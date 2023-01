Dosierampeln in Luzern erzeugen grosse Staus - TCS möchte helfen

Luzern «Wir wollen erfahren, wo der Schuh konkret drückt» – TCS richtet Beschwerdestelle für Dosierampeln ein 16 Dosierampeln erzeugen in der Stadt Luzern künstliche Staus, die sowohl Autofahrende als auch Anwohnerinnen und Anwohner zunehmend verärgern. Der Touring Club Schweiz reagiert und möchte mit einer Sammelstelle für Rückmeldungen helfen. Robino Rich Jetzt kommentieren 04.01.2023, 12.22 Uhr

Nachdem im vergangenen Sommer elf neue Dosieranlagen in der Stadt Luzern in Betrieb genommen wurden, wuchs der Frust auf den Strassen, teilt der Touring Club Schweiz (TCS) in einer Medienmitteilung mit. Solche Dosieranlagen sind dazu da, den Verkehrsfluss zu verbessern, in dem sie mit Hilfe künstlich erzeugter Staus, Hauptstrassen entlasten sollen. «Was sich in der Theorie sinnvoll anhört, funktioniert in der Praxis nicht», erklärt Alexander Stadelmann, Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte.

Im Sommer 2022 wurden elf neue Dosierampeln in der Stadt Luzern in Betrieb genommen. Bild: Stadt Luzern

Diese elf Dosierampeln kamen im Sommer 2022 in Luzern dazu - Sedel-/Friedentalstrasse, aus Richtung Rotsee - Hünenbergstrasse, bei der Einmündung in die Maihofstrasse - Wesemlinstrasse, bei der Einmündung in die Zürichstrasse - Gesegnetmattstrasse, bei der Einmündung in die Haldenstrasse - Parkhaus Casino-Palace, bei der Einmündung in die Haldenstrasse - Inseliquai, bei der Zufahrt zur Frohburgstrasse - Tribschenstrasse, bei der Zufahrt zur Langensandbrücke - Werkhofstrasse, beim Rechtsabbieger in die Tribschenstrasse - Bireggstrasse, beim Rechtsabbieger in die Obergrundstrasse - Arsenalstrasse, bei der Einmündung in die Obergrundstrasse - Parkhaus National, bei der Einmündung in die Haldenstrasse

Quartierbewohner haben sich beschwert

«Die Situation hat sich in diversen Luzerner Quartieren in den letzten Monaten zusehends verschlimmert und beeinträchtigt die Lebens- und Aufenthaltsqualität», so Stadelmann weiter. Auf Anfrage der Luzerner Zeitung erklärt er weiter, dass sich «Quartierbewohner bei uns gemeldet haben und von ihren negativen Erfahrungen berichteten».

«Manche Anwohnerinnen und Anwohner werden stellenweise bis zu zehn Minuten daran gehindert, aus dem Quartier fahren zu können.»

«Der künstliche Stau erzeugt lange Wartezeiten», so Stadelmann. Ausserdem entstünden laut Stadelmann gefährliche Situationen. So veranlassen die Dosierampeln beispielsweise Pendelnde dazu, Umwege durch Quartiere zu fahren, was die Stausituation innerhalb der Wohngebiete verschlechtere. Auch Velofahrerinnen und Velofahrer umfahren laut TCS die Dosierampeln, in dem sie auf das Trottoir ausweichen.

An der Dosierampel Gesegnetmattstrasse nahe dem Casino Luzern staut es sich besonders oft. Bild: TCS

Mit einer Ombudsstelle möchte der TCS helfen

Der TCS hat nun, zusammen mit dem Marktforschungsinstitut «DemoScope» eine Ombudsstelle eingerichtet, um qualitative und quantitative Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu erhalten. «Wir wollen erfahren, wo der Schuh konkret drückt, wo gefährliche Situationen herrschen und der Unmut besonders gross ist», erzählt Stadelmann. Im Anschluss möchte man mit den Resultaten die Stadt Luzern konfrontieren und in einen Dialog treten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Update folgt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen