Luzern Süd Ökihof-Provisorium im Hinterschlund soll schon 2024 in Betrieb gehen Das Baugesuch für das Recyclingcenter auf Krienser Boden wird nächstes Jahr eingereicht. In Horw hoffen wohl nicht wenige, dass daraus dereinst ein definitiver Ökihof wird. Roman Hodel Jetzt kommentieren 21.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach zehn Jahren erfolgloser Suche mit Prüfung von 23 Standorten geht es bei der Ökihof-Frage in Luzern Süd bekanntlich vorwärts. Gemäss einer Absichtserklärung, die unter anderem von den Städten Luzern und Kriens sowie der Gemeinde Horw unterzeichnet wurde, soll einerseits auf dem Areal Hinterschlund in Kriens ein provisorisches Recyclingcenter entstehen und andererseits der bestehende Ökihof Horw saniert werden.

Gemäss Martin Zumstein, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Gemeindeverbands Real (Recycling, Entsorgung, Abwasser Luzern), sieht das weitere Vorgehen wie folgt aus: Für den provisorischen Ökihof Hinterschlund laufe derzeit die Grundlagenplanung. Das fast 44'000 Quadratmeter grosse Areal gehört der Stadt Luzern und diese will es ab Mitte 2023 für Zwischennutzungen freigeben – Interesse daran hat neben Real unter anderem auch der Kanton, für eine Asylunterkunft.

Blick auf das Areal Hinterschlund. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 25. August 2022)

Ökihof braucht nur 4500 der 44'000 Quadratmeter

Der Ökihof würde laut Zumstein nur einen kleinen Teil des Areals beanspruchen, rund 4500 Quadratmeter. Als Gebäude schweben ihm eine Leichtbaukonstruktion oder ein Zelt vor, ähnlich wie die provisorische Rettungsdienst-Garage des Kantonsspitals im Luzerner Ibach-Quartier. Das Baugesuch will Real bereits nächstes Jahr einreichen. Im besten Fall könnte das provisorische Recyclingcenter 2024 in Betrieb gehen. Es wäre künftig geöffnet, wenn in Horw der Andrang gross ist. Dies sei relativ kurzfristig möglich, sofern vorab genügend Personal eingeplant werde. «Wir wissen ja aus Erfahrung, wann die Spitzenzeiten sind», sagt Zumstein. Abgesehen davon habe sich die Situation in Horw samstags gebessert, seit da eine Minimalgebühr von fünf Franken erhoben wird.

Sobald das Provisorium offen ist, will Real zudem die Modernisierung des Ökihofs in Horw an die Hand nehmen. Denkbar sei zum Beispiel das Verlegen der Einfahrt oder eine Staustrecke auf einem Nachbargrundstück. Allerdings: «Selbst wenn wir den Horwer Ökihof moderner und sicherer machen, brauchen wir mit Blick auf die Bevölkerungszunahme in Luzern Süd trotzdem zusätzliche Kapazitäten», so Zumstein. Deshalb suche man weiterhin nach einer Alternative für einen neuen Ökihof. Dabei zielt er auf Firmen ab, die allenfalls wegziehen. «Gespräche laufen, doch dürfte eine solche Lösung erst in einigen Jahren zu erwarten sein.» Letztlich, so Zumstein, sei Real als Mieter der Areale nur ausführende Kraft: «Wir sind auf die Städte und Gemeinden angewiesen.»

Das sagt der Bauvorsteher der Provisorium-Standortgemeinde

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) begrüsst, «dass nach langer Zeit Lösungen diskutiert und vereinbart werden». Das Areal Hinterschlund sei als temporärer Ausweichstandort für den Ökihof eine praktikable Lösung. Dieses Provisorium und die weiteren anstehenden Zwischennutzungen könnten «im Rahmen von zeitlich beschränkten Baubewilligungen» realisiert und genutzt werden. «Die Welt im Süden von Kriens dreht sich im kantonalen Entwicklungsschwerpunkt bekanntlich sehr schnell», schreibt Frey weiter. «Es gilt, auch langfristig nachbarschafts-verträgliche Lösungen zu finden und zu realisieren.»

Derweil hoffen in Horw wohl nicht wenige, dass das geplante Provisorium im Hinterschlund dereinst zum definitiven neuen Ökihof ausgebaut wird. Urs Rölli ist FDP-Einwohnerrat, befasst sich seit Jahren mit dem Ökihof-Problem und hat Vorstösse zum Thema eingereicht. Er sagt: «Auch längerfristig wäre der Hinterschlund ein guter Standort, denn er liegt nahe am Autobahnanschluss und erst noch an einer Kantonsstrasse.»

Dass der Ökihof in Horw saniert werden soll, hält er für einen Fehler. «Es gibt x Gründe, diesen Standort aufzugeben - die Nähe etwa zu Wohnhäusern oder die schmale Strasse, die mit dem Campus-Ausbau künftig noch stärker befahren sein wird.» Für Rölli sind Kriens und Luzern mit ihren total 110’000 Einwohnenden nach wie vor stärker in der Pflicht als Horw, für einen neuen Standort zu sorgen – er sagt:

«Wer so gross ist und so viel baut, muss auch an öffentliche Infrastrukturen denken, und zwar auf eigenem Boden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen