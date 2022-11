Suppentag der Schweizer Tafel in Luzern

Luzern Suppe hilft Not lindern Der Suppentag macht auf Armutsbetroffene in der Schweiz aufmerksam. Mit dabei vor dem Hotel Schweizerhof in der Stadt Luzern war auch Prominenz. 24.11.2022, 17.28 Uhr

Unter dem Motto «Suppe schöpfen aus dem einen Topf – Spende reinwerfen in den anderen Topf» fand am Donnerstag in Luzern vor dem Hotel Schweizerhof bereits der 19. Suppentag der Schweizer Tafel statt. Als rein spendenfinanzierte Organisation ist der jährliche Suppentag ihr grösster und wichtigster Spendenanlass.