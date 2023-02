Fasnacht: Stadt zieht gewissen Partys den Stecker

Luzerner Altstadt Stadt verbietet an der Fasnacht gewisse Partys oder streicht die Stromversorgung Metzgerrainle, Rosengartplatz und Grabenstrasse – hier hat die Stadt Luzern durchgegriffen. Vor allem aus Sicherheitsgründen, wie sie sagt. Doch das ist wohl kaum der einzige Grund. Roman Hodel 2 Kommentare 20.02.2023, 16.46 Uhr

Wer am Rüüdige Samschtig in der Grabenstrasse an der seit einigen Jahren etablierten Fasnachtsparty zu elektronischer Musik tanzen wollte, hatte Pech. Wo am Schmudo noch bis am frühen Morgen der Bär steppte, blieben die Boxen stumm – und zwar bereits am Nachmittag. Kein Einzelfall: Bereits am Schmudo war es am Metzgerrainle und am Rosengartplatz ruhiger als in früheren Jahren, von den dort zum Teil seit Jahrzehnten aufgestellten Wagen dröhnte weniger Techno- und auch Après-Ski-Musik auf die Strasse. Grund: Die Stadt Luzern verzichtete an den beiden Orten auf das Aufstellen von Stromverteilungskästen.

Die Grabenstrasse in der Nacht von Schmudo auf Freitag. Bild: PD

Dies bestätigt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, und schreibt auf Anfrage: «Im Rahmen von Fluchtweg- und Sicherheitsdiskussionen und dem Austausch mit den Fasnachtsorganisationen im Vorfeld der Fasnacht musste die Situation insbesondere im Übergangsbereich Unter der Egg – Metzgerrainle – Weinmarkt und am Rosengartplatz als zunehmend kritisch beurteilt werden.» Der Wagenbetrieb führe zu vermeidbaren Engpässen.

Auch an der Grabenstrasse bestünden erhöhte Sicherheitsanforderungen seitens der Blaulichtorganisationen, wonach Flucht- und Rettungswege «frei und sicher benutzbar zu halten sind». Laut Lütolf war dort aber auch die Emissionsbelastung hoch – und gemäss Wirtschaftspolizei sei eine Beschallung am Verkaufsstand sowie ausserhalb von temporär eingerichteten Wirtschaftslokalen grundsätzlich untersagt. Er betont:

«An allen anderen Orten wird die Stromversorgung weiterhin grossflächig zur Verfügung gestellt.»

Dass gerade jetzt gehandelt wird, erklärt Lütolf mit Bewilligungsauflagen und dem immer grösseren Publikumsaufmarsch an der Fasnacht.

Das sagen die Vereinigten:

Doch dies dürften nicht die einzigen Gründe sein. Denn die Vereinigten sagten an ihrer Fasnachts-Medienkonferenz, dass die Guugger zunehmend bedrängt und übertönt würden von «überlauter» Konservenmusik. Interessant ist zudem, dass es sich ausschliesslich um Altstadtstandorte handelt. Wie viel Anteil an diesem Schritt der Stadt haben die Vereinigten? Präsident Robert Marty sagt es so: «Wir sind daran interessiert, dass überlaute verstärkte Musik nicht mehr in der Altstadt zu hören ist – dagegen kämpfen wir seit Jahrzehnten.» Am liebsten wäre ihm, wenn verstärkte Musik auch an der Bahnhofstrasse verschwinden würde. Er sagt:

«Wer zu Musik ab Boxen tanzen will, kann in die Disco, das hat mit Fasnacht nichts zu tun.»

Für das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) hat «Techno oder ähnliches an der Fasnacht sowieso nichts verloren», wie es im Umzugsprogramm heisst. LFK-Sprecher Peti Federer vermisst vor allem die Rücksicht: «Wenn eine Musig kommt oder ein Theater aufgeführt wird, gehen diese Partys einfach weiter.» Es sei eine permanente Beschallung. «Das wollen wir nicht mehr.»

Übrigens, die eingangs erwähnte Party an der Grabenstrasse geht nun doch weiter – aber drinnen, in der Jazzkantine. Und an den anderen beiden Standorten ist die Konserven-Musik ebenfalls nicht ganz weg. Kreativität gibt's an der Fasnacht offenbar auch beim Strom anzapfen.

2 Kommentare Loris Fabrizio Mainardi vor 10 Minuten Natürlich ist an der Fasnacht mehr erlaubt als an anderen Tagen. Aber rechtlich ist die Sache klar: 1. Nur (menschlich erzeugter) Guggenmusig-Lärm in der Altstadt ist gewohnheitsrechtlich legitimiert. 2. Der Infraschall der (elektronisch verstärkten) Techno-Bässe belastet ungleich stärker und räumlich viel weiter (Lärmklagen am DO/FR bis nach Meggen!). 3. Die Behörden haben die kommerziellen Veranstalter entsprechend zu büssen, die Gewinne einzuziehen (Art. 70 StGB iVm. § 1 UeStG) und – vor allem – künftige Platzbewilligungen zu verweigern. Alle Kommentare anzeigen