Stadt Luzern pflegt «partnerschaftliche» Beziehung zum Kanton

Zentralschweiz War’s das mit der Zimmerstunde? Gastrobetriebe wie die Remimag setzen auf Viertagewoche

Der grösste Luzerner Gastrobetrieb Remimag bietet seinen Angestellten neu die Viertagewoche an. Die Lösung gewinnt an Popularität, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. In Gewerkschaftskreisen wird aber auch gewarnt – vor noch längeren Arbeitstagen.