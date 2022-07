Luzern-Pilatusstrasse Events mit 360-Grad-Projektionen – so geht es mit dem Kino Moderne weiter Ob Kunstausstellung, Kammerkonzert oder Produktpräsentation: Dank Hochleistungsbeamern will sich das künftige Eventlokal Modern Karussell von der Konkurrenz abheben. Roman Hodel 13.07.2022, 05.00 Uhr

In der Stadt Luzern wird seit Monaten darüber spekuliert, wer die Räume des Kinos Moderne wohl übernimmt. Erst kürzlich bekräftigte Swisscom Blue Cinema, dass das Unternehmen diesen Standort anders als das Capitol per Ende 2022 definitiv aufgibt. Nun ist klar, wie es an der Pilatusstrasse 21 weitergeht: Das Foyer wird ab Anfang 2023 zur «Modern Bar» mit 60 bis 80 Sitzplätzen und der Kinosaal zum «Modern Karussell», einer «vielseitig nutzbaren Eventlocation, wie es sie in Luzern noch nicht gibt».

Das zumindest verspricht die neue Mieterin Public Gastro GmbH. Dahinter stehen Simon Märki und Elias Fuchs. Sie sind seit mehreren Jahren ein Part der Luzerner Gastro- und Eventbranche und unter anderem beim Madeleine-Musiktheater, beim Honky Tonk Festival, bei den «Bruch Brothers» und dem Rok Klub involviert.

Noch prangt das «Blue Cinema Moderne»-Schild an der Hausfassade der Pilatusstrasse 21. Bild: rem

Das Besondere am Modern Karussell: Dank Hochleistungsbeamern kann der Saal mit 360-Grad-Projektionen nach Wunsch illuminiert werden. Hierfür wird die bestehende Kino- zu einer Rundumleinwand ausgebaut. Im Visier hat der künftige Geschäftsführer Elias Fuchs etwa immersive Kunstausstellungen, bei denen die Werke an die Wände projiziert werden. Ein Beispiel dafür ist die Ausstellung «Monet Experience», die im Mai vor einem Jahr in der Messe Luzern zu sehen war.

Das Vorbild steht wieder einmal in Zürich

Als Vorbild fürs Modern Karussell dient den Initianten die letztes Jahr eröffnete Lichthalle auf dem Maag-Areal in Zürich. Die erste Ausstellung über die mexikanische Malerin Frida Kahlo dort zog rund 120'000 Besuchende an. Laut Fuchs vermarkten internationale Agenturen solche Ausstellungen und Formate, «für die man sich sehr interessiere».

Immersive Kunstausstellung «Frida Kahlo» in der Lichthalle auf dem Zürcher Maag-Areal. Bild: Alexandra Wey / Keystone (Zürich, 22. September 2021)

Die 360-Grad-Projektionen sollen aber noch viele weitere Events mit visuellen Effekten aufpeppen: Vom Livekonzert des Kammerorchesters über Produktpräsentationen von Unternehmen bis zur Übertragung von Sportanlässen ist laut Fuchs vieles denkbar. Selbst Schulklassen sollen das Lokal nutzen können, etwa für Dokumentationen und Virtual Reality. Er sagt es so:

«Wir sehen grosses Potenzial für Events, bei denen neue Technologien in Sachen Sehen und Hören eine grosse Rolle spielen.»

Der Kinosaal mit aktuell 371 Sitzplätzen biete hierfür eine gute Ausgangslage. So bleiben die Kinostühle auf der Galerie erhalten. Im Saal hingegen kommen sie weg und werden durch mobiles Mobiliar ersetzt. Kein Problem ist gemäss Fuchs die bei einem Kino übliche Neigung des Bodens:

«Die Senkung beginnt erst ab der Saalmitte und ist minim.»

Für ihr neues Lokal streben die beiden verschiedene Partnerschaften an: einerseits mit Firmen, die Projektionen und die damit verbundene Technik anbieten. Andererseits mit verschiedenen Cateringbetrieben, damit die Gäste auch punkto Essen versorgt sind.

Kein reines Club- und Konzertlokal – und trotzdem etwas Nachtleben

Noch steckt das Duo in der Projektphase, doch klar ist laut Fuchs, was das Modern Karussell bestimmt nicht wird: ein reines Club- oder Konzertlokal. Ein bisschen Nachtleben muss trotzdem sein: Die Modern Bar wird mindestens fünf Tage die Woche von 16 Uhr bis Mitternacht offen sein. Dass da bei einem Anlass mal eine Musikformation live spielt, schliesst Fuchs nicht aus. Zumal die Schallisolation gut sei. «Auch ein Kino ist nicht ganz leise», sagt er und ist überzeugt: «Das vielseitige Konzept Modern Karussell wird den Markt in der Stadt Luzern beleben und bereichern.»