SVP be de Lüt auf dem Luzerner Kapellplatz

Luzern Wurst, Brot und Wein: Auf dem Kapellplatz gibt sich die SVP ein Stelldichein Auf ihrer Schweizer Tour besucht die Partei mit ihrem Anlass «SVP bi de Lüt» auch die Luzerner Altstadt. Unbestrittener Star war Bundesrat Guy Parmelin. Sandra Monika Ziegler 21.10.2022, 21.44 Uhr

Mit Wurst, Brot und Wein haben sich Bundesrat Guy Parmelin und seine Entourage – darunter auch Nationalrat Franz Grüter, Kantonsrätin und kantonale Parteipräsidentin Angela Lüthold und Parteivorsitzender Marco Chiesa unters Volk gemischt und gingen mit der Luzerner Bevölkerung auf Tuchfühlung.

Nur der «Ueli» fehlte, er war zwar angesagt, schaffte es aber nicht auf den Kapellplatz. Die Partei hatte sich für alle Wetterlagen gewappnet, stellte Festzelt, Festbänke und Stehtische auf. So hatten an die 100 Personen Platz «am Schärme».

Video: Roman Loeffel (Luzern, 21.10.2022)

Würste aus den eigenen Reihen

Für das kulinarische Angebot, ausgerichtet für etwa 400 Gäste, war Jana Pedone, Vizepräsidentin der SVP Stadt Luzern, zuständig. Und woher kommen die Würste? «Die kommen aus Grosswangen vom Hofladen von Conny Birrer. Sie ist ebenfalls SVP-Mitglied», sagt Pedone.

Und sollte etwas übrig bleiben, werde es an der morgigen Generalversammlung aufgetischt, so Pedone weiter. Sie hat noch nie einen Bundesrat aus der Nähe erlebt und freut sich. Gross auch die Freude beim Chor Knabuuzer Juuzer aus Schachen, dessen Mitglieder auf ihren Auftritt warteten.

Auftritt Knabuuzer Juuzer aus Schachen mit einem Potpourri . Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Oktober 2022)

Viele Fragen und noch mehr Selfies

Die ersten Gäste setzten sich. War es die Wurst, ein Bundesrat oder gar beides, das sie auf den Kapellplatz trieb? «Sicher nicht wegen der Wurst, ich habe Fragen an Ueli Maurer», erklärte ein Luzerner. Für zwei Frauen weiter vorne am Tisch lautet die Devise: «Lose, luege, einen Bissen Wurst und einen Schluck Wein!» Zwei Herren aus Oberägeri und Horw erklären: «Wir sind wegen der SVP hier, wir haben keine Fragen.»

Sämi Haller, Akkordeon, und Mike Bucher, Trompete, sorgten für Stimmung. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Oktober 2022)

Gängige Melodien gaben Mike Bucher und Sämi Haller zum Besten. Und just, als «Rosamunde» angestimmt wurde, kam Paul Winiker mit Guy Parmelin ins Zelt. Zu jenen am Tisch sagt Winiker: «Sali zäme, dörf de Bundesrat änesitze?» Da wurde schnell gerutscht. «Luzern kenne ich, war schon öfter mit der Familie da, mal im KKL oder auch schon auf der Rigi», erzählt der Bundesrat, bevor er von allen Seiten bestürmt wird. «Wann hat man schon solch eine Gelegenheit?», fragte eine Frau und drückte sich an den Tisch – und mich beiseite.

Bundesrat Guy Parmelin beantwortete nicht nur viele Fragen, sondern war auch für Selfies und Gruppenbilder zu haben. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Oktober 2022)

Andere kamen direkt von der Vorstandssitzung. Einer sagte: «Wir haben jetzt beschlossen, die Neutralitätsinitiative zu unterstützen.» Unpolitisch waren die Touristen, die sich unters Volk mischten. So ein Paar aus Kassel: «Das ist ja voll krass. So hohe Amtsträger ohne Bodyguards. Das ist Schweiz!» Asiatische Touristen liessen es sich nicht nehmen, zu den Ländlerklängen zu tanzen. Die Stimmung war besser als das Wetter. Dazu sagte Marco Chiesa: «Wir haben die Sonne im Herzen und im Logo.»

«SVP bi de Lüt» auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Oktober 2022)