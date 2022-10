Luzern So stark ist der Personalaufwand der ABL gestiegen Während die Zahl der Wohnungen der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) konstant blieb, hat sich der Personalaufwand erhöht. Der Geschäftsleiter erklärt, weshalb. Simon Mathis Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Donnerstagabend werden sich die Mitglieder der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) zu einer wegweisenden Generalversammlung zusammenfinden, um die Statuten zu revidieren. Im Vorfeld sind die Wogen hochgegangen; eine Gruppe um SP-Politiker will mit gut 20 Anträgen die ABL neu orientieren. Im Raum steht die Kritik, dass die Kosten übermässig gestiegen sind und die Geschäftsleitung zu wenig transparent ist, was die Löhne betrifft. Die sogenannte «Gruppe für eine soziale, faire und ökologische ABL» fordert denn auch eine Deckelung des Bruttolohns und ein Einfrieren der Personal- und Verwaltungskosten auf dem Niveau von 2021.

Die Himmelrich-Überbauung, eines der Projekte der ABL. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 6. Februar 2020)

Tatsächlich lässt sich aus dem ABL-Geschäftsbericht von 2021 nicht ablesen, wie hoch die Löhne der Mitarbeitenden sind. Aus den dort genannten Zahlen lassen sich jedoch eine einige Fakten ableiten. Und zwar die folgenden: Der Lohnaufwand bei der ABL betrug 2021 rund 4,445 Millionen Franken. Die Genossenschaft verfügt über 40,1 Vollzeitpensen. Das ergibt einen durchschnittlichen Jahreslohn von knapp 111'000 Franken, sprich gut 8500 Franken pro Monat. Das ist deutlich höher als der Luzerner Brutto-Medianlohn, der laut Lustat 2020 im privaten Sektor bei 6100 Franken lag.

Darüber hinaus zeigt ein Vergleich mit den vergangenen Geschäftsberichten, dass der Personalaufwand inklusive Sozialleistungen zwischen 2010 und 2021 von 3,7 auf 5,9 Millionen Franken geklettert ist. In der gleichen Zeit ist die Zahl der Wohnungen konstant geblieben: Sie wuchs von 2016 auf 2036 Wohnungen. Für den Personalaufwand pro Wohnung bedeutet das ein deutliches Wachstum von 58 Prozent.

Personalkosten seien «nur beschränkt vergleichbar»

Eine Plausibilisierung basierend auf üblichen Unternehmensstrukturen zeigt, wie hoch die Einkünfte in den einzelnen Lohnkategorien ungefähr ausfallen. Ein Experte mit Branchenkenntnissen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen werden will, schätzt die Lage wie folgt ein: In der Geschäftsführung betrage der durchschnittliche Lohn – konservativ geschätzt – etwa 193'000 Franken pro Person, während sich die tiefsten Löhne auf dem Niveau von 65'000 Franken bewegten. Zum Vergleich: Eine hohe Kaderperson mit Universitätsabschluss verdient in Luzern im Schnitt laut Lustat gut 161'000 Franken pro Jahr. Ein Luzerner Stadtrat verdient 200’000, ein Regierungsrat momentan zwischen 240’000 und 260’000 Franken. ABL-Geschäftsleiter Martin Buob sagt auf Anfrage zu den Berechnungen:

«Die Personalkosten nur in Bezug zur Bewirtschaftung unserer Wohnungen zu stellen ist nicht korrekt, sogar irreführend.»

Denn die ABL habe in dieser Zeit über 4000 neue Mitglieder erhalten, was ein Wachstum von 50 Prozent ausmache. Zudem sei das Anlagevermögen um 60 Prozent gestiegen, das Eigenkapital habe sich mehr als verdoppelt. Ebenfalls habe man ein völlig neues «Enterprise-Resource-Planning»-System eingeführt. «Diese Projekte sichern die Zukunft der ABL und benötigen entsprechend personelle Ressourcen», hält Buob fest.

Zudem hätten sich die oben genannten Personalkosten in den betroffenen Jahren unterschiedlich zusammengesetzt. Sie seien «nur beschränkt vergleichbar». Zur Zahl der Wohnungen gibt Buob zu bedenken: In den vergangenen zehn Jahren habe die ABL 350 Wohnungen neu erstellt oder mit Wohnraumerweiterungen saniert. Zudem stünden weitere 250 Wohnungen in den nächsten zwei Jahren zur Erstvermietung an. An diesen Projekten arbeite man seit Jahren. Auf dem EWL-Areal plane man weitere 150 Wohnungen, was ebenfalls Ressourcen brauche. Zur Berechnung mit den verschiedenen Lohnklassen schreibt Buob: «Diese Darstellung können wir so nicht bestätigen.» Der Betrag beinhalte auch Rückstellungen, Renten oder Aufwände für Personen, die im Stundenlohn angestellt waren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen