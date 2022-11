Luzern Nord: Emmer Baudirektor Josef Schmidli im Interview

Emmen «Wenn nicht hier Neues entstehen soll, wo dann?» Baudirektor Josef Schmidli über Seetalplatz und Luzern Nord Der Ende Januar 2023 abtretende Emmer Baudirektor Josef Schmidli spricht im Interview über die Entwicklung von Luzern Nord, welche Rolle er dabei spielte und was er heute anders machen würde. Interview: Matthias Stadler Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Der Seetalplatz und Luzern Nord verändern sich derzeit enorm. Hat da manchmal auch der Emmer Baudirektor Mühe, den Überblick zu behalten?

Der Emmer Baudirektor Josef Schmidli. Bild: Dominik Wunderli

Josef Schmidli: Mühe nicht, aber es ist herausfordernd und braucht viel Engagement. Letzteres war auch nötig, um ein Gesamtprojekt zu entwickeln, das mehrheitsfähig war.

Was macht die Entwicklung des Gebiets speziell?

Früher war der Seetalplatz ein reiner Verkehrsplatz. Da er grosse Freiflächen hatte, war er einer der Plätze in der besiedelten Schweiz, die am meisten Entwicklungspotenzial hatten. Wir wollten nach dem Hochwasser 2005 den Hochwasserschutz verbessern, die Verkehrsführung neu gestalten und gleichzeitig Siedlungsflächen erhalten. Das ist uns meines Erachtens gut gelungen.

Wie stark waren Sie involviert?

Der Kanton Luzern ist in erster Linie für die Verkehrsführung und den Hochwasserschutz zuständig, die Gemeinde für das Bauliche rundherum. Ich als Emmer Baudirektor war sehr gefordert, dass wir eine Verkehrsführung erhalten, mit der auch bauliche Möglichkeiten entstehen. Mit der Absicht, die kantonale Verwaltung am Seetalplatz zu konzentrieren, kam auch die Einsicht, dass man für die nächsten hundert Jahre baut und deswegen eine Gesamtlösung braucht. Luzern Nord ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kanton, Luzern und Emmen und ist für mich ein Musterbeispiel, wie man etwas über Grenzen hinaus zusammen erfolgreich entwickeln kann. Es war nicht immer einfach, aber sehr spannend und für mich auch ein Privileg, an vorderster Front gestalten und mitentscheiden zu dürfen.

Würden Sie heute etwas anders machen?

Die Planung begann vor über 14 Jahren. Heute würde ich den Bebauungsplan und die Vorschriften flexibler formulieren. Denn einige Bedürfnisse sind heute anders, als damals gedacht, und schränken uns jetzt zu sehr ein. Damals waren wir aus heutiger Sicht zu streng. Beispielsweise würde man heute bei den Gebäudehöhen weniger restriktiv sein, da die Ansprüche an Dachnutzungen anders sind.

Wo sehen Sie in Luzern Nord noch Potenzial?

Der nächste grosse Entwicklungsschritt wird im Zuge der Realisierung des Luzerner Durchgangsbahnhofs sein. Dieses Projekt wirkt sich auch direkt auf Emmen aus. Im Bahnhof Emmenbrücke ist geplant, über 150 Millionen Franken zu investieren. Zudem gibt es Grundstücke im Besitz der SBB, die weiterentwickelt werden können. Die Entwicklungen in der Viscosistadt sowie nördlich und südlich des Bahnhofs wie Emmenbaum Nord und das Gebiet Schützenmatt werden Emmen ein urbanes Gesicht geben. Wenn nicht hier, also im Zentrum und entlang von Hauptstrassen, verdichtet und Neues entstehen soll, wo dann? Daneben gibt es in Emmen noch viele Quartiere, welche «in Ruhe gelassen werden» und wenig Entwicklung stattfinden wird.

Mit so vielen neuen Wohnungen und Arbeitsplätzen: Wie stellen Sie sicher, dass der Seetalplatz dereinst nicht im Verkehr versinkt?

Ich denke nicht, dass wir im Verkehr versinken werden. Heute läuft er flüssiger als mit der alten Verkehrsführung. Für mich ist klar: je näher im Zentrum, desto mehr ÖV und Langsamverkehr. Die einzelnen Projekte am Seetalplatz sind dafür ausgelegt. Die kantonale Verwaltung beispielsweise hat nur wenige Parkplätze für die eigenen Mitarbeitenden. Das ist ein Paradigmenwechsel gegenüber früher. Ich glaube, man muss den Mut haben und es einfach mal durchziehen. Ich bin sicher, es wird funktionieren. Zudem bin ich überzeugt, dass sich das Mobilitätsverhalten der Leute ändern wird. Es hat sich ja bereits vieles geändert. Als wir 2008 mit der Entwicklung des Seetalplatzes begannen, belächelte man Elektrovelos. Heute ist das eine komplett andere Geschichte. Wichtig ist beim Seetalplatz auch, dass die Busse eine eigene Spur haben, um fahrplanstabil zu sein.

Die planerischen Hürden sind mehr oder weniger vorbei. Wo gibt es noch Herausforderungen?

Bald ziehen die ersten Menschen und Geschäfte in das als Erstes fertiggestellte Projekt «4Viertel» ein. Es ist eine Herausforderung, diesen Menschen eine neue Heimat zu geben. Luzern Nord und der Seetalplatz sollen nicht zu einer Schlafstadt werden oder wie ein Bankenviertel, welches am Abend leer ist. Ich bin sehr optimistisch und gespannt, wie am Seetalplatz in zehn Jahren gelebt wird.

