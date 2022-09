Luzern So wollen Jungpolitiker die Probleme auf der Ufschötti lösen Der Luzerner Stadtrat will einen temporären Polizeiposten auf der Ufschötti. Die meisten Jungparteien bevorzugen andere Massnahmen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner Ufschötti sorgte diesen Sommer einmal mehr für negative Schlagzeilen. In privaten Gärten verrichtete Notdurft, heruntergerissene Strassenlampen und Lärmbelästigung mitten in der Nacht: Anwohner klagten über unhaltbare Zustände und forderten Massnahmen.

Eine beschädigte Strassenlampe am Alpenquai in Luzern. Bild: Simon Mathis

(14. August 2022)

Der Luzerner Stadtrat verlangte vom Kanton unlängst mehr Polizeiressourcen für das linke Seeufer, wobei er auch einen temporären Polizeiposten bei der Ufschötti als Möglichkeit sieht, um die Probleme in den Griff zu kriegen. Verschiedene Jungparteien halten jedoch nichts davon, wie sie mitteilten. Sie forderten mittels offenen Briefs vergangene Woche eine Arbeitsgruppe, die sich der Probleme annehmen soll.

Welche Lösungsansätze sehen die Jungparteien?

Mehrere Jungparteien stellen sich also gegen mehr Polizei und gegen einen temporären Polizeiposten auf der Ufschötti. Doch wofür sind die Jungparteien? Welche konkreten Lösungsmöglichkeiten sehen sie?

Einzig die Junge SVP des Kantons Luzern stellt sich hinter die Polizeiposten-Forderung des Stadtrats. Sekretärin Rahel Schnyder sagt: «Wir fordern ein hartes Durchgreifen auf der Ufschötti.» Sie sagt aber auch, dass es keinen Sinn ergebe, bei kleineren Vergehen wie etwa Cannabiskonsum stets zu intervenieren.

«Die Polizei soll Präsenz zeigen, aber auch den gesunden Menschenverstand einsetzen. Die ganze Ufschötti stets komplett zu überwachen, kann nicht die Lösung sein.»

Schnyder wünscht sich zudem mehr mobile Toiletten und eine bessere Beleuchtung in der Nacht.

Mehr Polizei auf der Ufschötti? Die meisten Luzerner Jungparteien sind dagegen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Juli 2022)

Drogenberatungszelte und mehr SIP

Lukas Blaser, Präsident der Jungfreisinnigen Stadt Luzern, findet, neben mehr WC-Anlagen sollen auch die Drogenberatungszelte, die in vergangenen Jahren in der Parkanlage standen, wieder aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Diesen Vorschlag unterstützen die Vertreter der anderen Parteien. Auch eine Verstärkung der städtischen Organisation Sicherheit, Intervention und Prävention (SIP) sehen sie als Möglichkeit, die Probleme in den Griff zu kriegen.

Blaser erklärt: «Mit den Drogenberatungszelten und der SIP haben wir gute Erfahrungen gemacht.» Josef Lusser, Präsident der Jungen Mitte Stadt Luzern, ergänzt: «Wir finden, der Austausch zwischen der SIP und der Polizei kann verbessert werden.» Zudem gebe es für die Drogenberatungszelte bereits ein funktionierendes Konzept.

Lusser stellt gleichzeitig auch klar, dass man nicht gegen die Präsenz der Polizei sei und dass es diese brauche, wenn Probleme eskalieren – das sagen im Übrigen auch alle angefragten Jungparteienvertreter von links bis rechts: «Für uns ist es einfach ein wesentlicher Unterschied, ob ein temporärer Polizeiposten auf die Ufschötti gestellt wird oder ob Polizeipatrouillen vor Ort das Geschehen im Auge behalten.» Kollege Lukas Blaser fügt hinzu:

«Ein Polizeiposten würde vielen Jungen, welche nichts Böses vorhaben, ein mulmiges Gefühl geben, da sie sich kontrolliert fühlen würden. Manche der Jungen haben auch Angst vor Polizisten.»

Wie weiter auf der Ufschötti? Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Juli 2022)

Die Juso will Prävention statt Repression

Auf linker Seite tönt es so: «Ein Dialogteam ist grundsätzlich zugänglicher als die Polizei», sagt Léon Schulthess, Co-Präsident der Juso Luzern. Letztere würde einschüchternd wirken, auch wenn die Jungen anständig seien. «Wir wollen die Probleme auf der Ufschötti mit präventiven Mitteln angehen und nicht mit einem repressiven Polizeiaufgebot.» Er setzt sich für einen Ausbau der SIP ein, «personell wie auch bei der Infrastruktur».

Zudem sollten, wie die Juso an anderer Stelle schon forderte, in der Stadt mehr Freiräume für Jugendliche geschaffen werden. Etwa öffentliche Parkanlagen oder kulturelle Treffpunkte wie die BOA, das Eichwäldli oder das Jugendkulturhaus Treibhaus. Das sieht Julian Gerber, Co-Präsident der Jungen Grünen Kanton Luzern, genauso. Er ergänzt:

«Mehr Polizei auf der Ufschötti würde das Problem einfach verdrängen und nicht grundlegend lösen.»

Er sieht ähnliche Lösungsansätze wie die Kollegen der Juso, der Mitte und der Jungfreisinnigen. Dabei ergänzt er, dass man beispielsweise das Apothekergärtli mit einer Buvette attraktiver machen könnte. «Das würde das Plätzchen aufwerten und durch soziale Kontrolle sicherer machen.»

Der Ball liegt beim Stadtrat

Die Jungparteien wollen, dass die Ufschötti ein attraktiver Ort für alle Besucherinnen und Besucher bleibt. Sie betonen unisono, die Sorgen und Ängste der Anwohner zu verstehen und ernst zu nehmen. Dabei zeigen sie sich auch von links bis rechts bereit, die Probleme und Lösungsvorschläge gemeinsam angehen zu wollen.

Der offene Brief an den Stadtrat mit der Forderung einer Arbeitsgruppe für die Ufschötti gibt diesem Gedanken Ausdruck. Der Stadtrat wird das Schreiben laut Stadtschreiberin Michèle Bucher an einer seiner nächsten Sitzungen thematisieren und eine Antwort formulieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen