Luzern Pop-up-Parks in der Stadt Luzern kommen unterschiedlich gut an Auch dieses Jahr ermöglicht die Stadt Luzern auf Parkplätzen kleine «Verweiloasen». Nicht alle sind anmächelig gestaltet, auch die Nutzung lässt zu wünschen übrig. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sommerzeit, Hitze: Männer, Frauen, Alte, Junge, strömen nach draussen. Auf der Suche nach einem schönen Plätzchen zum Entspannen, um Schatten zu finden oder andere Leute zu treffen. Eine Möglichkeit dazu bieten neuerdings sogenannte Pop-up-Parks, winzige «Verweiloasen», an verschiedenen Orten in der Stadt.

Seit zwei Jahren ermöglicht die Stadt Luzern solche temporären Kleinstparks, jeweils für zwei bis drei Sommermonate. Sie stellt dafür je einen Autoparkplatz zur Verfügung, der für diesen Zweck vorübergehend ausser Betrieb genommen wird. Wir haben an den diesjährigen Standorten vorbeigeschaut.

Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt

Insgesamt sechs Pop-up-Parks ermöglicht die Stadt Luzern dieses Jahr. Drei davon sind seit Anfang Juni in Betrieb. Wir stellen sie hier kurz vor. Die Unterschiede in Gestaltung und Nutzung sind gross. Unsere Bewertung ist eine Momentaufnahme, im Bewusstsein, dass ein Besuch zu einem anderen Zeitpunkt ganz andere Erkenntnisse bringen könnte. Nicht die Stadt selber richtet die «Pop-ups» ein, sondern initiative Leute aus dem Quartier. Sie müssen bei der Stadt ein Gesuch stellen. Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt.

Pop-up-Park «Bellevue Saint Charles» Standort St.-Karlistrasse, unterhalb Spitalstrasse 91a, Zeitdauer: Juni–Juli

Vorbildlich: Pop-up-Park «Bellevue Saint Charles» an der St.-Karlistrasse, unterhalb der Spitalstrasse 91a. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Juni 2022)

Liebevoll gestaltet, mit Blumenkästen und Gemälden. Bequeme Korbsessel, kleiner Tisch und Theke. Blick ins Grüne Richtung Gütschwald. Ideal zum Verweilen, Lesen und Musikhören, miteinander reden. In der Nähe von Kirche, Jugendtreff und Schulhaus. «Solche kleine Oasen der Ruhe und Begegnung tun der Stadt gut», sagt eine Passantin.

Bewertung: Sympathisch, vorbildlich.

Pop-up-Park «Chrüsimüsi Corner» Standort Kaufmannweg 29, Zeitdauer Juni–Juli

Spartanisch: Pop-up-Park «Chrüsimüsi Corner» am Kaufmannweg 29. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Juni 2022)

Eingezwängt zwischen Strasse und Häuserfassade. Mobiliar: Ein Haufen Bierharassen, die man nach Belieben selber anordnen kann. Sie habe hier kaum je Leute sitzen sehen, sagt die 27-jährige Nadja Friedrich, die im benachbarten Blumengeschäft «floral design» arbeitet: «Vielleicht kommen sie am Freitag- oder Samstagabend, wenn sonst alles besetzt ist.» Der Platz sei «etwas seltsam gewählt, gleich gegenüber dem schönen Helvetiagärtli». Grundsätzlich findet Friedrich Pop-up-Parks aber «eine geniale Idee – da darf man auch etwas ausprobieren». Über Standort und Originalität des Pop-up-Parks «Chrüsimüsi Corner» könne man geteilter Meinung sein, sagt Markus Schulthess, Co-Präsident des Quartiervereins Hirschmatt-Neustadt: «Grundsätzlich unterstützen wir die Stadt Luzern, mit Pop-up-Parks Erfahrungen zu sammeln.»

Bewertung: Wenig einladend, bei der Gestaltung mit viel Luft nach oben.

Pop-up-Park «Das Theater ist auf der Strasse» Standort Unterlachenstrasse 18, Zeitdauer Juni bis September

Kaum genutzt: Pop-up-Park «Das Theater auf der Strasse» an der Unterlachenstrasse 18. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Juni 2022)

Eine kleine Theaterbühne mit drei Sitzbänken davor. Farbig, mit einigem Aufwand und liebevoll gestaltet. Die Bühne kann man öffnen und schliessen. Wer will, kann hier ein kleines (Kasperli-)Theater aufführen oder eine Rede halten; wer zuhören oder zuschauen will, kann sich auf eine der Bänke setzen. Das Problem ist, dass kaum jemand sich traut, das zu tun. «Ich habe noch nie jemanden gesehen, der diesen ‹Pop-up› nutzte», sagt Glenn Miesch, ein unmittelbarer Anwohner. «Nur einmal sind ein paar Kinder beim Vorüberlaufen über die Bänke gestiegen.» Miesch findet es unnötig, dass dafür ein Parkplatz geopfert wurde: «Wenn schon, dann lieber mit Pflanzen.» Beim Quartierverein Tribschen-Langensand hat man auf Anfrage keine Kenntnis von diesem Pop-up-Park.

Bewertung: Originell, ein Hingucker, aber kaum genutzt. Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis.

Bei der Stadt Luzern zuständig für das Projekt Pop-up-Parks ist Timur Babacanli von Stadtgrün. «Zu den ersten drei installierten Pop-up-Parks bekommen wir erste Rückmeldungen», sagt er. «Diese sind zu einem sehr grossen Teil positiv.» Bewilligt sind zwei weitere Pop-up-Parks von August bis September an der Hirschmattstrasse («Florapark») und an der Büttenenstrasse («Büttenen»). Ein sechster Pop-up-Park im Bereich Maihofschulhaus ist noch in der Bewilligungsphase.

Stadt zahlt Beitrag bis 1000 Franken

Für die Beschaffung von Material, Möbel oder Pflanzen stellt die Stadt pro Pop-up-Park bis 1000 Franken zur Verfügung. Alternativ kann ein standardisierter Pop-up-Park beantragt werden. Dieser beinhaltet eine Spielkiste, einen Gartentisch, Stühle, grosse sowie kleine Pflanzkästen. «Der Pop-up-Park soll einen Mehrwert für das Quartier und die Nachbarschaft schaffen», heisst es in der Projektausschreibung. «Er muss jederzeit für alle Personengruppen öffentlich zugänglich sein.»

Kommerzielle Nutzungen sind nicht zulässig. Von 22 bis 6 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten. Der Pop-up-Park befindet sich in einem Strassenabschnitt, in dem die maximale Fahrgeschwindigkeit bei 30 Kilometern pro Stunde liegt. Möbel und Pflanzen dürfen nicht auf die Strasse oder das Trottoir gestellt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen