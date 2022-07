Luzern OECD-Bildungsdirektor über Laptops an Schulen: «Es wird dann problematisch, wenn das Gerät die Erziehungsarbeit ersetzt» Andreas Schleicher, Erfinder der Pisa-Studie, spricht im Interview über die Digitalisierung an Schulen, wann Computer im Unterricht sinnvoll sind und ab wann die Kinder zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Laptops an Luzerner Schulen: Die Meinungen gehen auch unter Experten auseinander. Für Andreas Schleicher ist klar: Traditioneller Unterricht sollte nicht eins zu eins digitalisiert werden. Der 57-jährige Deutsche gilt als Erfinder der Pisa-Studie, welche die Leistungen von Schülern weltweit vergleicht und auch in der Schweiz immer wieder Anlass zu Diskussionen um das Bildungswesen gibt. Zudem ist er Direktor der Bildungsabteilung der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Immer öfter werden im Unterricht digitale Geräte verwendet, wie etwa hier an der Sekundarschule Utenberg in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (22. Juni 2022)

In Luzern wird darüber diskutiert, ob Computer an Sekundar- und Primarschulen zu oft eingesetzt werden. Was sagt die Forschung dazu?

Andreas Schleicher: Der Pisa-Vergleich zeigt, dass die Intensität negativ mit den Leistungen korreliert. Das heisst, je intensiver Laptops an Schulen verwendet werden, desto schlechter sind die Leistungen der Schüler und desto passiver wird das Lernen. Das sollte man aber nicht so interpretieren, dass die Digitalisierung im Schulzimmer per se schlecht ist.

Wann ist sie denn gut?

Ich gebe ein Beispiel: In Schanghai wird in der Grundschule Kalligrafie gelehrt, was eine riesige Aufgabe für die Schulen ist. Die Schüler müssen 4000 Schriftzeichen lernen, bei uns in Europa scheitern wir bereits an 30 Buchstaben. Die Schüler dort malen die Zeichen, wobei auf den Pulten Scanner integriert sind und Mobiltelefone stehen, die in Echtzeit Rückmeldungen zur Qualität der gemalten Zeichen geben. Die Lehrkräfte können sich das dann direkt anschauen und den Schülern Rückmeldungen geben. Dieses Beispiel zeigt: Der gesamte Klassenraum ist ein digitaler Raum, obwohl das Lernen selber sehr traditionell stattfindet.

Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD. Bild: PD

Das heisst, einfach nur auf Laptops zu setzen, ist der falsche Ansatz?

Ich würde vorsichtig sein, wenn man am Computer einfach nur Fragebögen abarbeitet und traditionellen Unterricht schlicht digitalisiert. Die beste Technologie ist diejenige, die nicht präsent ist. Ich bin ein grosser Fan von digitalen und virtuellen Laboratorien, wo die Schüler an Dingen experimentieren können, die im wirklichen Leben nicht zu realisieren sind.

Wie handhaben andere Länder den Einsatz von Computern im Unterricht?

In China ist die Technologie überall. Aber die Schulen schränken die Bildschirmzeit der Schüler sehr bewusst ein. 20 Minuten am Tag müssen reichen. In Europa ist sicher Estland das interessanteste Beispiel. Die Lehrkräfte gestalten dort die Lernprogramme mit. In Dänemark wird das ähnlich gehandhabt. Für sie ist klar: Technologie transferiert das Lernen, ersetzt aber nicht den sozialen Prozess an Schulen.

Was halten Sie von Bestrebungen, Tablets bereits im Kindergarten oder in den ersten und zweiten Klassen einzuführen?

Wenn es zum Konsum von Lerninhalten führt, ist das problematisch. Aber ich bin nicht per se gegen Tablets im Kindergarten. Man muss sich einfach bewusst sein, was man erreichen will. Anfangen sollten die Verantwortlichen immer mit dem pädagogischen Konzept und nicht mit der Technik. Denn es geht um die Entwicklung von sozialer und emotionaler Kompetenz. Dazu braucht es die Beziehung zwischen den Kindern und auch zwischen den Kindern und Lehrkräften. Die Technik kann das fördern, aber nicht ersetzen.

Was empfehlen Sie Eltern – wie sollen diese das Thema handhaben?

Früher gab es dieselbe Frage beim Fernsehen. Für Eltern sollte die Beziehungsarbeit mit den Kindern an erster Stelle stehen. Wenn das Tablet dabei eine Rolle spielt, ist das in Ordnung. Es wird aber dann problematisch, wenn das Gerät den Babysitter oder die Erziehungsarbeit ersetzt. Es ist zentral, dass die Kinder ihre sozialen Kontakte nicht verlieren. Ich würde mir zudem wünschen, dass die Schulen den Eltern helfen, mehr Grenzen zu setzen – denn viele Eltern setzen diese heute zu lasch.

Stichwort Zeit am Bildschirm. Wann ist zu viel?

Darüber gibt es noch wenig Forschung. Ich würde sagen: Bei den meisten 15-Jährigen, die an den Pisa-Studien mitgemacht haben, lag die Bildschirmzeit weit über dem Wert, den man pädagogisch für sinnvoll erachtet. Teilweise verbringen sie 40 Stunden pro Woche vor dem Bildschirm – das beinhaltet dann auch die Handynutzung im privaten Umfeld. Das ist klar nicht mehr zielführend und wünschenswert.

