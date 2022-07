Luzerner Allmend Stadt will ökologischeren Kunstrasen – doch beim grössten Feld geht das nicht Die Fussballplätze 35, 36 und 37 erhalten derzeit einen neuen Kunstrasen. Martin Stadelmann von Stadtgrün Luzern sagt, weshalb beim grössten Feld weiterhin umstrittenes Granulat eingesetzt wird. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.07.2022, 11.30 Uhr

In Reih und Glied stehen Dutzende mannshohe, prall gefüllte Riesensäcke auf dem Kunstrasensportplatz Nummer 35 in der Luzerner Allmend. Darin befinden sich neue Rasenstücke. Sie sind für diesen und die beiden angrenzenden Kunstrasenplätze 36 und 37 bestellt. Denn die drei 2009 in Betrieb genommenen Felder östlich der Horwerstrasse werden in den kommenden Wochen erneuert. «Sie haben ihren Zenit erreicht», sagt Martin Stadelmann, Leiter Aussensportanlagen bei Stadtgrün Luzern. Kein Wunder: Hier wird täglich Fussball, Rugby oder American Football gespielt.

Wegen des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) nimmt die Stadt die Erneuerung etwas früher als geplant in Angriff. Dieser beanstandete laut Stadelmann, dass das Ballrollverhalten und der Kraftabbau – also die Dämpfung – nicht mehr genügt hätten. Letzteres kann zu mehr Sportverletzungen führen. Die Beanstandungen bezogen sich primär auf den Platz 35. Dabei handelt es sich mit 100 mal 64 Metern um das einzige ligataugliche Kunstrasenfeld in der Stadt. Es wird unter anderem von den Frauen sowie dem U18- und U21-Team des FC Luzern genutzt.

SFV intervenierte wegen ungenügenden Ballrollverhaltens

Eigentlich hatte sich die Stadt Luzern als Trägerin des «Grünstadt Schweiz»-Labels auf die Fahne geschrieben, bei künftigen Erneuerungen von Kunstrasenplätzen nur noch auf granulatfreie Rasenprodukte zu setzen. Denn die Gummigranulate sind umstritten. Sie werden über Kleidung und Körper aus dem Spielfeld getragen, was das Risiko von Mikroplastikverschmutzung erhöht. Doch ausgerechnet beim grössten Feld geht das nun nicht – der SFV hat laut Stadelmann interveniert:

«Weil Granulat das Ballrollverhalten und den Kraftabbau verbessert.»

Immerhin komme bei neuen Kunstrasen ein neues Kunststoffgranulat zum Einsatz, nicht mehr schwarzes Granulat aus rezyklierten Autopneus wie bisher.

Noch ist der neue Kunstrasen auf der Allmend verpackt. Bild: hor (15. Juli 2022)

Bei den Plätzen 36 und 37 hingegen, beides «halbe Fussballfelder» für Juniorenspiele, wird granulatfreier Kunstrasen verwendet – so wie beim vor zwei Jahren sanierten Kunstrasenfeld Wartegg. Auch die Kunstrasenplätze 33 und 34 westlich der Horwerstrasse werden granulatfrei. Sie wurden jedoch erst 2011 in Betrieb genommen, weshalb die Erneuerung noch ein paar Jahre warten kann.

Kunstrasen stammt von Firma aus Bayern

Ausgeführt werden die aktuellen Arbeiten von der Gartenbaufirma Bächler + Güttinger aus Kiesen BE. Sie hat sich in einer öffentlichen Ausschreibung mit dem laut Stadelmann «wirtschaftlich interessantesten» Angebot gegen drei weitere Anbietende durchgesetzt. Der Kunstrasen selber stammt von der Firma Polytan aus Bayern. Diese hat in den vergangenen Tagen auch den bestehenden Kunstrasen ausgebaut und durch verschiedene Transportfirmen aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland chauffieren lassen, wo dieser durch Polytan selber rezykliert wird. Er sagt:

«Wir haben das Recycling in der Ausschreibung ausdrücklich zur Bedingung gemacht.»

Laut Stadelmann gibt es zwar Schweizer Anbieter von Kunstrasen, doch sei dieser in der Regel eher teuer. Auf dem Sportplatz des FC Littau ist beispielsweise ein Schweizer Kunstrasen eingebaut. Polytan hat gemäss Stadelmann einen guten Namen – in der Schweiz komme die Firma oft zum Zug, auch bei Super-League-Stadien:

«Es ist eines der besseren Kunstrasenprodukte auf dem Markt.»

Detailaufnahme eines Kunstrasenfeldes. Bild: Pius Amrein

Von der Erneuerung ausgenommen ist bei allen Plätzen der Unterboden. Dabei handelt es sich um Sickerasphalt, der laut Stadelmann rund 40 Jahre hält.

Stadt gibt für die Erneuerung total 1,15 Millionen Franken aus

Für die Erneuerung der drei Plätze gibt die Stadt 1,15 Millionen Franken aus. Darin enthalten ist auch die neue LED-Beleuchtung des Platzes 35 – ebenfalls auf Druck des SFV. Wobei dies ganz im Sinne der Stadt ist, denn LED bedeutet weniger Lichtverschmutzung und Energieverbrauch.

Wenn das Wetter weiterhin so warm und trocken bleibt, können die Kunstrasenstücke zügig verlegt werden. Somit ist eine Wiedereröffnung der Plätze 35 bis 37 gemäss Stadelmann bis Ende August realistisch.

