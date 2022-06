Luzern-Löwenplatz Gleiches Mobiliar, völlig neues Angebot: Früherer Coffeeshop ist jetzt eine Osteria Eine junge Crew haucht einem verwaisten Gastrolokal mit Wein und Italianità neues Leben ein. Warum glaubt sie an den Standort? Der Vorgänger hatte es dort nur eineinhalb Jahre ausgehalten. Roman Hodel Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Auf den ersten Blick hat sich im ehemaligen, seit Januar geschlossenen Coffeeshop Jacs an der Zürichstrasse 4 beim Löwenplatz in Luzern kaum etwas verändert. Tische, Stühle, Bar, Sitznischen sind unverändert und selbst das Graffito des Künstlerduos QueenKong prangt nach wie vor an der Wand. Erst nach genauerem Hinsehen wird klar: Hier geht's nun molto italiano zu und her. In den beiden Glasvitrinen an der Bar locken Dolci wie etwa Gianduiotto, eine Spezialität aus dem Piemont für 8 Franken, oder Salziges wie eine Focaccia mit Gemüse für 12 Franken.

Blick in eine der beiden Glasvitrinen der Osteria Valpo. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Juni 2022)

Vor allem gibt es in der Osteria Valpo, so heisst das Lokal, neu Alkohol. «Der Wein ist unsere Passion», sagt Francesco di Fiore (31). Er, Renato Prendi (32) und Tommaso Frontero (33) sind die Inhaber des Lokals. Als Chef de Service agiert Sarah Julia Jurt (22). Zur Auswahl stehen 30 edle Tropfen von kleinen Produzenten aus 18 Weinregionen Italiens – zum Beispiel ein «Lenovelire Re Diale» mit Jahrgang 2018 für 90 Franken, von dem nur gerade 2000 Flaschen à 7,5 Deziliter existieren. Di Fiore sagt:

«Wir bieten Weine an, die es sonst nirgends in Luzern gibt.»

Die Crew der Osteria Valpo in ihrem neuen Lokal (von links): Francesco di Fiore, Sarah Julia Jurt und Renato Prendi. Es fehlt: Tommaso Frontero. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Juni 2022)

Was der Lokalname mit dem Valpolicella zu tun hat

Passend dazu ist der Lokalname: Valpo steht für Valpolicella. Aus dieser Region stammen aber nicht nur Weine wie Ripasso und Amarone, sondern auch di Fiore, Prendi und Frontero selber. Die drei kennen sich von klein auf und träumten schon länger von einem gemeinsamen Gastrolokal. Jurt wiederum und di Fiore haben zusammengearbeitet im Luzerner Ristorante Portofino. Sarah Julia Jurt sagt, sie habe eine neue Herausforderung gesucht:

«Obwohl ich erst 22 bin, geben die drei mir die Riesenchance, mit dem ‹Valpo› etwas mitaufzubauen. Das ist toll.»

Dabei ist der Entscheid, hier und jetzt eine Osteria zu eröffnen, mutig. Es mangelt nicht an italienischen Lokalen in der Stadt Luzern. Und der Coffeeshop Jacs gab nach nur eineinhalb Jahren wieder auf. Ihm fehlten die coronabedingt ausbleibenden Touristinnen und Touristen. Für di Fiore sind diese zwar auch wichtig, «doch noch wichtiger sind die Einheimischen, denen wir ein Stück Osteria-Kultur näherbringen wollen». Das Lokal sei dafür ideal. «Eine Osteria braucht Platz für ganze Familien und es muss auch mal laut sein dürfen», sagt er. «Und anders als in einem klassischen Ristorante dürfen die Kinder hier am Boden spielen.»

Was aber nicht heisst, dass es in der Osteria Valpo keine Gerichte wie in einem Ristorante gibt – im Gegenteil. Die kleine Karte listet mittags vier Menus auf, die monatlich wechseln, und abends beispielsweise ein aufgeschnittenes Rindsentrecôte mit Rucola und Parmesan für 42 Franken oder hausgemachte Ravioli für 26 Franken. Zubereitet wird alles frisch in der kleinen Küche. Einzig die Dolci bezieht das Trio von einer italienischen Pasticceria in der Stadt Luzern.

Insalata Caprese darf auch in der Osteria Valpo nicht fehlen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Juni 2022)

In Zukunft wollen die vier im Lokal noch das eine oder andere anpassen. Etwas weniger Coffeeshop, etwas mehr Osteria. Ohne Eile aber, denn schliesslich haben sie schon genug Geld in die Übernahme des ganzen Interieurs vom Vorgänger investiert. Überhaupt das Geld. Wie machen sie das? «Unsere Eltern helfen uns und wir haben Erspartes eingebracht», sagt di Fiore und fügt an: «Es ist für uns ein Riesending, Herausforderung und Risiko zugleich – aber wir sind überzeugt von unserem Konzept.»

