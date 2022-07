Luzern «Wir glauben sehr stark an den Standort Luzern»: Weshalb der Embassy-Geschäftsführer trotz Filialschliessung optimistisch ist Urs Kissling (55) führte das Luzerner Uhren- und Schmuckunternehmen durch die Pandemie. Bald geht die Filiale am Kapellplatz zu. Im Interview erklärt der CEO die Gründe, schaut auf die Pandemie zurück und erklärt, welche neuen Märkte interessant sind. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Sie schliessen die Embassy-Filiale am Kapellplatz in Luzern am

17. September. Weshalb?

Urs Kissling: Die Ausgangslage ist, dass wir vor kurzer Zeit zwei neue Boutiquen in der Stadt eröffneten. Bulgari im vergangenen Jahr und Cartier vor wenigen Tagen. Diese Produkte – und mit ihnen auch die Mitarbeiter – sind nun dort anzutreffen und nicht mehr in der Embassy-Filiale. Deswegen entschieden wir uns, den Standort, den wir zwölf Jahre lang hatten, aufzugeben und den Mietvertrag nicht zu verlängern.

Schliesst in zwei Monaten: die Embassy-Filiale am Luzerner Kapellplatz. Bild: Matthias Stadler

(7. Juli 2022)

Wie sehen Ihre Luzern-Pläne langfristig aus?

Ich spreche nicht gerne über Projekte, über die wir intern noch diskutieren. Was ich aber sagen kann: Wir glauben sehr stark an den Standort Luzern und sind überzeugt, dass die Stadt auch künftig sehr attraktiv für Uhren- und Schmuckverkauf sein wird. Wobei wir glauben, dass der Schmuck in Zukunft noch eine grössere Rolle spielen wird. Wir haben einen Besitzer, der gewillt ist, in weitere Projekte in Luzern zu investieren. Die Pandemie hat uns zudem gelehrt, dass wir Projekte auch kurzfristiger angehen können.

Sie sprechen die Pandemie an. Ihr Unternehmen richtete sich davor vor allem an chinesische Touristen. Dieses Marktsegment brach innert Tagen komplett zusammen. Wie haben Sie das erlebt?

Embassy-Geschäftsführer Urs Kissling (55). Bild: PD

Es war ein massiver Einschnitt in die Unternehmung.

75 Prozent unserer Kunden stammten aus China. Zwar sind wir uns ein volatiles Umfeld gewohnt, etwa durch die Finanzkrise oder den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull 2010. Aber in dieser Dramatik und Länge gab es das noch nie. Mit der Kurzarbeit konnten wir die schlimmsten Folgen zum Glück abfedern und mussten nur einzelne Mitarbeitende entlassen. Die staatlichen Institutionen halfen uns extrem. Die zweite Herausforderung, neben der wirtschaftlichen, war, wie es unseren Mitarbeitern ging: Wenn den ganzen Tag kaum mehr Leute ins Geschäft kommen, schlägt das den Mitarbeitern auf die Motivation, da sie das Verkaufen im Blut haben.

Nun zieht es wieder Touristen nach Luzern. Inwiefern spüren Sie das in Ihren Läden?

Das Geschäft läuft heute so, dass wir mittelfristig keine wirtschaftlichen Konsequenzen fürchten müssen. Die Talsohle ist durchschritten. Wir merken: Es wird wieder gereist. Es halten sich derzeit viele US-Amerikaner, Inder und auch Südostasiaten in Luzern auf. Die Frequenz steigt entsprechend wieder an, was auch für unsere Mitarbeiter motivierend ist – sie sehen Licht am Ende des Tunnels. Aber man muss auch sagen: Wir sind nach wie vor weit weg vom Niveau der Jahre vor Covid. Und wir rechnen damit, dass chinesische Touristen frühstens Anfang 2023 zurückkehren, und auch dann wohl noch sehr zurückhaltend.

Was bedeutet das für Sie?

Wir gehen nicht davon aus, dass wir in den nächsten drei bis vier Jahren das Vor-Corona-Niveau erreichen. Aber wir haben reagiert und unseren Produktemix geändert. Wir waren früher vor allem auf Uhren fokussiert, mittlerweile nimmt der Schmuck einen grossen Anteil ein. Dieser hat zwei Vorteile: Erstens ist der Einstiegspreis für Schmuck tiefer als im Luxusuhrenbereich, weswegen die Produkte für viele potenzielle Kunden erschwinglicher sind. Zweitens ist das Zielpublikum breiter. Früher waren etwa US-Amerikaner nicht unser Zielpublikum, da sie kaum Uhren im Ausland kaufen respektive diese auch einfach online bestellen können. Schmuck hingegen kaufen sie beispielsweise als Erinnerung an ihre Europareise.

Wo sehen Sie sonst noch Potenzial?

Der indische Markt ist für uns sehr interessant. Früher haben Inder in Luzern kaum Uhren gekauft. Aber wir merken, dass sie markenaffiner geworden sind und diese Marken mittlerweile auch besser kennen. Das stellt man beispielsweise auch in Interlaken fest, wo sich mehr Inder aufhalten. Zudem ist es nach China das bevölkerungsreichste Land der Welt.

Viele Luzerner Läden, gerade in der Altstadt, haben nicht nur mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Ihnen macht auch der Onlinehandel vermehrt zu schaffen. Wie erleben Sie diese Entwicklung?

Für uns hat der Onlineverkauf keine Priorität. Unsere Zielgruppen sind die lokale Kundschaft und Touristen. Letztere sind Leute, die in die Schweiz kommen, um hier etwas vor Ort zu erleben und Produkte zu kaufen. Klar behalten wir die Entwicklung im Auge. Ich gehe davon aus, dass Produkte bis zu 3000 Franken vermehrt online gekauft werden. Aber im Luxusgüterbereich nehme ich den Onlineverkauf nicht als substanzielle Bedrohung wahr. Denn Uhren und Schmuck sind emotionale Produkte, die vor dem Kauf in der Regel angefasst und probegetragen werden wollen.

