an den beiden Wochenenden. Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Leute mit Lichtkunst begeistern konnten», sagt Sandrina Estrada-Glaser von der Medien- und Kommunikationsstelle des Vereins.

Neuerung auf dem Europaplatz

Eines der Highlights in diesem Jahr: die 30-minütige Lichtshow «ÄON». Die Konzeption des Künstlerkollektivs Projektil, welche den Wandel der vier Jahreszeiten widerspiegelt, feierte Weltpremiere in der Luzerner Jesuitenkirche – und sorgte für einen neuen Zuschauerrekord. Denn gemäss den Veranstaltenden des Lilu wurden rund 21’200 Tickets für die Lichtshow verkauft. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren waren es jeweils zwischen 16’000 und 17’000 Tickets, die verkauft worden sind.

Ein Novum in der Luzerner Jesuitenkirche: das Lichtprojekt «ÄON» von Projektil aus Zürich. Bild: Urs Flueeler / Keystone

Auch das Lilu-Village mit Bar-Zelt beim Europaplatz, eine Neuerung in diesem Jahr, sei auf viel Zustimmung bei den Besuchenden gestossen. «Gemäss unseren ersten Einschätzungen war es ein Erfolg und wir möchten das Village gerne weiterführen. Hierfür werden wir uns mit unseren Partnern austauschen und Feedbacks einholen», erklärt Estrada-Glaser. Ein definitiver Entscheid werde im März gefällt.

Insgesamt wären die ganzen elf Tage ein Highlight gewesen, das sowohl Jung als auch Alt begeistern konnte, wie es von der Medienstelle des Vereins heisst: «Die Feedbacks, welche uns per E-Mail oder vor Ort erreichten, zeigen uns, dass der Anlass den Leuten gefallen hat.»

Auch 2024 in reduzierter Form?

Sind nennenswerte Änderungen im Hinblick auf die nächstjährige Ausgabe des Lilu geplant? Und rechnen die Veranstaltenden erneut mit einem reduzierten Umfang aufgrund der Energiemangellage? Dazu Estrada-Glaser: «Wir setzen uns stetig im Bereich der Nachhaltigkeit ein. Ob eine drohende Energieknappheit auch im nächsten Jahr das brennende Thema sein wird, können wir nicht beantworten.» Die Planung fürs nächste Lilu starte im März, erste Gespräche mit Künstlern und Künstlerinnen seien schon am Laufen. Bereits klar ist: Die fünfte Ausgabe des Lichtfestivals Luzern findet vom 11. bis 21. Januar 2024 statt.

Die schönsten Bilder unserer Leserinnen und Leser

Lilu mit Chateau Gütsch. Erwin Von Moos (Luzern, 16. Januar 2021) Lichtfestival Luzern - wundervoll bei Vollmond. Installation heisst Flower Power. Bild: Christa Von Freeden (Luzern, 16. Januar 2022) Safranblüten sus dem 3D Drucker mit Blick auf Gütsch und Wasserturm jeweils traumhaft beleuchtet. Bild: Christa Von Freeden (Luzern, 16. Januar 2022) Hotel Gütsch und Altstadt in einem Rahmen Bild: Raha Khoshsima (Luzern, 16. Januar 2022) Wasserturm wundervoll beleuchtet. Bild: Christa Von Freeden (Luzern, 16. Januar 2022) Luc underwater - Ocubo - Lilu Lichtfestival Luzern Bild: Tobias Lackner (Luzern, 16. Januar 2022) Luc underwater - Ocubo - Lilu Lichtfestival Luzern Bild: Tobias Lackner (Luzern, 16. Januar 2022) Lilu Haus Bild: Raha Khoshsima (Luzern, 16. Januar 2022) Eine Kombination aus Kunst und Spiegelung im Wasser (Mauerwerk, Licht und Musik) Bild: Raha Khoshsima (Luzern, 16. Januar 2022) Der Wasserturm für einmal farbig beleuchtet während dem Lichtfestival 2022.



Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Januar 2022) Meiestätisch schön Bild: Nadin Dietrich ((Luzern, 16. Januar 2022) Funkel funkel Bild: Ines Zumkemi (Luzern, 16. Januar 2022) Hundertwasser lässt grüssen Bild: Ines Zumkemi (Luzern, 16. Januar 2022) Mit dem Nebeleffekt 4 Sekunden belichtet ergibt es dieses Bild Bild: Walter Walker (Luzern, 16. Januar 2022) Lichtinstallation am Mühleplatz anlässlich des Lichtfestivals Luzern 2022. Bild: Roman Beer (Luzern, 16. Januar 2022) Ein Festival der besonderen Art, das viele begeistert hat. Bild: Irene Wanner (Luzern, 15. Januar 2022) Ein Festival der besonderen Art- ich war begeistert. Bild: Irene Wanner (Luzern, 15. Januar 2022) Kapellbrücke mit Wasserturm. Bild: Jessica Alves (Luzen, 22. Januar 2022) Der Wasserturm im besten Licht. Bild: Edith Büchi (Luzern, 15. Januar 2022) Kapellbrücke mit Wsaserturm. Bild: Priska Monaco (Luzern, 15. Januar 2022) Lilu in ganzer Farbenpracht. Bild: Josef Zwyssig (Luzern, 15. Januar 2022) Blick hinter die Kulissen. Bild: Ernst Rohrer (Luzern, 15. Januar 2022) Der Nebel zaubert mit. Bild: Raimund Erni (Luzern, 15. Januar 2022) Der Wasserturm strahlt im Nebel. Bild: Raimund Erni (Luzern, 15. Januar 2022) «Luc Underwater», eine farbenprächtige Geschichte der Unterwasserwelt projiziert auf den Wasserturm. Bild: Anja Steinbach (Luzern, 15. Januar 2022) Hotel Schweizerhof. Bild: Irene Blum (Luzern, 15. Januar 2022) Seebrücke mit Wasserturm. Bild: Irene Blum (Luzern, 15. Januar 2022) Wasserturm mit Gütsch im Hintergrund. Bild: Hapt Antoinette (Luzern, 15. Januar 2022) Velo – Lilu mal anders. Bild: Birgit Müller (Luzern, 15. Januar 2022) Bild: Daniela Wendt (Luzern, 15. Januar 2022) Bild: Irene Greter (Luzern 15. Januar 2022) Es ist keine Fotomontage. Bild: Jürgen Borchardt (Luzern, 14. Januar 2022) Bild: Jenny Köpfli (Luzern, 14. Januar 2022) Bild: Kathinka Gabrys (Luzern, 14. Januar 20212 Bild: Sandrina Meldau (Luzern, 14. Januar 2022) LILU strahlt aus! Bild: Roland Widmer (Luzern, 14. Januar 2022) Das Lieblingsbild meiner Tochter. Kalaiventhan Kanthasamy (Luzern, 14. Januar 2022) LILU 12.01.2022 Myriam Hunziker (Luzern, 14. Januar 2022) Licht Festival Luzern Mühleplatz blaue Beleuchtung! Bild: Safia Najam-Es-Sani (Luzern, 14. Januar 2022) LILU 2022 Bild: Patrick Wittker (Luzern, 14. Januar 2022) Wasserturm am LiLu. Bild: Melanie Renggli (14. Januar 2022) Kapellplatz mit dem Fritschibrunnen. Bild: Erich Würgler (14. Januar 2022) Mühlenplatz mit Chateau Gütsch. Bild: Erich Würgler (14. Januar 2022) Das Spiel beim Wasserturm fasziniert gross und klein. Bild: Sandra Waldispühl (Luzern, 14. Januar 2022) Lilu eingebettet zwischen Reuss und Stadtmauer. Bild: Erich Würgler (14. Januar 2022) Willkommen im Strahlenmeer. Bild: Christian Berner (14. Januar 2022) In der Hofkirche aufgenommen. Bild: Claudia Ulmi (13. Januar 2022) Luc underwater aufgenommen beim Kapellplatz. Bild: Corinne Schmid (13. Januar 2022) Bild: Baumgartner Dominik (13. Januar 2022) Flower Power. Bild: Baumgartner Dominik (13. Januar 2022) LILU Bild: Walter Buholzer (13. Januar 2022) Von Hunderten wenn nicht Tausenden besucht und bestaunt. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (13. Januar 2022) Bild: Ra Mona (10. Januar 2022) Bild: Lilibeth Fässler (12. Januar 2022) "Breath": Die Verbindung zwischen Erde und Kosmos. Bild: Stefan Kunz (13. Januar 2022) Lilu, Stralenkugelbaum im Abendkleid. Bild: Silvia Jost (13. Januar 2022) LILU zaubert den sterbenden Löwen in den Sternenhimmel und bettet ihn in eine kunstvoll hergerichtete königliche Gruft. Bild: Stefan Kunz (12. Januar 2022) Skyline am Pavillon. Bild: Joe Catania (12. Januar 2022) Der Himmel ist farbig. Bild: Eduard Röösli (12. Januar 2022) Braucht nicht mehr viele Worte. Einfach Dschungel! Bild: Michèle Dörig (12. Januar 2022) Bild: Christa Hofer (10. Januar 2022) Mystischs Stimmung mit Gütsch Bild: Urs Jost (Luzern, 11. Januar 2022) Am Qaui bei der Villa Hausermatte wird der Baum angestrahlt. Bild: Rita Mollet (Luzern, 12. Januar 2022) Flower Power auf dem Mühleplatz Bild: Xaver Husmann (Luzern, 11. Januar 2022) Vorm Eingang der St.Leodegar Kirche konnte man die ersten Lichtspiele beobachten.

