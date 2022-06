Stadtrat würdigt Persönlichkeiten aus dem Luzerner Kulturleben

Luzern Der Stadtrat würdigt vier Persönlichkeiten aus dem Luzerner Kulturleben Der diesjährige Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern geht an Kathleen McNurney. Ebenfalls freuen dürfen sich das Filmemacherpaar Corina Schwingruber Ilić und Nikola Ilić sowie Christoph Fellmann. 03.06.2022, 10.08 Uhr

Kathleen McNurney übernahm im Jahr 2009/10 die künstlerische Leitung der Kompanie Tanz Luzerner Theater. Bild: Stadt Luzern

Einmal mehr würdigt der Luzerner Stadtrat auf Antrag der Kunst- und Kulturpreiskommission herausragenden Persönlichkeiten aus dem Luzerner Kulturleben. Verliehen wird der diesjährige Kunst- und Kulturpreis nun an Kathleen McNurney, wie es in einer Mitteilung der Stadt Luzern vom Freitag heisst.Die Tänzerin, Kuratorin, Choreographin und Produzentin übernahm vor über zehn Jahren die künstlerische Leitung der Kompanie Tanz Luzerner Theater. In dieser Zeit habe McNurney die Sparte mit viel persönlicher Hingabe und Herzblut weiterentwickelt. «Der Kunst verpflichtet, war sie prägend für die gesamte professionelle Zentralschweizer und Schweizer Tanzszene», so die Begründung der Jury. Gelobt wird zudem ihr treues Publikum und die Förderung junger Talente.

Die zwei Anerkennungspreise gehen an das Filmemacherpaar Corina Schwingruber Ilić und Nikola Ilić sowie an den Autoren und Theatermacher Christoph Fellmann. Fellmann beschäftige sich in seinen Stücken «meist mit aktuellen, brisanten Themen im politischen und gesellschaftlichen Umfeld». Hervorgehoben werden seine aufwendigen Recherchen und sein «reiches und vielseitiges Theaterschaffen».

Sein Werk verstehen würde auch das Filmemacherpaar Corina Schwingruber Ilić und Nikola Ilić. Beide verfügen gemäss Mitteilung «über einen beachtlichen Leistungsausweis». Berührend und bereichernd sei etwa der Kinodokumentarfilm «Dida», der für den Schweizer Filmpreis nominiert wurde.

Dotiert ist der Kunst- und Kulturpreis mit 25’000 Franken. Für die Anerkennung ihres Wirkens erhalten die weiteren Kunst- und Kulturschaffenden 10’000 Franken. Übergeben werden die Preise am 13. November im Luzerner Theater. (lga)