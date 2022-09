Luzern Preissteigerungen von bis zu 15 Prozent: Jetzt werden Gipfeli und Weggli teurer Die Kosten für Benzin, Strom und Lebensmittel steigen. Nun drohen auch in den Luzerner Bäckereibetrieben Preiserhöhungen. Für manche Bäcker ist es bereits die zweite Preisanpassung in diesem Jahr. Robino Rich Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Nicht nur für die Konsumentinnen und Konsumenten sind die Kosten für Mehl, Hefe, Öl und Co. gestiegen, sondern auch für die Bäckereien. Peter Aregger, Geschäftsführer von Brot und Co und vier Filialen in Nottwil, Grosswangen, Buttisholz und Ruswil, verarbeitet im Jahr bis zu 100 Tonnen Mehl. Er steht unter Druck: «Unsere Lieferanten teilen uns quartalsweise mit, dass sie schon wieder ihre Preise um fünf bis zehn Prozent anheben mussten. Das macht es für uns Bäcker sehr schwierig, den Preis für unsere Kunden zu halten.»

Schuld hierfür ist unter anderem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus resultierenden erhöhten Energie- und Rohstoffkosten.

Jelscha Zangger (21, links) und Sabrina Schweizer (22) beissen in ein Schöggibrötli. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. September 2022)

Auch Preise für Verpackungsmaterialien, die Erdöl beinhalten, sind gestiegen. So wurden die Ausgaben für Plastikbecher, die Aregger zum Beispiel für sein Birchermüsli benötigt, um beinahe 100 Prozent angehoben.

Bäcker sehen sich gezwungen, die Preise an ihre Kunden weiterzugeben

Aregger ist ausserdem Marketingverantwortlicher beim kantonalen Bäcker-Confiseurmeister-Verband Luzern. Er erwartet bei den Backwaren in den nächsten Monaten Preissteigerungen von 15 Prozent.

«Wir möchten die Preise am liebsten nicht an unsere Kunden weitergeben, aber sind dazu gezwungen. Immerhin soll es auch noch lange Handwerksbäcker geben.»

Ausserdem wisse man im Verband, dass auch Lohnerhöhungen auf die Unternehmen zukommen werden. Aregger: «Die monatlichen Ausgaben unserer Mitarbeitenden steigen. Wir können diese damit nicht alleine lassen.»

Bestimmte Produkte lassen die Preise steigen

Bei manchen Produkten, insbesondere solchen mit bestimmten Weizensorten, könne eine starke Teuerung oder gar Komplettausfälle erwartet werden. Aufgrund der «schlechten Ernten, des Krieges und anderer Einflüsse stehen uns manche Produkte schlichtweg nicht zur Verfügung. Nun sind die Lieferanten gefordert, die Produkte zu ersetzen», so Aregger.

Auch bei der Luzerner Bäckerei Macchi mit sieben Filialen in Luzern, Ebikon und Kriens kosten die bestellten Rohstoffe mehr. «Es sind vor allem die Ölpreise, die teurer geworden sind», sagt Geschäftsleitungsmitglied Oliver Krummenacher. «Der Preisanstieg von Speiseöl treibt die Kosten für Mayonnaise und Salatsaucen in die Höhe, denn dort steckt überall Öl drin», erklärt er weiter.

Nicht alle Luzerner Bäckereien sind von der Preiserhöhung betroffen, so etwas die Confiserie Bachmann. «Sobald unsere bestehenden Verträge mit unseren Energie- und Rohstofflieferanten gegen Ende des Jahres auslaufen, werden wir überprüfen, ob eine Preiserhöhung unserer Endprodukte notwendig ist oder nicht», sagt Matthias Bachmann, Geschäftsführer der Luzerner Confiserie, auf Anfrage.

Auch bargeldloses Bezahlen lässt die Preise steigen

Nicht nur bei den Rohstoffen steigen die Preise. Ein unerwarteter Effekt zeigte sich bereits in den Anfängen der Coronapandemie. Während vor dem ersten Lockdown 2020 rund 35 Prozent der Kundinnen und Kunden mit einer Bankkarte oder Twint bezahlt hatten, stieg die Zahl der elektronischen Transaktionen plötzlich «deutlich auf über 50 Prozent», erklärt Marco Mezzadri, Geschäftsführer der Bäckerei Moos.

Erona Povataj packt in der Bäckerei Moos in Luzern Mutschli ein. Bild: Boris Bürgisser (14. September 2022)

«Schon im Februar dieses Jahres mussten wir aufgrund der hohen Kosten von durchschnittlich 20 Rappen pro Transaktion unsere Preise erhöhen», erklärt Mezzadri weiter. «Ausserdem war die Ernte im vergangenen Jahr nicht besonders gut, woraufhin unsere lokalen Mühlen ihre Preise für Mehl erhöhten. Darum mussten wir bereits im Februar unsere Preise anpassen.»

Handwerksbetriebe leiden unter den Kampfpreisen der Industriebäcker

Unter den Preiserhöhungen leiden besonders die kleinen Handwerksbetriebe. «Wir werden fälschlicherweise immer mit der Industrieware von Coop, Migros, Aldi und Co. gemessen und stehen preislich ohnehin schon unter Druck», sagt Beat Kohler, Geschäftsführer von Emma’s Bäckerei. Mit seiner kleinen Kette beliefert Kohler hauptsächlich seine Kunden in der Stadt Luzern und Emmenbrücke. Kohler:

«Durch kleinere Einkaufsmenge der lokalen Bäckerinnen und Bäcker sind bei uns die Einkaufspreise höher.»

Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich wohl darauf einstellen, dass die Regale in Zukunft «eben nicht bis zum Ladenschluss gefüllt sein werden», erzählt Kohler weiter. «Was wir jetzt nicht gebrauchen können, sind unnötige Lebensmittelabfälle.» Mit seinen Filialen setzt er sich seit vielen Jahren gegen Food-Waste ein und unterstützt auch sozial benachteiligte Familien mit Backwaren, die am Abend noch nicht verkauft wurden.

Produkte werden teurer

Franziska Brunner führt das Familienunternehmen zusammen mit ihrem Bruder. Bild: PD

«Über ein halbes Jahr haben wir versucht, die Preiserhöhung unserer Backwaren herauszuzögern. Am 1. September sind wir aber an den Punkt gekommen, an dem wir schweren Herzens eine Erhöhung unserer Preise an die Kundinnen und Kunden weitergeben mussten», sagt Franziska Brunner, Geschäftsführerin der gleichnamigen Familienbäckerei in Dierikon mit fünf Filialen in der Region Luzern.

Gemäss Brunner seien 90 Prozent der Rohstoffe und Verpackungen in den letzten Monaten teurer geworden, die Preise für Gipfeli und Co. erhöhten sich im Schnitt um sieben Prozent. Die Konsumentinnen und Konsumenten hätten jedoch von Anfang an Verständnis gezeigt.

«Die Kundinnen und Kunden verstehen unsere Situation, auch weil sie immer wieder von den teureren Energiepreisen lesen und hören.»

