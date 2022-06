Luzern Pflege von Identität und Sprache: Auswärts-Tessiner versammeln sich in Luzern Der Verein Pro Ticino, der weltweit aktiv ist, tagte am Wochenende in Luzern. Die Mitglieder, manche von ihnen aus Übersee angereist, wurden daran erinnert, dass Tessiner Arbeitskräfte wichtige Bauwerke in Luzern prägten. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 12.06.2022, 16.17 Uhr

Maria Luisa Marti, Vorstandsmitglied von Pro Ticino Lucerna, mit Pro-Ticino-Delegierten aus aller Welt vor der Franziskanerkirche in Luzern. Auch hier haben Tessiner Künstler und Maler einst Spuren hinterlassen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 12. Juni 2022)

Pro Ticino: Das tönt nach Boccia, Polenta, Merlot und «Bella Bionda». Zur Tessiner Identität gehört aber noch viel mehr: Etwa die Geschichte der Emigration, der Abgrenzung von Italien in politisch schwierigen Zeiten.

An diesem Wochenende fand die jährliche Delegiertenversammlung des Vereins Pro Ticino in Luzern statt. Er vertritt die Interessen der Tessinerinnen und Tessiner, die ausserhalb der Grenzen ihres Kantons wohnen. Der Verein hat 26 Sektionen in der Schweiz, dazu kommen weitere 16 im Ausland bis in die USA, nach Südamerika und Australien.

80 Delegierte waren beim Treffen in Luzern anwesend. «Am Bankett am Samstagabend nahmen gar 95 Personen teil, das ist höchst erfreulich und zeigt, dass der Verein noch immer sehr aktiv ist», sagt Gabriele Pedrazzetti, Präsident von Pro Ticino Lucerna.

Tessinerchor und Boccia-Club

Die Pflege und Aufrechterhaltung der Tessiner Identität ist Zweck des Vereins. In Luzern gibt es etwa den Corale Pro Ticino (Tessinerchor), «der regelmässig öffentlich auftritt und eine beachtliche Anzahl Deutschschweizer Sängerinnen und Instrumentalisten in seinen Reihen weiss», so Pedrazzetti. Ein anderes Beispiel ist der Gruppo Bocciofilo (Boccia-Club) im Grottino Eichwald, wo Bocciatourniere veranstaltet und Gäste bewirtet werden.

Heute hat die Luzerner Sektion von Pro Ticino etwa 110 Mitglieder. «In den 1970er-Jahren waren wir noch gegen 400», erinnert sich Pedrazzetti. «Die Zahl geht zurück, wie überall.» Man versuche, den Mitgliederschwund mit gezielten Werbeaktionen zu stoppen, auch im Ausland:

«Es ist uns ein Anliegen, dass der Tessiner Dialekt weiterhin gesprochen wird, er ist ein wichtiger Teil unserer Identität.»

Kürzlich habe ihn ein Bekannter aus Kalifornien besucht, erzählt Pedrazzetti. Als dieser ihn in einem alten Tessiner Dialekt angesprochen habe, sei ihm warm ums Herz geworden.

Tessiner prägten das Leben in Luzern stark

Schon früh, im Mittelalter, wanderten Tessinerinnen und Tessiner aus, um ihr Glück auswärts zu suchen. «Viele von ihnen kamen im 15. und 16. Jahrhundert auch nach Luzern», erzählt Maria Luisa Marti, Vorstandsmitglied von Pro Ticino Lucerna: «Es waren Tuchhändler, Gewürzhändler, Bauspezialisten.»

Im 17. Jahrhundert hätten Tessiner unter anderem auch den Postdienst von Mailand nach Luzern organisiert.

«Viele dieser Tessinerinnen und Tessiner wurden Bürger von Luzern, sie waren Schultheissen, Mitglieder des Grossen Rats, und haben das Leben in Luzern stark geprägt. Nachkommen einiger Familien leben noch immer hier, andere Familien sind verschwunden.»

Auch der im 16. Jahrhundert im Renaissance-Stil erbaute Rittersche Palast, der heutige Sitz der Luzerner Kantonsregierung neben der Jesuitenkirche, hat eine Südschweizer Vergangenheit.

