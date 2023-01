Teil der Adligenswilerstrasse wegen Wasserschaden gesperrt

Luzern Wasserschaden: Teil der Adligenswilerstrasse bis auf Weiteres gesperrt Seit dem Mittwochmorgen ist ein kurzer Abschnitt der Adligenswilerstrasse in der Stadt Luzern gesperrt. Grund ist ein Wasserleitungsbruch. Energie Wasser Luzern ewl ist zusammen mit der Stadt Luzern daran, den Schaden zu begutachten und das weitere Vorgehen zu koordinieren. Der entsprechende Strassenabschnitt bleibt vorerst gesperrt. Raffaele Keller 11.01.2023, 14.54 Uhr

Kurz nach der Einfahrt aus der Sankt-Anna-Strasse ist die Adligenswilerstrasse gesperrt. Bild: PilatusToday

Seit den frühen Morgenstunden am Mittwoch ist ein Teil der Adligenswilerstrasse in Luzern in beide Richtungen gesperrt, wie PilatusToday berichtet. Die Luzerner Polizei erhielt in der Nacht auf Mittwoch die Meldung eines Wasserrohrbruchs. Kurz darauf wurden ewl und die Feuerwehr aufgeboten, die eine Strassensperre einrichteten. Eine Umleitung ist eingerichtet.