Stadt Luzern Mehr Stau wegen Dosierampeln – ob wenigstens die Hauptachsen profitieren, zeigt sich erst 2023 Die Dosierampeln geben weiter zu reden: Im Halde-Quartier und im Friedental werden mehr Staus beobachtet. Die Stadt will die Situation erst 2023 analysieren. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Zusätzliche Dosierampeln sollen in Luzern künftig Staus vermeiden. Das schrieb die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung im vergangenen Sommer. Zusammen mit dem Kanton, den Verkehrsverbund Luzern und dem Gemeindeverband Luzern Plus führte die Stadt neue Ampeln ein, die den Verkehr stadteinwärts zurückhalten sollen.

Doch das Vorhaben bringt Probleme mit sich. So berichtet ein Leser dieser Zeitung von der neuen Dosieranlage talwärts am Ende der Gesegnetmattstrasse, in der Nähe des Lifts zum Hotel Montana. Diese ist zu Stosszeiten teils bis zu knapp drei Minuten auf Rot gestellt, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. «Die meisten Bewohner des Quartiers geben offen zu, die Ampel glatt zu ignorieren und auch bei Rot durchzufahren», schreibt der Leser.

Die Dosierampel an der Gesegnetmattstrasse in Luzern. Bild: Matthias Stadler (28. November 2022)

Regelmässig komme es zu skurrilen bis gefährlichen Situationen, weil die Ampel an einer engen Stelle platziert ist. Zwei Autos können dort knapp kreuzen. Wenn jedoch zwei Lastwagen aneinander vorbei wollen, wird es sehr eng bis unmöglich. So stauen sich dann nicht nur die Autos vor der Dosieranlage, sondern behindern auch den Gegenverkehr. Einige Fahrzeuge weichen deshalb aufs Trottoir aus.

Stadt appelliert an Rücksicht

Thomas Karrer, Projektleiter Mobilität bei der Stadt Luzern, nimmt dazu gegenüber unserer Zeitung Stellung: «Es ist uns bekannt, dass die Platzverhältnisse an der Gesegnetmattstrasse eng sind. Mit rücksichtsvollem Verhalten, das bedeutet auch, dass die Fahrzeuge sich am rechten Rand aufstellen, ist das Kreuzen für entgegenkommende Fahrzeuge möglich.» Der Standort sei so gewählt worden, dass dieser nahe bei der Einmündung in die Haldenstrasse liege und so die Erschliessung des Quartiers von St.Anna her möglichst wenig behindere.

Doch nicht nur an der Gesegnetmattstrase gibt es Probleme mit den Dosierampeln: Der Quartierverein Maihof berichtet, die Sedel- und Friedentalstrasse seien stadteinwärts seit der Einführung diesen Sommer verstopfter als früher, auch ausserhalb der Stosszeiten: «Beim Einbiegen von der Friedentalstrasse in die Zürichstrasse müssen die Autofahrer jetzt länger warten», schreibt der Verein auf Anfrage.

Hier gibt es neuerdings Dosierampeln (rote Pfeile). Quelle: Stadt Luzern

Thomas Karrer schreibt hierzu, es sei nicht möglich, in so kurzer Zeit eine Analyse der Verkehrssituation an der Sedel-/Friedentalstrasse zu erstellen. Generell hält er fest, dass die Wirkung der Dosierstellen im Frühling 2023 analysiert werde. «Dann sehen wir, in welchem Ausmass der Gesamtverkehr auf den Hauptachsen von den Massnahmen profitiert.»

Parkhaus-Ampeln sorgen weiter für Ärger

Derweil ärgern sich die Betreiber der Parkhäuser National und Casino-Palace weiter. Bereits im September berichtete unsere Zeitung darüber, dass die Dosierampeln bei der Parkhaus-Ausfahrt für Rückstaus sorgen. «Das Parkhaus National eignet sich denkbar schlecht als Stauraum. (...) Stehen mehr Autos in der Kolonne, blockieren sie die Auffahrten zu den oberen Stockwerken und verstopfen so das ganze Parkhaus», erklärte damals Markus Belser, Geschäftsführer der Löwen Bau und Betriebs AG, die für den Betrieb des Parkhauses National zuständig ist.

Eine Dosieranlage beim KKL. Bild: Stadt Luzern

Heute sagt Belser, die Situation habe sich zwar etwas entspannt, die Bedenken würden aber weiterhin bestehen bleiben. «Der Nutzen der Dosierungsampel ist weiterhin unklar. Beim aktuellen Regime können maximal drei Fahrzeuge kurzfristig aufgestaut werden. Ob dies wirklich einen Beitrag zur Entlastung der Haldenstrasse leistet, zweifeln wir zumindest an.» Zudem habe sich die Sicherheit verschlechtert. Die Fussgänger auf dem Trottoir und der Verkehr auf der Haldenstrasse hätten keine Kenntnis darüber, wann die Rotphase aus dem Parking vorbei sei.

«Die Dosierung löst kein einziges Problem»

«Die vorliegende Dosierung löst kein einziges Problem, verschlechtert die Sicherheit und verärgert die Autofahrer, welche notabene gemäss den Empfehlungen der Stadt im Parkhaus parkieren und nicht auf der Strasse», sagt Markus Belser. Rudolf Widmer, Geschäftsführer der Parkhaus Casino-Palace AG, hat ähnliche Bedenken:

«Das Frustpotenzial ist für unsere Kunden immer noch sehr hoch. Eine Dosierungsanlage ist für Parkhäuser in dieser Form nicht geeignet.»

Und die Idee sei auch nicht im Sinne der Stadtpolitik, die ja wolle, dass die Autos so schnell wie möglich von den Strassen wegkommen. «Mit der aktuellen Dosierung werden die Autofahrer künftig andere Parkplätze in der Stadt suchen, was kontraproduktiv ist.» Er befürchtet, dass sich Firmen längerfristig zweimal überlegen, ob sie ihr Domizil in die Stadt verlegen oder dass ansässige Firmen ihren Standort ausserhalb der Stadt wählen werden. Einen Lichtblick sieht er: Immerhin werde die maximale Wartezeit von 170 auf 110 Sekunden korrigiert. Aber ansonsten schüttelt er den Kopf: «Wir würden das Problem gerne mit der Stadt besprechen, aber wir werden auf den Sommer 2023 vertröstet.»

Thomas Karrer von der Stadt schreibt, es brauche jeweils eine gewisse Zeit, bis sich eine neue Massnahme etabliere und bis sich die Verkehrsteilnehmer mit neuen Situationen zurechtfinden würden. «Wir stellen fest, dass es inzwischen bereits ein wenig besser läuft. Dennoch suchen wir zusammen mit den Parkhausbetreibern nach Optimierungsmöglichkeiten.»

