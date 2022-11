Luzern Musikalische Schnitzeljagd bis ins All: Das erwartet einen am Lucerne Festival Forward Vom Kinder- bis zum Orchesterkonzert: Am Lucerne Festival Forward ist jedes Konzert im Neubad, Planetarium und KKL ein Unikat. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Das Herbstfestival von Lucerne Festival ist unter dem Titel «Forward» ganz der zeitgenössischen Musik gewidmet – und erfindet sich, wie diese selber, jedes Mal neu. In fünf Konzerten von morgen Freitag bis am Sonntag spielen Multimedia, der Umgang mit dem Raum und Interaktivität eine grosse Rolle. Statt wie letztes Jahr nur im KKL finden Konzerte auch im Planetarium des Verkehrshauses und im Neubad statt.

Neu ist auch die Form, mit der das Festival für die Veranstaltungen wirbt. Seit gestern und bis Sonntag läuft in der Stadt Luzern die Aktion «What is Home»: An 19 Orten vom Bourbaki bis zum Südpol sind QR-Codes platziert, über die man sich mit dem Handy in eine «musikalische Schnitzeljagd» einloggen kann.

Musik- und Textbeiträge der Kuratoren des Forward-Festivals – ehemalige Teilnehmer der Academy – vermitteln darin persönliche Eindrücke von Luzern. Studententeams der Musikhochschule Luzern erstellten zudem für die Festival-Homepage Einführungsvideos zu zwei Konzerten.

Bekannt für ihre szenischen Konzertprojekte (im Bild «Bye Bye Beethoven»): Ausnahmegeigerin Patricia Kopatchinskaja Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Klassik im Club

Im Clip zum Late Night im Neubad («White Noise», Sa, 19. November, 21.00) streift die Kamera über die gemütliche Sofaecke im Café, schleicht die Treppe hoch und entdeckt in den verwinkelten Räumen und Gängen rund um den Pool immer neue Durchblicke. Den Gang aufs Klo untermalen futuristische Schabgeräusche und das geisterhafte Klöppeln eines Flügels.

Als Klangreise durch das Neubad hat denn auch Contemporary Leader Nathan Watts das Konzert gestaltet. «Jeder Raum hat sein eigenes Gefühl für die Musik», schwärmt er. «Darin spielen wir Musik, in die sich auch Stadtgeräusche und unkonventionelle Instrumente mischen und wie man sie normalerweise in einem Konzertsaal oder im Club nicht hört. Das könnte für ein Klassik- wie für ein Club-Publikum gleichermassen interessant sein.»

Grosses Reinemachen am Schluss

Der zweite Clip ist dem Gemeinschaftsprojekt «Ein sauberes Ende» im Schlusskonzert im KKL-Konzertsaal gewidmet. Hier hat das schnaubende und piepsende Staubsaugergefährt des KKL ein grosses Solo. Der Luzerner Musiker Urban Mäder, Mitinitiant dieser kollektiven «musikalischen Aktion», bei der jeder mitwirken kann, ist begeistert vom «Supersound» des Staubsaugers:

«Jeder Klang kann Musik sein, wenn er dich berührt und etwas auslöst. Wie ein Wasserfall, der einen überwältigt, ein musikalisches Erlebnis ist.»

«Ein sauberes Ende» bringt dafür auch Menschen auf die Bühne des KKL, die da sonst im Hintergrund arbeiten. Dazu passt, dass das Lucerne Festival Contemporary Orchestra zuvor die Strassentheater-Szenen aus Unsuk Chins «Gougalōn» voranstellt und diese mit neueren theatralisch-experimentellen Arbeiten erweitert (So, 20. 11., 18.30).

Kopatchinskajas Suche nach der Melodie, die sich im KZ verlor

Ohne Stars kommt allerdings auch das Forward nicht aus. Ein Glücksfall ist dafür Patricia Kopatchinskaja, die mit neuen Formaten sogar aus alter Musik neue macht. Jetzt tut sie es mit einem Klassiker des 20. Jahrhunderts, György Ligetis Violinkonzert – zu den vielfältigen, auch folkloristischen Bezügen des Werks gehört eine Melodie, die Ligeti mit seinem im KZ ermordeten Bruder verband.

In ihrem aktuellen Projekt begibt sich Kopatchinskaja auf die Suche nach dieser «verlorenen Melodie», indem sie das Violinkonzert mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra mit anderen Werken von Ligeti und vom Mittelalter bis heute verbindet (Sa, 19. 11., 18.30).

Bis ins All ausgeweitet werden die Klangreisen im Eröffnungskonzert: Im Planetarium des Verkehrshauses erkunden Solisten des Contemporary Orchestra in einer Improvisation den «Outer Space/Inner Space», anschliessend ist Anna Thorvaldsdottirs (*1977) Streichquartett «Enigma» eingebettet in ein 360-Grad-Video von Sigurður Guðjónsson (Fr, 18. 11., 19.30).

Ganz interaktiv ist schliesslich das Kinderkonzert am Sonntag: Da können Kinder von 7 bis 12 Jahren mit Auge, Ohr und Stimme grafische Partituren erkunden und machen aus ihren eigenen Bildern Musik (So, 20. 11., 13.00/14.15, Probesaal, KKL).

Lucerne Festival Forward: 18. bis 20. November im Planetarium, KKL und Neubad; Programm, Clips und Plan der QR-Stationen auf www.lucernefetival.ch.