Bild: Elisabeth Stupka (Luzern, 12. Januar 2022) Eine etwas andere Ansicht der Installation "Breathe", mit den Lichtern der Stadt Luzern im Hintergrund. Bild: Petra Jung (Luzern, 12. Januar 2022) LiLu am Mühleplatz Bild: Marina Theus (Luzern, 12. Januar 2022) Aufsteigender Stern über der Lichterstadt. Bild: Joe Catania (Luzern, 12. Januar 2022) Wasserturm mit Kapellbrücke

Bild: Kim Zimmermann (Luzern, 11. Januar 2022) Wasserturm Luzern Lilu Lichterfestival Bild: Loredana Di Monaco Mustafa (Luzern, 11. Januar 2022) Wasserturm Bild: Marco Gaberthüel (Bild 11. Januar 2022) Lichtshow WONDERS - Projektil - Lilu Lichtfestival Luzern. Bild: Tobias Lackner (Luzern, 10 Januar 2022) Flower Power - Spectaculaires ? Allumeurs d?Images - Lilu Lichtfestival Luzern. Tobias Lackner (Luzern, 10. Januar 2022) Spirituelles LILU Bild: Stefan Kunz (Luzern, 10. Januar 2022) Faszination LILU Bild: Stefan Kunz (Luzern, 10. Januar 2022) Lichtvielfalt... Bild: Joseph Brunner (Luzern, 10. Januar 2022) Flower Power - Spectaculaires ? Allumeurs d?Images - Lilu Lichtfestival Luzern Bild: Tobias Lacner (Luzern, 10. Januar 2022) Phase rot. Bild: Daniel Horisberger (Luzern, 10. Januar 2022) Die Luzerner Seepromenade. Bild: Daniel Horisberger (Luzern, 10. Januar 2022) Die Lichter des Abendverkehrs konkurrieren mit der Projektion auf der Fassade der Hofkirche. Bild: Christian Scheidegger Farben- und Lichtspiel vor dem Bahnhof Luzern Bild: Christian Scheidegger (Luzern, 10. Januar 2022) Farbige Unterwasserwelt am Wasserturm. Bild: Christian Scheidegger (10. Januar 2022 Inmitten im Flower Power. Bild: Luzia Herzog (Luzern, 08. Januar 2022) Bezaubernde Lichtspiele in der Leichtenstadt, besonders eindrücklich auf dem Mühlenplatz! Bild: Karl Heinz Odermatt (Luzern, 08. Januar 2022) Wasserturm mit unterwasserwelt. Bild: Daniel Horisberger (Luzern, 10. Januar 2021) Flower Power auf dem Mühleplatz. Danke LiLu für die Blumen, die wir gerne wieder an das LiLu-Team zurückgeben. Eine beeindruckende Inszenierung Xaver Husmann Lichtzauber am Mühleplatz Bild: Cornelia Zwyssig (Luzern, 07. Januar 2022) Kapellbrücke am Nacht Bild: Samuel Szulgo (Luzern, 08. Januar 2022) Blumenstern Bild: Rachelle Eichler (Luzern, 10. Januar 2021) Flower Power auf dem Mühleplatz mit Hotel Gütsch im Hintergrund. Bild: Peter Bumbacher (Luzern, 08. Januar 2022) Lilu Lichtvestival.

