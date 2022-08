Trinkwasser abkochen: EWL kündigt Reduktion der Energiekosten an

Luzern Wer Trinkwasser abkochen musste, erhält Reduktion der Energiekosten Wie es zur Verunreinigung des Trinkwassers in einem Teil der Stadt Luzern kam, ist nach wie vor unklar. EWL kündigt derweil eine Preisreduktion für Betroffene an. Sandra Peter 11.08.2022, 17.00 Uhr

Seit 17 Uhr am Donnerstagnachmittag fliesst auch in den Häusern am Imfangring und an der Imfangstrasse in der Stadt Luzern wieder sauberes Trinkwasser aus dem Hahnen. Energie Wasser Luzern (EWL) konnte die provisorische Versorgung wie angekündigt einrichten und hat in diesem Gebiet alle Filter ausgewechselt, bestätigt Nicole Reisinger, Mitglied der Geschäftsleitung. Das Provisorium ist nötig, weil das Trinkwasser im aktuell vom restlichen Wasserversorgungsnetz getrennten Gebiet noch verschmutzt ist. «Die Proben zeigen noch Verunreinigungen an, sie werden aber geringer», so Reisinger.