Luzern Verunreinigtes Trinkwasser in der Stadt Luzern: Noch immer keine Entwarnung Das Trinkwasser im Gebiet Langensand-Matthof muss weiterhin abgekocht werden. Anwohner kritisieren die aus ihrer Sicht verspätete Information durch EWL. Hugo Bischof 02.08.2022, 16.37 Uhr

Im betroffenen Gebiet muss das Leitungswasser wegen Verunreinigungen derzeit abgekocht werden. Symbolbild

Im Quartier Langensand-Matthof (ab Eisfeld Richtung Horw und Hirtenhofstrasse) in Luzern muss das Trinkwasser noch immer abgekocht werden. Energie Wasser Luzern (EWL) kann noch keine Entwarnung geben. Das sagte EWL-Sprecherin Nadja Kunz am Dienstagmittag auf Anfrage. Die Auswertung einer weiteren Wasserprobe stand zu diesem Zeitpunkt noch aus, sie sollte am Dienstagabend vorliegen. Betroffen sind rund 600 Wasseranschlüsse.

EWL hatte im Verlauf des Freitags erste Hinweise auf eine mögliche Wasserverunreinigung entdeckt. Eine definitive Bestätigung ergab gemäss Kunz aber erst die Auswertung einer zweiten Probe am späten Samstagabend: «Daraufhin haben wir sofort eine umfassende Information der Bevölkerung in die Wege geleitet.»

Dies ist das von der Trinkwasser-Verunreinigung betroffene Gebiet im Quartier Langensand Matthof. Grafik ewl

Die Mitteilung an die Medien erfolgte am Samstag um 22.45 Uhr. Noch im Verlauf des Samstagabends verteilte EWL Informationsblätter an die Haushalte und informierte auf diversen Kanälen Liegenschaftseigentümer. «Wir haben die Bevölkerung so rasch und so umfassend wie möglich informiert», sagt Kunz.

Wurde Bevölkerung zu spät informiert?

Das sehen einige Anwohnerinnen und Anwohner anders. «EWL hätte die Betroffenen schon am Freitag auf die mögliche Gefahr aufmerksam machen sollen», kritisiert die Tochter einer älteren Person, die im Langensandquartier wohnt und auf Hilfe angewiesen ist.

«Das ist ja nicht einfach ein Stromausfall, sondern hier geht es um die Gesundheit.»

Auch andere bemängeln die aus ihrer Sicht späte Information. Dazu gekommen sei, dass viele Personen ihre Briefkästen am Sonntag und am darauffolgenden Nationalfeiertag gar nicht öffneten. Ein Quartierbewohner betonte gegenüber unserer Zeitung: «Die Information hätte viel offensiver erfolgen müssen, etwa mittels Megaphon-Durchsagen oder Sirenenalarm.»

Kunz sagt dazu:

«Eine frühere Information war aus unserer Sicht nicht möglich, da die Daten am Freitagabend noch sehr vage waren und erst die zweite Probe am späten Samstag Klarheit brachte.»

Sie vergleicht es mit der A- und B-Probe einer Dopingkontrolle. Gemäss Kunz hat EWL nur wenige negative Rückmeldungen erhalten: «Unsere Helpline wurde jedoch rege benutzt.» Es sei sehr wichtig, dass die Massnahmen derzeit weiter befolgt würden. Demnach muss das Leitungswasser für folgende Tätigkeiten abgekocht werden:

Trinken, Getränkezubereitung (z.B. Eiswürfel)

Kaffee- und Teezubereitung

Zur Nahrungszubereitung

Zähne putzen

Medizinische Zwecke (Wundreinigung, Nasenspülen etc.)

Geschirrabwasch von Hand

Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder weiteren Lebensmitteln

Trinkwasser für empfindliche Haustiere

Kein Abkochen ist nötig beim Geschirrspüler (mindestens 80 Grad), für die allgemeine Reinigung, zur Toilettenspülung, fürs Duschen oder fürs Kleiderwaschen mit der Maschine.

Bei Durchfall oder Fieber sofort zum Arzt

Im verunreinigten Leitungswasser wurden Milchsäurebakterien entdeckt. «Für einen gesunden Mensch ist das in der Regel kein Problem», teilt EWL mit. «Wenn jemand nun plötzlich Durchfall oder Fieber hat, raten wir den Arzt zu kontaktieren.» Das Leitungswasser wird im Moment über 30 Mal täglich im betroffenen Gebiet, jeweils in der Nacht mit umfangreichen Ausspülungen, gereinigt. Zurzeit entnimmt EWL vorsorglich auch in allen anderen Quartieren vermehrt Wasserproben. Doch bisher konnten dort keine Verunreinigungen festgestellt werden.

EWL betont: «Die Reinheit des Trinkwassers hat für uns oberste Priorität.» Standardmässig würden in allen Gebieten wöchentlich Wasserproben durchgeführt: «Wir verhalten uns in dieser Hinsicht vorbildlich.» In den letzten zwanzig Jahren sei ein ähnlicher Vorfall wie jetzt im Quartier Langensand Matthof noch nie passiert.