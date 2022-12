Luzern Roulette, Blackjack und Poker: Seit 20 Jahren wird hier gezockt – doch das grosse Geschäft wird woanders gemacht Das Casino Luzern kann derzeit gleich wegen zweier Anlässe feiern: Seit 20 Jahren hat man eine A-Konzession und soeben erhielten die Betreiber einen Tourismuspreis. Das Geschäftsmodell ändert sich derweil stark. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer schon einmal in einem Casino in der US-amerikanischen Sündenstadt Las Vegas war, weiss: Das Luzerner Casino ist ein sehr kleiner Fisch. Ein paar Roulette- und Blackjack-Tische hier, einige Geldspielautomaten da. In der Wüste von Nevada hingegen braucht der Besucher fast eine Karte, um sich im Labyrinth der Glücksmaschinen zurechtzufinden.

Doch im nationalen Vergleich ist das Casino Luzern alles andere als klein. 2021 überwies die Spielbank von den 21 Casinos in der Schweiz am meisten AHV-Beiträge (rund 43 Millionen Franken). Die Glückstempel sind zu AHV-Abgaben verpflichtet, wobei bei den kleineren Spielbetrieben 40 Prozent der Abgaben an die Kantone gehen.

Zudem erwirtschaftet das Casino Luzern mit seiner Internetplattform von den elf Onlinecasinos am meisten Bruttospielertrag (2021 waren es rund 74 Millionen Franken – das Casino Pfäffikon auf dem zweiten Platz verzeichnete einen Ertrag von knapp 64 Millionen).

Casino-Luzern-CEO Wolfgang Bliem an einem Roulettetisch. Bild: Nadia Schärli

(8. Dezember 2022)

«Weitgehend auf urchige Folklore eingestellt»

Seit 20 Jahren kennt die Schweiz Casinos so, wie sie jetzt sind. Vorher war es nur an Spielautomaten möglich, sein Glück zu versuchen. Das Casino Luzern beispielsweise, so schrieb diese Zeitung, war «weitgehend auf urchige Folklore eingestellt». Das Volk sagte 1993 Ja zu Spielbanken. Ausschlaggebend war laut dem Casinoverband, dass die Schweizer nicht mehr im grenznahen Ausland spielen sollten, sondern in der Schweiz, was wiederum zu höheren AHV-Einnahmen führen sollte.

21 Spielbanken wurden 2002 und 2003 eröffnet. Das Casino Luzern war die erste Spielbank neuer Art in der Schweiz. «Ab heute ist Grand Jeu Trumpf», schrieb die «Neue Luzerner Zeitung» zur Eröffnung. Will heissen: Ab sofort konnte man am Luzerner Seebecken an Roulette-, Blackjack- und Pokertischen sein Glück versuchen. Weitere Spielbanken mit A-Konzession folgten.

«Seither erlebten wir eine kontinuierliche Entwicklung des Geschäfts», erklärt Wolfgang Bliem, der seit 2003 CEO des Casinos Luzern ist, gegenüber unserer Zeitung. Das Haus sei schweizweit führend bei Austragungen von Pokerturnieren. Am wichtigsten für das physische Geschäft seien die Spielautomaten. Gut 80 Prozent des Umsatzes, der im Casinosaal erwirtschaftet wird, stamme von den Automaten. Der Rest von den Spieltischen, wobei dort wiederum Blackjack am beliebtesten sei.

Onlinespiel überholt das physische

Die Erträge des physischen Casinos können es allerdings nicht mehr mit denjenigen des Internets aufnehmen. 2019 in Luzern nach neuer Gesetzgebung lanciert, macht das Haus heute rund zweieinhalb mehr Umsatz mit dem Onlinespiel als mit dem «landbasierten Casino», wie Wolfgang Bliem es nennt. «Inzwischen hat sich das Onlinecasino zu unserem Kerngeschäft entwickelt», sagt der Österreicher.

Die Entwicklung sei so stark gewesen, dass die rund hundert Tage, die das Casino während der Pandemie 2021 schliessen musste, verkraftbar gewesen seien.

«Das Onlinecasino hat uns finanziell und emotional durch diese Krise getragen.»

Gut 30 zusätzliche Angestellte hat man für das digitale Geschäft eingestellt. Entsprechend sieht Bliem das Onlinespiel und dessen Weiterentwicklung auch als die Zukunft des Casinos. Ein anderes grosses Projekt: Die Kursaal-Casino AG Luzern will in Sitten neu ein Casino betreiben. Zwei andere Schweizer Spielbanken kämpfen ebenfalls um die Konzession, nur eine wird den Zuschlag erhalten. Der Entscheid wird im Herbst 2023 erwartet. «Das wäre ein grosser Expansionsschritt», sagt Wolfgang Bliem dazu.

Luzerner Tourismuspreis erhalten

Derweil konnte der 58-Jährige stellvertretend für das Haus vor kurzem den Tourismuspreis des Tourismus Forum Luzern entgegennehmen. Das Casino habe durch seine Innovation und Entwicklung herausgestochen, hiess es in einer Mitteilung. Den Gästen werde ein «umfangreiches Unterhaltungsangebot für alle Bedürfnisse» geboten.

Bliem selbst sagt, das Casino habe eine starke Ausstrahlung.

«Wir generieren für Luzern, auch mit dem Onlinecasino, schweizweit Aufmerksamkeit und Übernachtungen, beispielsweise mit international viel beachteten Pokerturnieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen