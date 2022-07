Die Ruderer und Ruderinnen aus der ganzen Welt sind wieder in der Stadt für die Lucerne Regatta am Wochenende. Um am Wochenende parat zu sein, wird aktuell noch trainiert. Wer für die Schweiz auf dem Rotsee mitfährt, ist im Moment noch unklar.

Leandra Ferrario, Florian Estermann 06.07.2022, 20.52 Uhr