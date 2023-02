Luzern Befürchtungen werden wahr: Vorerst Endstation für einen Durchgangsbahnhof Erstmals spricht der Bund offen von einer Etappierung des Durchgangsbahnhofs. Das bedeutet: Luzern muss zuerst mit einem unterirdischen Sackbahnhof vorlieb nehmen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Im Frühling wird der Luzerner Durchgangsbahnhof einen grossen Sprung nach vorne machen: Dann werden die SBB das Vorprojekt präsentieren. Dann wird im Detail klar, wie das Jahrhundertprojekt genau aussehen soll. Bisher bekannt ist, dass es einen sechs Kilometer langen Tunnel geben soll, der vom Gebiet Gütsch/Baselstrasse bis zum Luzerner Bahnhof und weiter unter dem Seebecken bis nach Ebikon führt. Zum Projekt gehört auch eine unterirdische Haltestelle direkt unter dem Luzerner Hauptbahnhof.

Mit dem Vorliegen des Vorprojekts könnte eigentlich sofort der nächste Planungsschritt angepackt werden: Die Ausarbeitung des eigentlichen Bauprojekts. Doch nun wird klar: Die weiteren Planungen werden bis Ende 2023 ruhen. Der Grund ist höchst brisant: Der Bundesrat hat nämlich eine Studie in Auftrag gegeben, in der er die «Realisierungsabfolge» beim Luzerner Grossprojekt klären will. Das schreibt die Regierung in ihren Antworten auf mehrere Vorstösse von Zentralschweizer Bundesparlamentariern.

Wie viel Geld gibt es 2026?

Was mit Realisierungsabfolge genau gemeint ist, erläutert das Bundesamt für Verkehr (BAV) auf Anfrage unserer Zeitung: Die Studie soll aufzeigen, «in welcher Reihenfolge die verschiedenen Elemente sinnvollerweise umgesetzt werden sollen» und «welche Etappe dem Bundesparlament mit der Botschaft 2026 zuerst zur Realisierung vorgeschlagen werden soll». Der letzte Satz bestätigt, was Zentralschweizer Politikerinnen und Politiker schon lange befürchteten: Dass das Projekt Durchgangsbahnhof nicht wie ursprünglich vorgesehen als Ganzes realisiert wird, sondern in Etappen.

Die Stunde der Wahrheit schlägt dabei im Jahr 2026. Dann soll der Kredit für das mehrere Milliarden Franken teure Bauwerk vom Bundesparlament bewilligt werden – so lautete zumindest der bisherige Fahrplan. Doch davon ist der Bundesrat offenbar abgerückt. Nun kann Luzern bestenfalls noch auf einen Teilkredit für eine erste Etappe hoffen. Was diese erste Etappe genau beinhalten wird, soll die eingangs erwähnte Studie bis Ende 2023 klären. Gut möglich, dass danach auch nur für die erste Etappe ein Bauprojekt ausgearbeitet wird: Zum Beispiel für einen unterirdischen Bahnhof mit entweder nur dem Seetunnel oder nur dem Neustadttunnel. Somit wäre der neue Bahnhof ein Sackbahnhof und kein Durchgangsbahnhof. Das BAV schreibt dazu: Ziel ist es, mit ersten Etappen einen raschen Kundennutzen mit einem finanzierbaren Infrastrukturelement zu ermöglichen. Dies sei auch für andere Grossprojekte - etwa den Bahnausbau in Basel - vorgesehen.

Kredit für zweite Etappe könnte 2030 folgen

Als Grund gibt das BAV die Finanzen an: Neben dem Durchgangsbahnhof Luzern stehen noch mehrere weitere Grossprojekte in anderen Regionen an, welche zusammengenommen die Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes übersteigen würden. Das BAV folgert: «Es ist also davon auszugehen, dass der Bundesrat dem Parlament 2026 vorerst nur einen ersten Teil des Durchgangsbahnhofs und der anderen Grossprojekte zur Realisierung vorschlagen kann.» Ein Kredit für eine zweite Etappe könnte dann 2030 folgen.

So stellen sich Planer den künftigen Durchgangsbahnhof von Luzern vor. Visualisierung: SBB

Wann eine erste Etappe in Betrieb genommen werden könnte, wird die Studie Ende 2023 zeigen. Der Bundesrat nennt als Baustart mittlerweile «Anfang der Dreissigerjahre». Bis vor kurzem stand als frühester Bautermin noch das Jahr 2028 im Raum.

Luzerner Fraktion in Bern ärgert sich

Die Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür, welche in einer Interpellation kritische Fragen an den Bundesrat gestellt hatte, ärgert sich:

«Langsam kriege ich wirklich fast den Eindruck, dass wir an der Nase herumgeführt werden.»

Sie erwarte vom Bund, dass er den Durchgangsbahnhof als Ganzes realisiert. Denn: «Er ist für die ganze Zentralschweiz ein Jahrhundertprojekt.» Auch der Luzerner Nationalrat Michael Töngi (Grüne) sagt: «Ich poche darauf, dass der Durchgangsbahnhof integral geplant und auch gebaut wird.» Töngi verweist auf eine Interpellation, die er 2020 eingereicht hat. In seiner Antwort schrieb der Bundesrat damals noch: «Die Arbeiten sind so aufgegleist, dass sie die Projektierung und den Bau des Durchgangsbahnhofs Luzern insgesamt und in einem Stück vorsehen.»

«Zentralschweiz mit Häppchen zufrieden stellen»

Töngis Luzerner Ratskollege Peter Schilliger (FDP) hat ebenfalls einen Vorstoss eingereicht, der kürzlich vom Bundesrat beantwortet wurde. Schilliger fragt sich, ob man «mit Häppchen versucht, die Zentralschweiz zufriedenzustellen». Sämtliche Zentralschweizer Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentarier müssten nun weiter für das Gesamtprojekt kämpfen, so Schilliger.

Ironischerweise war es der Bund selber, der vor einigen Jahren die Idee einer Durchmesserlinie für Luzern ins Spiel brachte. In Luzern selber forderte man nämlich nur einen unterirdischen Bahnhof mit Seetunnel nach Ebikon. Erst der Bund drängte darauf, das Projekt zur Durchmesserlinie auszubauen, da ein unterirdischer Sackbahnhof nicht wirtschaftlich wäre.