Die Delegierten des Vereins Pro Ticino machten auf ihrer Tour durch Luzern auch vor dem Ritterschen Palast Halt. Dessen Bau leitete im 16. Jahrhundert der aus Lugano stammende Giovanni Pietro del Grilio. Bild: Boris Bürgisser (12. Juni 2022)

«Steinmetze und Stuckateure aus dem Tessin waren an seinem Bau wesentlich beteiligt», sagt Marti. «Der Bauleiter Giovanni Pietro del Grilio stammte aus Lugano.» Auch das Innere der Jesuiten- und der Franziskanerkirche in Luzern sei stark von Tessiner Künstlern und Malern geprägt.

Bau des Gotthardtunnels erleichterte die Auswanderung

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkte sich die Tessiner Emigration. Ein Grund dafür war, dass das Wirtschaftswachstum in den Deutschschweizer Kantonen vor allem im Baugewerbe eine zunehmende Zahl von Arbeitskräften anzog. Ein besseres Verkehrsnetz und der Bau des Gotthardtunnels 1882 erleichterten die Auswanderung.

Nach 1890 liess sich gemäss Pedrazzetti ein Drittel der Tessiner Auswanderer auf der Alpennordseite nieder. Die Zahl der zwischen 1900 und 1910 in anderen Kantonen wohnhaften Tessiner wuchs von 2900 auf 4800, was einer jährlichen Zunahme von 5,2 Prozent entspricht: «Es ist daher kein Zufall, dass sich genau in diesen Jahren unter den Tessinern jenseits der Alpen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelte, das schliesslich 1915 in die Gründung des Vereins Pro Ticino mündete», so Pedrazzetti. Die Luzerner Sektion gehörte zu den Gründermitgliedern.

Der Verein sei zuerst eine Hilfsorganisation gewesen, die Auswärts-Tessinern bei der Stellensuche sowie bei Sprachproblemen half:

«Heute geht es vor allem um die Pflege der Kultur und des Tessiner Dialekts.»

Inzwischen wandern Tessinerinnen und Tessiner nicht mehr aus, um Arbeit zu suchen und sich niederzulassen, «sondern um in der Schweiz oder im Ausland eine höhere Ausbildung zu absolvieren», so Pedrazzetti.

Zudem sei es heute dank der verbesserten Verkehrswege möglich, den Wohnsitz im Tessin beizubehalten und in der Deutschschweiz zu studieren und zu arbeiten. «Als Folge dieser Entwicklung hatte Pro Ticino Schwierigkeiten, die Jungen der neuen Generationen als Mitglieder zu gewinnen, da diese eher als Pendler denn als Emigranten zu bezeichnen sind.»

Tessiner Schule, als Protest gegen den Faschismus

Speziell ist die Geschichte der 1931 in Luzern gegründeten Scuoletta Pro Ticino, einer Schule für Kinder, um ihre Tessiner Wurzeln und Kultur zu entwickeln. Zuvor besuchten die Tessiner Kinder die vom italienischen Vizekonsulat in Luzern angebotenen Kurse. Angesichts des sich akzentuierenden Faschismus in Italien hätten sich die Tessiner Eltern dann jedoch geweigert, ihre Kinder weiterhin in die italienische Schule zu schicken.

«Man stelle sich vor», sagt Pedrazzetti: «Auf allen Landkarten wurde damals die italienische Grenze auf den Gotthard verlegt.» Aufgrund der Ereignisse habe die Stadt Luzern auf ihre Kosten unverzüglich ein Schulzimmer und eine Lehrperson inklusive Schulmaterial zur Verfügung gestellt. Pedrazzetti:

«Für diese grosse Unterstützung ist die Pro Ticino der Stadt Luzern bis heute dankbar.»

Die Schülerzahl in der Scuoletta Pro Ticino stieg rasch an und nahm erst wieder nach der Eröffnung des Gotthard-Autotunnels ab. «Erneut wirkte sich der gesellschaftliche Wandel aus», sagt Pedrazzetti. Man habe die Scuoletta Pro Ticino 2014 mit grossem Bedauern in Folge «Kindermangels» auflösen müssen.

