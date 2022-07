Luzerner Passanten

Luzern Wie sorgt man am besten für Abkühlung in der Hitze? Passanten verraten Tipps und Tricks Die Hitze bringt viele ins Schwitzen. Passantinnen und Passanten erzählen, was sie gegen die Hitze unternehmen. David Frey 19.07.2022, 17.30 Uhr

Chantal Arnold. Bild. David Frey

Viele Luzernerinnen und Luzerner verbringen den Sommer an entfernten Stränden oder im kühlen Norden. Doch nicht alle können und wollen der Hitze entfliehen. Welche Tipps und Tricks haben zu Hause gebliebene Passantinnen gegen die Hitze? Wir haben nachgefragt. Chantal Arnold aus Luzern sagt zum Beispiel auf die Frage, was sie gegen die Hitze unternähme, dass sie am Wochenende auf eine Bergtour vom Tessin ins Bündnerland gegangen sei, weil «die Temperaturen auf 1800 Meter über Meer angenehm kühl seien». Arnold, die an der Hochschule Luzern studiert, ist der Hochschule dankbar, da diese den Studierenden Ventilatoren zur Verfügung stellt, sodass das Studieren in der Hitze leichter fällt. «Auch Baden im See sorgt für eine tolle Abkühlung», so Arnold.

Aus genau diesem Grund kommen Ursina Spring aus dem bündnerischen Jenaz nach Luzern, um ihre Nichte Anina Stocker zu besuchen. Da sie beide entweder schon im Gebirge wohnen oder da arbeiten, haben sie die Hitze bisher nicht massiv zu spüren bekommen. Daher kommen sie nach Luzern, um da zu baden oder «ab und zu ein kühles Bier oder einen gekühlten Kaffee zu trinken», was ebenfalls ausgesprochen gut gegen die Hitze hilft. «Warum sollte man klagen?», entgegnete Spring auf die Frage hin, was man gegen die Hitze machen könne, es sei doch schönes Wetter, da solle man sich nicht klagen.

Ursina Spring (links) Anina Stocker. Bild: David Frey

Vom anderen Ende der Welt nach Luzern gekommen sind Ted Prasse und Diane Ewon aus Chagrin Falls im US-Bundesstaat Ohio. In Ohio sei das Klima sehr ähnlich wie in Luzern, nur sei es in der Nacht ein wenig kälter und am Tag ein wenig heisser. Sie empfehlen, von Schatten zu Schatten zu spazieren, oder – wie schon andere auch erwähnt haben – im Wasser des Vierwaldstättersees zu baden. Aber sie seien nicht nur zum Baden gekommen, denn «wir mögen die Stadt Luzern, sie ist wunderschön und wir möchten so viel wie möglich davon sehen, bevor wir nach Ohio zurückkehren.»

Ted Prasse und Diane Ewon. Bild: David Frey

Was machen Nael Bodenmann und Meret Höhl gegen die Hitze? «Baden», sagen die beiden Adligenswilerinnen. «Die Ufschötti ist toll», entgegnen die beiden, es habe viele schattige Plätze. Den jungen Frauen ist auch wettergerechte Kleidung sehr wichtig, so «zum Beispiel ein T-Shirt und kurze Hosen», um nicht zu überhitzen, wenn man nicht baden gehen kann. Was ebenfalls hilft: Glace essen und eisgekühlte Getränke zu sich zu nehmen.

Nael Bodenmann (links) und Meret Höhl. Bild: David Frey

Laut den Befragten sollten diese Tipps mit Sicherheit weiterhelfen können, um die Hitze erträglicher gestalten können. Hier sei noch anzumerken, dass auch an Sonnencreme nicht gespart werden solle, diese hilft zwar nicht gegen die Hitze, dafür aber vor einem tückischen Sonnenbrand.