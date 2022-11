Luzern Schon wieder: Auffahrkollision auf A14 führt zu Rückstau im Morgenverkehr Am Dienstagmorgen kam es auf der A14 nach dem Rathausentunnel zu einem Unfall, welcher einen Rückstau im Raum Luzern zur Folge hatte. 29.11.2022, 10.34 Uhr

Die Kollision sorgt für Stau im Grossraum Luzern. Screenshot: TomTom

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A14 in Fahrtrichtung Zug um halb sieben Uhr eine Auffahrkollision zwischen drei Fahrzeugen, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage mitteilt. In der Folge wurde ein Fahrstreifen gesperrt, die Ambulanz wurde für eine leicht verletzte Person aufgeboten. Der Pannendienst räumte die Unfallstelle.