Luzern: Zwei Männer nach Raubüberfall auf Volg festgenommen

Luzern Zwei junge Männer nach Raubüberfall in Emmenbrücke festgenommen Am Freitagabend überfielen zwei Männer einen Volg in Schachen. Verletzt wurde niemand. Die Luzerner Polizei konnte die beiden Täter aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung festnehmen. 08.08.2022, 10.34 Uhr

Zwei Männer überfielen am Freitagabend einen Volg in Schachen. Kurz vor 19 Uhr betraten die beiden maskierten und mit Messern bewaffneten Männer den Laden an der Kantonsstrasse. Sie bedrohten eine Angestellte und verlangten Bargeld, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilt. Verletzt wurde niemand.