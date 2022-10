Gastronomie Der Michelin-Stern katapultiert Luzerner Restaurants in die höchste Liga – das sind die Anforderungen Erstmals seit zehn Jahren gibt es in der Stadt Luzern wieder zwei Sternerestaurants, das «Maihöfli» und das «Lucide». Für deren Betreiber geht ein Traum in Erfüllung – der Aufwand dafür ist beträchtlich. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 19.10.2022, 10.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Maihöfli von Oscar de Matos und das Restaurant Lucide von Michèle Meier in der Stadt Luzern wurden mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

De Matos, der seine Lehre im spanischen Restaurant El Bulli des Dreisternekochs Ferran Adrià machte, übernahm das «Maihöfli» im Jahr 2018 zusammen mit seinem Team. Meier, die bei Nik Gygax im «Löwen» in Thörigen lernte, kocht mit ihrem Team seit April 2019 im Restaurant Lucide im KKL Luzern. Gemäss Mitteilung des Restaurantführers Guide Michelin hat Luzern nun erstmals nach zehn Jahren wieder Sternerestaurants. Das Letzte war das «Jasper» im «Palace», das heute «Mandarin Oriental» heisst.

Oscar de Matos (vorne), Pächter des Restaurant Maihöfli, wurde von Gault Millau mit einem Stern ausgezeichnet. Hinten vlnr: Yannick Imboden, Julia Wansart, Nadine Baumgartner, Leandro Lanfranchi, Delia von Moos. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18. Oktober 2022)

Ein Michelin-Stern ist die wohl höchste Auszeichnung, die es in der Gastronomie zu gewinnen gibt. Für das ausgezeichnete Restaurant ist es vergleichbar mit dem Aufstieg eines Fussballteams in die Champions League. Entsprechend gross war die Freude am Dienstag in den beiden Betrieben. Gefeiert wurde jeweils mit den ganzen Teams. «Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den Erfolg wichtig, vom Koch über den Sommelier bis zum Serviceangestellten», so Oscar de Matos.

Wieso dauerte es so lange?

Doch wieso dauerte es so lange, bis die Stadt Luzern wieder in der obersten Gastro-Liga mitspielt? Es spreche nicht gegen die Gastronomie in der Stadt Luzern, dass es hier über längere Zeit keine Sternerestaurants gegeben habe, sagt Patrick Grinschgl, Präsident des Branchenverbands Gastro Region Luzern: «In Luzern gibt es eine grosse Vielfalt hochstehender Restaurants. Man muss nicht nach Zürich fahren, um ein gutes Restaurant zu finden.»

«Ein Michelin-Stern ist eine ganz besondere Auszeichnung, die für eine herausragende Qualität spricht», erklärt Grinschgl. Er betont gleichzeitig:

«Die damit einhergehenden Kosten und Anforderungen steigen markant. Es braucht mehr Personal in der Küche. Alle Speisen müssen vor Ort hausgemacht sein.»

Auch der Aufwand für den Service sei viel grösser: «Es braucht gelerntes Personal, was höhere Lohnkosten nach sich zieht.» Grinschgl: «Einen Michelin-Stern zu gewinnen, ist das eine. Die Kundschaft für die damit einhergehenden höheren Menupreise zu finden, ist die Hauptschwierigkeit.»

Der höhere Aufwand zeige sich auch in Details: «So müssen etwa sowohl die Tischtücher als auch die Servietten aus Stoff sein.» Dass ambitionierte Restaurants auf dem Land eher auf die Michelin-Auszeichnung angewiesen seien als solche im städtischen Umfeld, glaubt Grinschgl nicht: «Die Ausgangslage ist ähnlich.» Ein Michelin-Restaurant wie im Park-Hotel Vitznau bewege sich ohnehin «in einer eigenen geschlossenen Umgebung».

Kritiker besuchen Restaurants anonym

Der Guide Michelin wurde 1900 in Paris gegründet. Nach Unternehmensangaben beschäftigt er in Europa für die zwölf europäischen Restaurant- und Hotelführer insgesamt 85 Kritiker, die grenzüberschreitend eingesetzt werden können. Bewertungskriterien sind «die gleichbleibende Qualität der Zutaten und deren Frische, ihre fachgerechte Zubereitung, die Harmonie der geschmacklichen Verbindung sowie die Innovation und Einzigartigkeit der Gerichte, die sich in Kreativität und persönlicher Note widerspiegelt». Maximal sind drei Sterne möglich.

Die Bewertung erfolgt strikt anonym. «Die Michelin-Kritiker besuchen die Restaurants ohne Ankündigung und ohne dass wir wissen, wann sie kommen und wer sie sind», sagt Walter «Willy» Willimann, Mitinhaber des Restaurants Maihöfli. Das Erfolgsrezept erklärt er so:

«Es reicht nicht, einfach ein neues Cordon-bleu-Rezept zu erfinden. Es ist wie in der Kunst. Man muss einen eigenen Weg finden und diesen konsequent verfolgen. Dann wird man belohnt.»

Ein Michelin-Stern sei wohl der Traum jeder Köchin und jedes Kochs, sagt Michèle Meier vom «Lucide». «Dass wir ihn jetzt erhalten, ist einerseits eine Bestätigung, andererseits ein Ansporn für mich und das Team, unseren Weg weiterzugehen.» Die Bekanntgabe der Auszeichnung hat sowohl im «Lucide» als auch im «Maihöfli» bereits unmittelbare Auswirkungen: Die Restaurants werden mit Anfragen überhäuft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen