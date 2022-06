Kapellplatz Luzern: Beyeler plant italienisches Restaurant selbst

Hermann Alexander Beyeler ist auch Honorarkonsul von Belarus. Das Konsulat befindet sich in seiner Liegenschaft Einhorn an der Hertensteinstrasse in der Luzerner Altstadt. Äusserlich weist jedoch nichts darauf hin. Was nicht erstaunt. «Im Moment ruhen alle meine Aktivitäten als Honorarkonsul, bis der Ukraine-Konflikt vorbei ist», sagt Beyeler. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Angriff auf die Ukraine im Februar auch über Belarus begonnen. Das Land selber hat sich bislang zwar nicht mit eigenen Truppen am Konflikt beteiligt. Doch wegen dessen Nähe zum Kreml gelten die von der Schweiz übernommenen wirtschaftlichen Sanktionen der EU gegen Russland ebenfalls für Belarus. Sie betreffen auch Beyelers eigene Geschäfte. Seine Holzimporte aus Belarus in die Schweiz und nach Deutschland sind nicht mehr möglich. Stattdessen bezieht er den Rohstoff nun aus der Ukraine, worüber die Produzenten dort «noch so froh seien», wie er sagt.

Beyeler sagt, er erhalte immer wieder Drohbriefe und -E-Mails mit der Aufforderung, er solle sein Amt als Honorarkonsul niederlegen: «Was habe ich davon? Was haben jene davon, die dies fordern?» Dank dieses Amtes pflege er gute Beziehungen, auch in die Ukraine. «Was meinen Sie, wie vielen Ukrainern wir vor Ort schon geholfen haben? Ich bin primär human tätig.» Und was sein eigenes Vermögen betrifft, so hält er fest: «Ich besitze keinen Franken aus dem Osten.» Er habe alles selber erwirtschaftet, «ausschliesslich mit Immobiliengeschäften und nur in der Schweiz» , wie Beyeler betont, «und um allen Spekulationen ein für alle Mal entgegenzutreten». (hor)