Stadt Luzern Littauerberg: Stadtrat will Auswirkungen der Teilsperrung prüfen Die Exekutive betont, wie gefährlich die Nord-Süd-Verbindung über den Littauerberg ist. Simon Mathis 27.10.2022, 15.09 Uhr

Der Luzerner Stadtrat will den Durchgangsverkehr über den Littauerberg stoppen. Er hat deshalb Teilfahrverbote auf den dortigen Strassen beschlossen und damit in ein Bienennest gestochen: Per Interpellation verlangten die bürgerlichen Parteien am Donnerstag im Grossen Stadtrat Erklärungen. Marco Baumann (FDP) monierte, dass Strassen «ohne Not und ohne Bedürfnis aus dem Quartier» gesperrt würden. Insbesondere wegen seiner «ungeschickten» bis «schlechten» Kommunikation musste der Stadtrat Kritik einstecken. Er habe die Nachbargemeinden sowie den Quartierverein zu spät informiert.