Luzern Polizei nimmt mutmassliche Medikamentendealerin fest Eine 46-jährige Frau hat auf dem Schwarzmarkt in Luzern und Umgebung rezeptpflichtige Medikamente verkauft. Sie wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Miriam Abt 24.06.2022, 15.07 Uhr

Die Luzerner Polizei hat eine 46-jährige mutmassliche Medikamentendealerin festgenommen. (Symbolbild) Bild: PD / Erwin Wodicka

Eine 46-jährige Serbin hat in Luzern und Umgebung rezeptpflichtige Medikamente auf dem Schwarzmarkt verkauft, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Frau konnte festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.