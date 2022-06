Luzern Safran-Neuzünftler machen der Stadt Luzern ein bäumiges Geschenk Bäume sind ein hochemotionales Thema – vor allem, wenn sie gefällt werden müssen. Diesmal gibt es eine positive Baumgeschichte zu vermelden. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 10.06.2022, 14.43 Uhr

Die vier Safran-Neuzünftler Marco Speranda, Peter Fischer, Luca Bernasconi und Roger Burri (von links) mit Stadtgärtner Fritz Bächle (Mitte) vor dem neu gepflanzten Baum vor der Peterskapelle. Bild: Roger Grütter (Luzern, 10. Juni 2022)

Die Luzerner Zunft zu Safran hat der Stadt einen neuen Baum auf dem Rosengartplatz am Rathausquai vor der Peterskapelle geschenkt. Am Freitag kurz vor Mittag fand die offizielle Übergabe des bereits eingepflanzten Baums statt, vor staunenden Passanten und Touristen.

Bei der Safran-Zunft gilt: Wer als neues Mitglied aufgenommen wird, macht der Zunft ein Geschenk. Häufig sind das Einrichtungsgegenstände für das Zunftlokal im Nölliturm. «Wir wollten der Zunft ein nachhaltiges Geschenk machen, von dem auch die Stadt profitiert», sagte Peter Fischer bei der Übergabefeier. Er ist einer der vier diesjährigen Neuzünftler – neben Luca Bernasconi, Roger Burri und Marco Speranda. Alle waren bei der Übergabefeier anwesend, festlich gekleidet in Anzug und Krawatte.

Stadt freut sich über Geschenk

Der Baum solle die Verbundenheit der Zunft mit der Stadt verkörpern, betonte Fischer. Die Zunft leitete das Geschenk denn auch symbolisch an die Stadt weiter. Fritz Bächle, stellvertretender Leiter Stadtgrün bei der Stadt Luzern, war bei der Übergabe anwesend. Er betonte:

«Wir freuen uns über dieses Geschenk. Es unterstützt uns in unserer Mission, Bäume zu erhalten, zusätzliche Bäume zu pflanzen und das Stadtklima zu verbessern.»

Beim neu gepflanzten Baum handelt es sich um eine Gleditschie, auch Lederhülsenbaum genannt, ursprünglich aus Amerika stammend. Die Stadtgärtnerei hat ihn diesen März eingepflanzt. Er ist rund fünf Meter hoch und ersetzt einen Baum, der im letzten November gefällt werden musste.

Luca Bernasconi (links) und Roger Burri beim Befestigen der Gedenkplatte mit dem Logo der Safran-Zunft vor dem neu gepflanzten Baum. Bild: Roger Grütter (Luzern, 10. Juni 2022)

«Seine Wurzeln waren angefault, er drohte abzubrechen», so Bächle. Er ist die Ergänzung zur Gleditschie, die etwas weiter westlich ebenfalls auf dem Rosengartplatz steht. Die vier Neuzünftler liessen sich ihr Geschenk nach eigenen Angaben einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich kosten.

Pro Jahr werden rund 100 Bäume ersetzt

Gemäss Fritz Bächle muss die Stadtgärtnerei in der Stadt Luzern pro Jahr durchschnittlich rund 100 Bäume ersetzen. Manchmal mehr, manchmal weniger, die Zahl schwankt: «Letzten Winter waren es um die 65 Bäume, vor einem Jahr um die 110.» Im Jahr 2019 fällte die Luzerner Stadtgärtnerei 129 Bäume.

«Die Frage nach Baumpatenschaften kommt immer mal wieder», sagt Bächle. «Bisher waren es vorwiegend Institutionen oder Vereine, die ein entsprechendes Anliegen hatten.» Die Stadt Luzern habe solche Geschenke bisher immer angenommen: «Es muss allerdings betreffend Standort, Art sowie Pflanztermin mit unseren Ansprüchen aufgehen. Wir suchen zusammen mit den Paten nach einer Lösung, die für beide Seiten stimmt.»

Von links: Stadtgärtner Fritz Bächle mit Marco Speranda, Peter Fischer, Weibel Richi Hess, Zunftmeister Viktor Giopp, alt Zunftmeister Reto Schriber, Luca Bernasconi und Roger Burri von der Safran-Zunft. Bild Roger Grütter (Luzern, 10. Juni 2022)

Der Hauptgrund dafür, dass ein Baum gefällt werden muss, ist gemäss Bächle der, «dass jeweils die Sicherheit nicht mehr garantiert werden kann». Dies sei im städtischen Umfeld eher der Fall, «als wenn der Baum in der Landschaft oder im Wald steht».

Die Sicherheitsproblematik werde vorwiegend durch einen Mix aus Schädlingen und einem oft zu kleinen oder zu trockenen Standort ausgelöst. Der Zustand des Baumes ändere sich meist nicht innert Kürze: «Wir beobachten die Bäume länger und versuchen mit anderen Massnahmen, zum Beispiel Kronenpflege, einen Baum möglichst lange erhalten zu können.»

Einst mussten Brautpaare der Stadt eine Eiche schenken

Baumgeschenke haben in der Stadt Luzern eine lange Tradition. Bis ins 18. Jahrhundert war jedes frischvermählte Paar zum Kauf einer neuen Eiche verpflichtet. Damit war die Aufforstung neuer Eichen gesichert.

Aus Eichenholz wurden die Holzrohre (Dünkel) gefertigt, in denen das Pilatusquellwasser von Kriens in die öffentlichen Brunnen der Stadt Luzern geführt wurde. Von 1893 an begann man, die Holzrohre durch gusseiserne Leitungen auszuwechseln. Danach war Eichenholz nicht mehr so gefragt, und das eicherne Hochzeitsgeschenk wurde abgeschafft.

