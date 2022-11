Die SP fordert in Luzern einen Teilzeit-Stadtrat

80-Prozent-Pensum SP fordert in Luzern einen Teilzeit-Stadtrat Das Exekutivamt in Luzern soll familienfreundlicher werden – dafür könnte es künftig sieben statt fünf Stadtratssitze geben. Simon Mathis und Stefan Dähler Jetzt kommentieren 08.11.2022, 11.21 Uhr

Zurzeit sind alle fünf Mitglieder des Luzerner Stadtrates in einem 100-Prozent-Pensum beschäftigt. Geht es nach der SP, soll dieses Pensum auf höchstens 80 Prozent reduziert werden. Damit soll das Amt als Stadträtin und Stadtrat «zeitgemäss und vereinbar mit Familienarbeit» werden, heisst es in einem Postulat. Das Modell werde bereits in der gesamten städtischen Verwaltung gefördert und bewähre sich. Teilzeit Arbeitende seien «ausgeruht, motiviert und leistungsfähig».

Regula Müller, SP, Stadt Luzern. PD / Luzerner Zeitung

Mit dem Postulat will die SP den Stadtrat dazu verpflichten, verschiedene Arbeitsmodelle zu entwickeln und dem Parlament eine «Auslegeordnung» zu unterbreiten. Erstunterzeichnerin Regula Müller sagt:

«Jede Person, die sich im Stadtrat engagieren will, soll diese Möglichkeit auch erhalten.»

Sie denkt dabei vor allem an Mütter und Väter mit Kleinkindern. «Für sie ist es zurzeit praktisch unmöglich, dieses Amt auszuüben.» Gerade die aktuelle Debatte darüber, ob die Nachfolgerin der Bundesrätin Simonetta Sommaruga eine junge Mutter sein könne, weise auf die schwierige Vereinbarkeit von Politik und Familie hin. Tatsächlich hat es bislang lediglich drei Bundesrätinnen gegeben, die überhaupt Kinder haben: Eveline Widmer-Schlumpf, Micheline Calmy-Rey und Elisabeth Kopp.

Sieben statt fünf Stadträte

Die effektive Arbeitsbelastung einer Stadträtin oder eines Stadtrates liegt derzeit bei weit über 100 Prozent. Schon 2014 hielt der Stadtrat fest, dass alle Mitglieder unter der Woche 60 und 65 Stunden arbeiten. In der Regel seien drei Abende mit Sitzungen, Versammlungen und Repräsentanz belegt, ebenso das Wochenende mit einem halben oder ganzen Tag. Damit eine Reduktion auf 80 Prozent nicht nur auf dem Papier erfolgt, schweben der SP diverse Massnahmen vor. Im Raum steht etwa die Möglichkeit, die Stadtratssitze von fünf auf sieben aufzustocken.

Von links nach rechts: Stadtschreiberin Michèle Bucher und die Stadträtinnen und Stadträte Martin Merki, Franziska Bitzi Staub, Beat Züsli, Manuela Jost und Adrian Borgula. Bild: PD/Dany Schulthess (Luzern, 28. Juni 2020)

Unabhängig davon könne auch eine persönliche Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter Entlastung schaffen. Zudem dürfe in Frage gestellt werden, «ob gewisse Aufgaben delegiert werden können respektive müssen», heisst es im Vorstoss. Zum Beispiel ist die SP skeptisch, ob der Stadtrat als juristische Instanz in Streitfällen wirklich das zweckmässige Gremium sei.

«Nebenämtchen» sollen verboten bleiben

«Das maximale Pensum von 80 Prozent soll zwar zum Normalfall werden, aber nicht sakrosankt sein», betont Regula Müller. Im Einzelfall könne man immer noch flexibel sein. Wichtig sei, ein Umdenken anzustossen: Leute, die weniger als 100 Prozent arbeiten wollen, dürften nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Überhaupt sagt Müller:

«Es kann einfach nicht sein, dass von Stadträtinnen und Stadträten unterschwellig erwartet wird, auch am Samstag und teils sogar am Sonntag zu arbeiten.»

An der derzeit bestehenden Regelung, dass die Stadträte neben ihrem politischen Amt keine privatwirtschaftliche Nebenbeschäftigung ausüben dürfen, will die SP weiterhin festhalten. Das sorge grundsätzlich dafür, dass die Exekutive sich nicht durch allfällige andere Interessen beeinflussen lasse – das sei ein wichtiges Prinzip, das auch und gerade bei einem 80-Prozent-Pensum gelten müsse.

Kleineres Pensum sorgt für Flexibilität in Kriens

Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (Mitte). Bild: Nadia Schärli (Kriens 9. Dezember 2020)

80-Prozent-Pensen für Stadtratsmitglieder gibt es bereits in Kriens. Der effektive Arbeitsaufwand liege jedoch bei 100 Prozent und mehr, sagt Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (Mitte). «Es gibt viele Aussentermine, etwa repräsentative Aufgaben wie die Teilnahme an Vereinstreffen oder die Zusammenarbeit mit anderen Exekutiven und Gremien.» Eine Aufstockung sei in Kriens dennoch kein Thema – nicht nur, weil dies politisch schwierig durchsetzbar wäre. «Ich schätze die Flexibilität, die das tiefere Pensum mit sich bringt», sagt Kaufmann. Die Krienser Stadtratsmitglieder haben einen Tag pro Woche, an dem sie nicht im Büro sind. Kaufmann:

«Ich arbeite dann von zu Hause aus, denn die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. Ich kann diese aber freier einteilen und zwischendurch andere Dinge erledigen.»

Ob das auch für die Stadt Luzern funktionieren würde, zieht sie in Zweifel. «Das ist nochmals ein deutlich grösserer Laden als unserer.» Nötig wäre wohl ein Aus- und Umbau der Verwaltung, um die Stadträte zu entlasten – Massnahmen in diese Richtung schlägt die SP denn auch vor.