Hotel Gütsch über dem Parkhaus Altstadt. Bild: Peter Bumbacher (Luzern, 08. Januar 2022) Lilu Lichtvestival Bild: Peter Bumbacher (Luzern, 08. Januar 2022) Lilu Lichtvestival Bild: Peter Bumbacher (08. Januar 2022) Blau blau blau - Blüte! Bild: Patricia Kunz (Luzern, 09. Januar 2022) Bild für LILU Wettbewerb: faszinierende Stimmung am LILU. Bild: Stefan Kunz (Luzern, 10. Januar 2022) Wurde in der Hofkirche aufgenommen. Bild: Claudia Ulmi Bild: (Luzern, 07. Januar 2022) Shot vor der Hofkirche. Bild: Roman Beranek (Luzern, 10. Januar 2022) Lichterspektakeln in der Hofkirche. Bild: Elisabeth Taha (Luzern, 9. Januar 2022) Der Wasserturm im Lichterglanz. Bild: Edi Imhof (Luzern, 10. Januar 2022) Lichterzauber beim Mühlenplatz in der Luzerner Altstadt. Bild: Ai-Chih Shen (Luzern, 8. Januar 2022) Wunderschöne Atmosphäre auf der Rückseite des Hotels Schweizerhof. Bild: Alessio Kölliker (Luzern, 7. Januar 2022) Die Kapellbrücke vom «Pickwick» aus fotografiert. Bild: Ramona Höfler (Luzern, 8. Januar 2022) Die Kapellbrücke am Lilu 2022. Bild: Christoph Stattaus (Luzern, 10. Januar 2022) Torbogen mal anders. Bild: Alexandra Hodel (9. Januar 2022) Wasserturm. Bild: Iris Hansmann (9. Januar 2022) Spiegelung. Bild: Eduardo Grob (9. Januar 2022) Reflektionen. Bild: Eduardo Grob (9. Januar 2022) Lichter- und Farbenrausch. Bild: Stefan Kunz (9. Januar 2022) Lichterzauber in Luzern. Bild: Petra Wigger (9. Januar 2022) LILU beeindruckt nicht nur nachts. Bild: Tanya Fraser (9. Januar 2022) Bild: Bettina Hafner (7. Januar 2022) Bild: Melanie Bucher (9. Januar 2022) Bild: Zivanka Jakovljević (9. Januar 2022) Bild: Satsorubi Jeyaseelan (9. Januar 2022) Bild: Luis Eduardo Martínez Fuentes (9. Januar 2022) Bild: Eveline Odermatt (7. Januar 2022) Wunderbare Stimmung. Bild: Sybille Rüegg (Luzern, 8. Januar 2022) «Luzern by night», einfach nur wunderschön. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Luzern, 8. Januar 2022) Blumen im Ganzlicht. Bild: Irina Limacher (8. Januar 2022) Auf dem Spaziergang zum Verkehrshaus kann man momentan eine ganz besondere Stimmung geniessen. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (8. Januar 2022) Bluemä. Bild: Jeanette Schnüriger (8. Januar 2022) Wasserturm bei der Kapellbrücke?? Bild: Nadine Bucher (7. Januar 2022) Eine schmucke Ecke, mit und ohne Lilubeleuchtung. Bild: Raimund Erni (7. Januar 2022) Das bunte Fischbild Bild: Andrea Odermatt (7. Januar 2022) LILU Lichtfestival Inspiration Bild: Duangchai Bersier (8. Januar 2022) Wunderschön beleuchteter Boden am Lilu Bild: Franziska Landolt (8. Januar 2022) «Treffen der Türme»: klerikaler, historischer und gastronomischer am Lilu auf Sichtdistanz vereint. Bild: Stefan Kunz (7. Januar 2021) Der schlafende Löwe lässt sich von der animierten Farbenwelt nicht blenden. Bild: Christian Scheidegger (6. Januar 2022) Mutter und Kind bestaunen das blumige Lichtspektakel auf dem Mühleplatz in Luzern. Bild: Christian Scheidegger (6. Januar 2022) Blick von der Furrengasse auf den illuminierten Wasserturm Bild: Christian Scheidegger (6. Januar 2022) Der Wasserturm im schönsten Licht.. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Lichterglanz am Lilu-Festival. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Einfach stehen bleiben und fasziniert staunen. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Holland meets Lucerne. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Lichterglanz am Lilu-Festival. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Vielleicht der poetischste Moment des Lilu. Bild: Stefan Kunz (6. Januar 2022) Einladend - so toll kann das Lilu sein Bild: Hardy Konzelmann (6. Januar 2022) Lichtspektakel Refrakto. Bild: Hardy Konzelmann (6. Januar 2022) Der Wasserturm im besten Licht. Bild: Hardy Konzelmann (6. Januar 2022) Die illuminierte Hofkirche Bild: Christa Meierhans (5. Januar 2022)

Ein wohltuendes Farbenmeer: das Lilu Lichtfestival. Video: Roman Loeffel (Luzern, 11. Januar 2023)