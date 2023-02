Luzern Wilde Tiere vor der Hauptpost: Greenpeace protestiert für klimafreundliche Pensionskassen Am Mittwoch waren verkleidete Greenpeace-Aktivistinnen und -Aktivisten vor der Luzerner Hauptpost unterwegs. Sie wollten auf die Zerstörung von Regenwälder durch Investitionen von Pensionskassen aufmerksam machen. 08.02.2023, 17.15 Uhr

Greenpeace-Aktivistinnen und -Aktivisten vor der Hauptpost. Bild: PD

Greenpeace-Aktivistinnen und -Aktivisten haben am Mittwoch die Hauptpost in Luzern «besetzt». Sie wollten darüber informieren, dass Schweizer Pensionskassen mit ihren Investitionen die Zerstörung der Regenwälder begünstigen, wie die Organisation zur Aktion schreibt. Aktuell seien Schweizer Pensionskassen mit über 60 Milliarden Franken an Unternehmen beteiligt, die für die Abholzung von tropischen Wäldern besonders verantwortlich sind.