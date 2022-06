Mann läuft mit Waffe durch die Stadt Luzern

Luzern Mann läuft mit Waffe durch die Stadt – Polizei kann ihn am Rathausquai stoppen Ein verwirrter Mann ist am Samstag mit einer Langwaffe durch Luzern gelaufen. Eine Patrouille konnte den Mann überwältigen. 04.06.2022, 22.13 Uhr

Wildwest-Szenen am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr mitten in der Stadt Luzern: Ein Mann fährt mit einer Waffe in der Hand in einem Bus vom Löwenplatz an den Schwanenplatz. Von dort aus läuft er dem Reussufer entlang weiter. Eine Patrouille der Luzerner Polizei kann den Mann fünf Minuten nach Meldungseingang beim Hotel des Alpes am Rathausquai festnehmen.