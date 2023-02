Stadt Luzern Widerstand gegen Initiative – doch Hotels wollen Airbnb trotzdem regulieren Die Luzerner Hotelbetreiber stellen sich gegen die SP-Initiative, die Airbnb stark einschränken will. Der Gegenvorschlag kommt hingegen gut an. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Am 12. März stimmt die Stadtluzerner Bevölkerung darüber ab, ob das Angebot von Airbnb oder ähnlichen Anbietern eingeschränkt werden soll. Grund dafür ist eine Initiative der SP, der Juso, des Mieterinnen- und Mieterverbands sowie von Casafair. Diese Allianz will die Unterkunftsplattform, die ein weltweites Netz an Unterkunftsmöglichkeiten anbietet, stark regulieren. Sämtliche Wohnungen dürften demnach höchstens neunzig Tage im Jahr an Personen vermietet werden, die nicht in Luzern niedergelassen sind.

Der Luzerner Stadtrat hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der ebenfalls gewisse Einschränkungen vorsieht, aber weniger weit geht als die Initiative. Das Stadtparlament befürwortet diesen Gegenvorschlag. Mit 32 zu 14 Stimmen gab es ihm gegenüber der Initiative im Oktober den Vorzug.

«Wir wollen Airbnb nicht verboten sehen»

Der Gegenvorschlag kommt aber nicht nur im Grossen Stadtrat gut an, sondern auch in der Luzerner Tourismusbranche, wie diverse Vertreter gegenüber unserer Zeitung sagen. Sämtliche angefragten Hotelbetreiber befürworten die Idee des Stadtrates; vom Fünfsternehotel Schweizerhof hin zum Kleinbetrieb «The Bed + Breakfast».

Auch der Verband Luzern Hotels, der siebzig Betriebe vertritt, begrüsst den Gegenvorschlag, wie Präsident Raymond Hunziker erklärt. «Wir wollen Airbnb nicht verboten sehen», sagt er. Hunziker spricht damit die Initiative an, die gar einer Mehrheit der Grünen im Grossen Stadtrat zu radikal war und von ihnen als «extrem einschränkend» bezeichnet wurde.

Hunziker sagt: «Wir unterstützen alles, was zu einem zeitgemässen Tourismus in und um Luzern beiträgt – und da gehört Airbnb heute einfach dazu.» Die Plattform trage dazu bei, dass Gäste länger in Luzern blieben, was ein Ziel der Hoteliers und von Luzern Tourismus sei. Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus, fügt an: «Airbnb ist international eine sehr bekannte und beliebte Unterkunftsalternative und ergänzt unser Beherbergungsangebot optimal.» Man begrüsse «auf alle Fälle ein gutes Airbnb-Angebot für Gäste in der Stadt Luzern».

Konkurrenz kann auch beflügeln

Viel Rückendeckung für Airbnb also. Schweizerhof-Direktor Roman Omlin beispielsweise erklärt auf Anfrage: «Airbnb ist eine mittlerweile etablierte Reiseform, welche von vielen Reisenden geschätzt wird und aus dem heutigen Tourismus nicht mehr wegzudenken ist.»

Aber trotzdem sprechen sich die angefragten Personen für eine Einschränkung mittels Gegenvorschlag aus. Weshalb? Der Vorschlag des Stadtrates sei ausgewogen, erklärt Tourismusdirektor Marcel Perren. Er sichere sowohl den Wohnraum ortsansässiger Personen und ermögliche gleichwohl für den Tourismusstandort Luzern ein Angebot an Kurzzeitvermietungen. Raymond Hunziker vom Hotelverband sagt: «Es gibt gewisse Seiten an Airbnb, die man durchaus auch kritisch sehen kann. Wir finden als Verband, es brauche eine gewisse Regelung im Interesse der gesamten Gesellschaft.»

Isabelle Meier, die an der Taubenhausstrasse seit 2002 «The Bed + Breakfast» führt, sagt: «Ich finde es legitim, dass man Airbnb restriktiver zu gestalten versucht. Denn es ist wichtig für eine Stadt, dass sich die Einwohner wohl und nicht herausgedrängt fühlen.» Unterkünfte, inklusive Hotels, würden heute schon viel Platz einnehmen. «Wir müssen aufpassen, denn die Balance von Touristen und Einwohnern könnte plötzlich nicht mehr stimmen.» Gleichzeitig ist es ihr ein Anliegen, die Wirtschaft nicht zu sehr einzuschränken. «Verbieten sollten wir Airbnb auf keinen Fall, denn die Konkurrenz kann auch beflügeln.»